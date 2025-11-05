newspaper
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA
Κόσμος 05 Νοεμβρίου 2025 | 23:33

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA

Τι κρύβεται πίσω από τη σχέση Τραμπ-Ινφαντίνο. Γιατί η FIFA ανακοίνωσε τώρα το «Βραβείο Ειρήνης της FIFA»; Και γιατί η πρώτη βράβευση θα γίνει στην κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσιγκτον;

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
H FIFA ανακοίνωσε ότι θεσμοθετεί το «Βραβείο Ειρήνης της FIFA – Το Ποδόσφαιρο Ενώνει τον Κόσμο». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα απονέμεται ετησίως «εκ μέρους όλων των ανθρώπων που αγαπούν το ποδόσφαιρο» από όλο τον κόσμο. Και η πρώτη απονομή θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου, στην Ουάσιγκτον.

Εκείνη την ημέρα θα γίνει και η κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, τη διοργάνωση του οποίου μοιράζονται ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, δήλωσε ότι το βραβείο θα «αναγνωρίζει εξαιρετικές δράσεις για την ειρήνη».

REUTERS/Lee Smith

«Σε έναν ολοένα και πιο ασταθή και διχασμένο κόσμο, είναι θεμελιώδες να αναγνωρίζεται η εξαιρετική συμβολή όσων εργάζονται σκληρά για να τερματίσουν τις συγκρούσεις και να φέρουν τους ανθρώπους κοντά με πνεύμα ειρήνης», είπε.

Και ο Ντόναλντ Τραμπ…

Ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος της ανακοίνωσης δεν μπορούσε παρά να γεννήσει υποψίες ότι ο πρώτος που θα τιμηθεί με το βραβείο μπορεί να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ… Οι Times το λένε ανοιχτά: «Ο Τραμπ έχασε το Νόμπελ Ειρήνης – Και η FIFA εφηύρε ένα άλλο». Άλλοι είναι πιο προσεκτικοί, αλλά σίγουρα καχύποπτοι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει καλλιεργήσει μια στενή σχέση με τον Τζάνι Ινφαντίνο –τον είχε καλέσει και στην υπογραφή της συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα-, παρά την εκστρατεία που έκαναν υπέρ του σύμμαχοι, πολιτικοί συνεργάτες, αλλά και ο ίδιος, έχασε το Νόμπελ Ειρήνης μέσα από τα χέρια του. Δόθηκε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Ντόναλντ Τραμπ και Τζάνι Ινφαντίνο έχει προγραμματιστεί να κάνουν ομιλίες σε άσχετη με το Mundial 2026 εκδήλωση στο Μαϊάμι. Επιπλέον, η κόρη του Αμερικανού προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ, διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο ενός εκπαιδευτικού έργου της FIFA, ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από τις πωλήσεις εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Τα πάντα για ένα βραβείο Ειρήνης

Αφότου έχασε το Νόμπελ Ειρήνης, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο κύκλος των φίλων και υποστηρικτών του, ακόμη και στελέχη του Λευκού Οίκου αγωνίζονται να αποδείξουν ότι αδικήθηκε. Επίσης, ότι πρέπει να βραβευτεί, έστω και του χρόνου.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τον Αμίρ Οχάνα, τον πρόεδρο της Κνεσέτ του Ισραήλ. Στόχος τους, να συσπειρώσουν τους κοινοβουλευτικούς ηγέτες παγκοσμίως ώστε να προτείνουν από κοινού τον Τραμπ για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2026. «Κανείς δεν άξιζε ποτέ αυτό το βραβείο περισσότερο», είπε.

Και ύστερα ήρθε η FIFA. H ανακοίνωση του Τζάνι Ινφαντίνο ήρθε έπειτα από έναν μήνα κοινών εμφανίσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και δηλώσεων σχετικά με την ειρήνη. Πρώτα, στις 13 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή του προέδρου της FIFA στη Διάσκεψη Κορυφής της Αιγύπτου, όπου υπεγράφη η συμφωνία για την εκεχειρία στη Γάζα.

Στις 29 Οκτωβρίου, μιλώντας σε επενδυτές στο Ριάντ, ο επικεφαλής της FIFA είπε ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να «επενδύει στην ευτυχία» και να προωθεί την ενότητα.

Και πλέον χαρακτηρίζει το «Βραβείο Ειρήνης της FIFA – Το Ποδόσφαιρο Ενώνει τον Κόσμο», ως μέρος της ευρύτερης εκστρατείας του για να τοποθετήσει το ποδόσφαιρο ως παγκόσμια δύναμη διαλόγου. «Το άθλημα δεν μπορεί να λύσει συγκρούσεις», μπορεί «να μεταφέρει ένα μήνυμα ειρήνης», είπε ο Ινφαντίνο.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο Αύγουστο, ανακοίνωσε ότι η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον, ο Τζάνι Ινφαντίνο δήλωσε: «Ενώνουμε τον κόσμο, κύριε πρόεδρε. Ενώνουμε τον κόσμο, εδώ στην Αμερική».

Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

