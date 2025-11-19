Ο Ρονάλντο, ο Μπιν Σαλμάν και ο Τραμπ: Όταν το ποδόσφαιρο συναντά τη γεωπολιτική

Στην Ουάσινγκτον, τα φώτα της δημοσιότητας δεν είναι στραμμένα αυτή τη φορά μόνο στον Λευκό Οίκο και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και σε έναν απρόσμενο καλεσμένο: τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, που εδώ και χρόνια αποτελεί το πρόσωπο του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου, συνοδεύει τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες – ένα γεγονός γεμάτο συμβολισμούς.

Ο Ρονάλντο, παίκτης της Αλ Νασρ και “πρεσβευτής” στην πράξη της επένδυσης του σαουδαραβικού Public Investment Fund στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα, δεν είναι απλώς ένας αθλητής. Με την παρουσία του στο πλευρό του Μπιν Σαλμάν, αναδεικνύεται σε σύμβολο της νέας στρατηγικής του Ριάντ να προβάλλει μια εικόνα μοντέρνας, δυναμικής και διεθνώς διασυνδεδεμένης Σαουδικής Αραβίας. Η χώρα έχει επενδύσει τεράστια ποσά όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στην πυγμαχία, το γκολφ, ακόμα και στη Formula 1, επιδιώκοντας να μετατρέψει τον αθλητισμό σε όχημα ήπιας ισχύος.

Το ταξίδι του Ρονάλντο στις ΗΠΑ είναι το πρώτο του μετά από σχεδόν δώδεκα χρόνια. Ωστόσο, η επίσκεψη αποκτά ευρύτερη σημασία, αφού, εκτός από την πολιτική διάσταση, λειτουργεί και ως προπομπός μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων. Το 2026, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με το Μεξικό και τον Καναδά, θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, στο οποίο η Πορτογαλία του Ρονάλντο έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της. Η παρουσία του Πορτογάλου σούπερ σταρ σε μια τέτοια πολιτική σκηνή μπορεί να θεωρηθεί και ως μια έμμεση προβολή του ίδιου του τουρνουά – και ενδεχομένως του ίδιου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ως κοινής γλώσσας ανάμεσα στα κράτη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρονάλντο επιδιώκει να συνδέσει το όνομά του με τη διπλωματία. Σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε εκφράσει την επιθυμία να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ «για να συζητήσουν για την ειρήνη στον κόσμο», όπως είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν. Το περασμένο καλοκαίρι, άλλωστε, ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα είχε χαρίσει στον Αμερικανό πρόεδρο μια φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας με την υπογραφή του Ρονάλντο και το μήνυμα «Playing for Peace».

Το αν τελικά η ποδοσφαιρική αίγλη του Ρονάλντο θα μπορέσει να γεφυρώσει πολιτικές αποστάσεις είναι αμφίβολο. Ωστόσο, η εικόνα του στο πλευρό του Μπιν Σαλμάν και του Τραμπ αποτυπώνει μια νέα πραγματικότητα όπου τα όρια ανάμεσα στο άθλημα, την πολιτική και την παγκόσμια οικονομία γίνονται ολοένα και πιο ρευστά. Το ποδόσφαιρο, από απλό παιχνίδι, έχει μετατραπεί σε εργαλείο επιρροής και αφήγημα ισχύος – και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για άλλη μια φορά, βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου.

Η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο πλευρό του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και η συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον εκφράζει μια ισχυρή γεωπολιτική διάσταση, η οποία ξεπερνά κατά πολύ το αθλητικό γεγονός. Ο Ρονάλντο, ως παίκτης της Αλ Νασρ, μιας ομάδας που ελέγχεται σε μεγάλο ποσοστό από το σαουδαραβικό Public Investment Fund (PIF), συμβολίζει την προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας να χρησιμοποιήσει τον αθλητισμό ως όχημα στρατηγικής εξωτερικής πολιτικής και οικονομικής επιρροής. Μέσω των επενδύσεων της PIF στο ποδόσφαιρο αλλά και σε άλλα αθλήματα, η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να προβάλει μια σύγχρονη εικόνα διεθνούς κύρους, παράλληλα με την προώθηση γεωπολιτικών στόχων.

Η ατζέντα που περιλαμβάνει τη συνάντηση Τραμπ – Μπιν Σαλμάν με την παρουσία του Ρονάλντο αντανακλά την προσπάθεια ενίσχυσης διμερών σχέσεων και διπλωματικών διαύλων μέσω του αθλητισμού. Η πρόθεση του Ρονάλντο να συζητήσει για την παγκόσμια ειρήνη με τον Αμερικανό πρόεδρο ενισχύει την εικόνα του ως «πρέσβη καλής θέλησης», που χρησιμοποιεί το κύρος του για να συμβάλει σε παγκόσμιες εξελίξεις.

Ταυτόχρονα, αυτή η κινητικότητα αθλητικής και πολιτικής διπλωματίας λαμβάνει χώρα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, με τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά το 2026 να λειτουργούν ως πεδία προβολής ισχύος και συνεργασιών. Ο Ρονάλντο, ως ο πλέον εμπορικός και επενδυτικά ενεργός ποδοσφαιριστής του 2025, παίζει ρόλο που συνδέει το παγκόσμιο αθλητικό οικοσύστημα με τις γεωπολιτικές επιδιώξεις που επηρεάζουν το παγκόσμιο σκηνικό.

Η Σαουδική Αραβία, μέσω των επενδύσεών της στον αθλητισμό (ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο) και τη διασύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκει να διαφοροποιήσει την εικόνα της και να αποκτήσει ρόλο παγκόσμιου παράγοντα επιρροής πέρα από τα παραδοσιακά ενεργειακά της πλεονεκτήματα. Αυτή η ισχύς διευρύνει τη γεωπολιτική της εμβέλεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και διεθνώς.

Η Σαουδική Αραβία θέλει να διαβεβαιώσει τη θέση της ως κρίσιμος σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, έναν τομέα με υψηλές εντάσεις λόγω γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων, π.χ. με το Ιράν.

Η χρήση επενδύσεων σε αθλητικά πρότζεκτ ως μέσο γεωπολιτικής επιρροής αναδεικνύει νέα μοτίβα επιρροής στη Μέση Ανατολή. Η περιοχή μετατρέπεται σε κόμβο παγκόσμιου αθλητικού ενδιαφέροντος, προσελκύοντας επενδύσεις και διεθνές κύρος που ενισχύουν τη σταθερότητα και τη συνεργασία με δυτικούς εταίρους.

Αυτό το μοντέλο που συνδυάζει πολιτική, οικονομία και sport diplomacy δημιουργεί μια δυναμική που μπορεί να λειτουργήσει ως μοντέλο και για άλλες χώρες της περιοχής, προκαλώντας ανταγωνισμούς αλλά και ευκαιρίες συνεργασίας όσον αφορά τη γεωπολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη.

Με ενισχυμένη παρουσία και συνεργασία με ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία προβάλλει ως κεντρικός παίκτης στη Μέση Ανατολή, επιχειρώντας να περιορίσει την επιρροή του Ιράν και να διατηρήσει τα μερίδια ισχύος υπέρ της, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά.

Η στρατηγική αυτή σηματοδοτεί την προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας να μετασχηματιστεί σε περιφερειακή και διεθνή δύναμη, αξιοποιώντας τον αθλητισμό ως εργαλείο γεωπολιτικής επιρροής και διπλωματίας, και δημιουργεί νέα δεδομένα στις σχέσεις δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Κοστίζει πολύ, αλλά λεφτά υπάρχουν…