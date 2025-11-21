GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε ένα σουρεαλιστικό, AI-generated βίντεο όπου εμφανίζεται να παίζει ποδόσφαιρο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα στο Οβάλ Γραφείο, λίγες ώρες μετά το κοινό τους δείπνο με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ένα βίντεο, δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο εμφανίζεται να παίζει ποδόσφαιρο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα στον Λευκό Οίκο. Το βίντεο ανέβηκε μετά το δείπνο του Αμερικανού προέδρου με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ και τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν την Τρίτη, μια συνάντηση που σχολιάστηκε ευρέως στα διεθνή μέσα τόσο για τον συμβολισμό της όσο και για τις γεωπολιτικές της προεκτάσεις.
Στο κλιπ, το οποίο φέρει όλα τα χαρακτηριστικά δημιουργίας μέσω AI, το σκηνικό μεταφέρεται στο Οβάλ Γραφείο. Εκεί, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρονάλντο κάνουν κεφαλιές με μια μπάλα ποδοσφαίρου που φαίνεται να κατεβαίνει από την οροφή του γραφείου, σε μια σουρεαλιστική, σχεδόν χιουμοριστική απεικόνιση. Η ψηφιακή μορφή του Τραμπ γυρίζει εντυπωσιακά για να κόψει την μπάλα, σαν χαρακτήρας σε videogame.
Το βίντεο κορυφώνεται όταν η ψηφιακή εκδοχή του Τραμπ κλοτσά τη μπάλα με δύναμη κατευθείαν προς την κάμερα, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι επιτίθεται στον θεατή. Παρότι το υλικό είναι εμφανώς πλασματικό, η επιλογή του προέδρου των ΗΠΑ να το αναρτήσει προκαλεί νέα συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτική επικοινωνία – είτε για σατιρικούς λόγους είτε για προώθηση προσωπικού αφηγήματος.
Η ανάρτηση εντάσσεται σε μια περίοδο αυξημένης χρήσης AI-generated περιεχομένου από πολιτικούς και δημόσια πρόσωπα, γεγονός που έχει εγείρει ανησυχίες για την παραπληροφόρηση, την αλλοίωση δημόσιων εικόνων και τη διάχυση οπτικού υλικού που δύσκολα διαχωρίζεται από την πραγματικότητα.
*Kεντρική Φωτογραφία: Instagram @cristiano
