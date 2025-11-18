sports betsson
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Συνάντηση… κορυφής: Ο Τραμπ υποδέχεται τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο (pics)
Ποδόσφαιρο 18 Νοεμβρίου 2025 | 11:52

Συνάντηση… κορυφής: Ο Τραμπ υποδέχεται τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο (pics)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχεται στον Λευκό Οίκο τον Κριστιάνο Ρονάλντο λίγο πριν φιλοξενήσει και τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Ενώ η ομαλή διεξαγωγή του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά συνεχίζει να βρίσκεται υπό απειλή χάρη στις πρακτικές και τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος φιλοξενεί έναν από τους παγκόσμιους ποδοσφαιρικούς αστέρες που θα κοσμήσουν τα γήπεδα στα οποία θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο λόγος φυσικά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει προγραμματισμένη για την Τρίτη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον «πλανητάρχη», όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά και πορτογαλικά ΜΜΕ.

Αυτή ήταν άλλωστε η επιθυμία του ίδιου του CR7, όπως είχε αποκαλύψει πρόσφατα σε συνέντευξή του. «Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους, από αυτούς που θέλω να γνωρίσω. Ελπίζω να γίνει κάποια μέρα, αν μου δοθεί η ευκαιρία», είχε πει ο Πορτογάλος, μιλώντας στον Πιρς Μόργκαν και είχε προσθέσει: «Είναι ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους θέλω να καθίσω και να έχω μια καλή συζήτηση. Θέλω να τον συναντήσω κάποια μέρα, είναι από τους ανθρώπους που μου αρέσουν, επειδή κάνει πράγματα και μου αρέσει αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι από τους ανθρώπους που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο».

Και ο πρίγκιπας Μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, ο Τραμπ θα συναντηθεί επίσης με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και με δεδομένο ότι ο Ρονάλντο αγωνίζεται στα γήπεδα της χώρας και αποτελεί πρακτικά τον μεγαλύτερο πρέσβη του ποδοσφαίρου της, δεν αποκλείεται οι δύο αυτές συναντήσεις να συνδέονται μεταξύ τους. «Είναι κάτι περισσότερο από μια απλή συνάντηση. Τιμούμε τη Σαουδική Αραβία και τον πρίγκιπα και διάδοχο της», δήλωσε σχετικά ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.

Euronext: Ξεπέρασε και το 74% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Ξεπέρασε και το 74% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη δίνη του διεθνούς risk off

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη δίνη του διεθνούς risk off

Champions League 18.11.25

Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».

Σύνταξη
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»
Μπάσκετ 18.11.25

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA με 23 σεζόν, αν αγωνιστεί κόντρα στους Γιούτα Τζαζ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το «FIFA Pass» υπόσχεται ταχύτερη βίζα για τις ΗΠΑ
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Το «FIFA Pass» υπόσχεται ταχύτερη βίζα για τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν ένα σύστημα που θα επιταχύνει τη διαδικασία έκδοσης βίζας για όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Έβανς
Μπάσκετ 18.11.25

Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Έβανς

Την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά στο πόδι του, πέρασε τα ξημερώματα της Τρίτης ο Κίναν Έβανς, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Θλιβερές εικόνες από την απόρριψη απορριμμάτων στο περιβάλλον-Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής
Αυτοδιοίκηση 18.11.25

Θλιβερές εικόνες από την απόρριψη απορριμμάτων στο περιβάλλον-Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής

Σε αγώνα δρόμου εξελίσσεται για την δημοτική Αρχή της Σπάρτης και τους εργαζόμενους της προκειμένου να καθαρίζουν το περιβάλλον από ασυνείδητους που το μολύνουν πετώντας όπου να είναι απορρίμματα.

Σύνταξη
Τραμπ: Χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί… να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα
«Προπέτασμα καπνού» 18.11.25

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί... να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα

Το CNN, επικαλούμενο ειδικούς και Αμερικανούς πρώην αξιωματούχους, εξηγεί ότι το «Καρτέλ των Ήλιων», ως τέτοιο, δεν υπάρχει - Τι επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές διαφέρουν σημαντικά και παρουσιάζουν αποκλίσεις στην αύξησή τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Κόσμος 18.11.25

Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 2 άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα για το σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία
Κόσμος 18.11.25

Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη στην Τουρκία για να συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με τη Ρωσία

Σύνταξη
«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029
Κοινωνική πολιτική 18.11.25

«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029

Οι δομές κατά της βίας κατά των γυναικών μεταξύ άλλων, παραμένουν συγχρηματοδοτούμενες μέχρι το 2029. Ζητείται από δήμους και φορείς να παρατείνουν τις πράξεις και τις συμβάσεις προσωπικού τέλος του 2026.

Σύνταξη
Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα
Πολιτική 18.11.25

Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα

H κίνηση ματ που ανάγκασε τους ευρωπαίους ηγέτες και τους θεσμούς να αλλάξουν προσανατολισμό στις διαπραγματεύσεις. «Η Μέρκελ άφωνη», είναι το κεφάλαιο που διαβάζει ο Αλέξης Τσίπρας από την «Ιθάκη», που κυκλοφορεί 24 Νοεμβρίου. «Τι θα πεις στον ελληνικό λαό, Αλέξη;» είναι η πρώτη ερώτηση της Μέρκελ όταν της ανακοινώνει την απόφαση για δημοψήφισμα. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες, οι θεσμοί κάνουν πίσω, η «γραμμή Σόιμπλε» δέχεται πλήγμα.

Σύνταξη
Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του
Χιούμορ 18.11.25

Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του

Στην τρυφερή βιογραφία Seriously Silly, ο Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Ρος αποκαλύπτει τα σκαμπανεβάσματα της μακράς και πολυποίκιλης καριέρας του ηθοποιού των MontyPython — και πώς η λαμπρή του διάνοια εξασθένησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»
Champions League 18.11.25

Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».

Σύνταξη
Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»
Κόσμος 18.11.25

Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Δικαιοσύνη ελπίζουν ότι θα δουν οι επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο, μετά την έναρξη έρευνας στην Ιταλία για τον λεγόμενο «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού

Ο κ. Τασούλης κατέθεσε πως δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες των υπαλλήλων αλλά διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της μη ύπαρξης κτηματολογίου, προβλημάτων υποστελέχωσης αλλά και η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υποκλοπές: Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη – Τι κατέθεσε ο Κουκάκης
Δίκη για υποκλοπές 18.11.25

Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη - Τι κατέθεσε ο Κουκάκης

Συνεχίστηκε σήμερα η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη στη δίκη για τις υποκλοπές - «Κατώτερο των περιστάσεων το πολιτικό σύστημα», είπε ο δημοσιογράφος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της
Ελλάδα 18.11.25

Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της

Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η 48χρονη που είχε μηνύσει ο Γιάννης Πλούταρχος για παρακολούθηση, ωστόσο θα παραμείνει ελεύθερη αρκεί να τηρεί τους περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων
Οικονομικά ΟΤΑ 18.11.25

Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 19 Νοεμβρίου το ΔΣ της ΚΕΔΕ για την κατανομή της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων, τελευταίας για το 2025 με ταυτόχρονη ανάκληση προηγούμενης απόφασης.

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει

Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται για πρώτη φορά και θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική
Culture Live 18.11.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική

Ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα, με κλασικές μελωδίες, παραδοσιακά κάλαντα, χορευτικά beats, αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις, προσκαλεί το κοινό να απολαύσει μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Σύνταξη
