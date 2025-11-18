Συνάντηση… κορυφής: Ο Τραμπ υποδέχεται τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο (pics)

Ενώ η ομαλή διεξαγωγή του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά συνεχίζει να βρίσκεται υπό απειλή χάρη στις πρακτικές και τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος φιλοξενεί έναν από τους παγκόσμιους ποδοσφαιρικούς αστέρες που θα κοσμήσουν τα γήπεδα στα οποία θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο λόγος φυσικά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει προγραμματισμένη για την Τρίτη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον «πλανητάρχη», όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά και πορτογαλικά ΜΜΕ.

NEW: Trump is expected to host soccer superstar Cristiano Ronaldo at the White House tomorrow, according to three White House officials. Ronaldo, who plays in the Saudi Pro League, is expected to visit the WH on the same day where Trump will host the Saudi crown prince. — Jake Traylor (@jake__traylor) November 17, 2025

Αυτή ήταν άλλωστε η επιθυμία του ίδιου του CR7, όπως είχε αποκαλύψει πρόσφατα σε συνέντευξή του. «Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους, από αυτούς που θέλω να γνωρίσω. Ελπίζω να γίνει κάποια μέρα, αν μου δοθεί η ευκαιρία», είχε πει ο Πορτογάλος, μιλώντας στον Πιρς Μόργκαν και είχε προσθέσει: «Είναι ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους θέλω να καθίσω και να έχω μια καλή συζήτηση. Θέλω να τον συναντήσω κάποια μέρα, είναι από τους ανθρώπους που μου αρέσουν, επειδή κάνει πράγματα και μου αρέσει αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι από τους ανθρώπους που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο».

🇺🇸🇵🇹 | ÚLTIMA HORA — Trump recibe una camiseta firmada por @Cristiano Ronaldo de manos del presidente del Consejo Europeo. pic.twitter.com/m0pRgnGgmK — UHN Plus (@UHN_Plus) June 16, 2025

🚨🇺🇸 Cristiano Ronaldo is going to the White House tomorrow to meet Donald Trump. (@jake__traylor) pic.twitter.com/n0QKuVaLyD — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) November 17, 2025

Και ο πρίγκιπας Μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, ο Τραμπ θα συναντηθεί επίσης με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και με δεδομένο ότι ο Ρονάλντο αγωνίζεται στα γήπεδα της χώρας και αποτελεί πρακτικά τον μεγαλύτερο πρέσβη του ποδοσφαίρου της, δεν αποκλείεται οι δύο αυτές συναντήσεις να συνδέονται μεταξύ τους. «Είναι κάτι περισσότερο από μια απλή συνάντηση. Τιμούμε τη Σαουδική Αραβία και τον πρίγκιπα και διάδοχο της», δήλωσε σχετικά ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.