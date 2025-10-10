Το θέμα για την Νορβηγία δεν είναι που θα δοθεί στο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά τι θα γίνει αν δεν το πάρει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Νορβηγοί πολιτικοί προετοιμάζονταν για πιθανές επιπτώσεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Νορβηγίας, αν ο νικητής δεν είναι ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δήλωσε την Πέμπτη ότι κατέληξε σε απόφαση σχετικά με το ποιος θα ανακηρυχθεί νικητής του βραβείου ειρήνης για το 2025, αρκετές ημέρες πριν το Ισραήλ και η Χαμάς συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός βάσει του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα.

Λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα και τη σύνθεση της ανεξάρτητης πενταμελούς επιτροπής, οι περισσότεροι ειδικοί για τα βραβεία Νόμπελ και Νορβηγοί παρατηρητές πιστεύουν ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να απονεμηθεί το βραβείο στον Τραμπ, γεγονός που οδηγεί σε φόβους στη χώρα για το πώς θα αντιδράσει στο γεγονός ότι θα αγνοηθεί τόσο δημόσια.

Αν δεν πάρει το Νόμπελ Ειρήνης ο Τραμπ

Η Κίρστι Μπέργκστο, ηγέτης του Σοσιαλιστικού Αριστερού Κόμματος της Νορβηγίας και εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής του, δήλωσε ότι το Όσλο πρέπει να είναι «έτοιμο για οτιδήποτε».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ οδηγεί τις ΗΠΑ σε ακραία κατεύθυνση, επιτιθέμενος στην ελευθερία του λόγου, έχοντας μασκοφόρους μυστικούς αστυνομικούς που απαγάγουν ανθρώπους μέρα μεσημέρι και καταστολή θεσμών και δικαστηρίων. Όταν ο πρόεδρος είναι τόσο ασταθής και αυταρχικός, φυσικά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε», δήλωσε η Μπέργκστο στον Guardian.

«Η Επιτροπή Νόμπελ είναι ένα ανεξάρτητο όργανο και η νορβηγική κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στον καθορισμό των βραβείων. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Τραμπ το γνωρίζει αυτό. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε από αυτόν».

Ο Τραμπ έχει εκφράσει εδώ και καιρό ανοιχτά την πεποίθησή του ότι θα έπρεπε να του απονεμηθεί το Βραβείο Ειρήνης, μια τιμή που είχε προηγουμένως απονεμηθεί σε έναν από τους προκατόχους του στην προεδρία, τον Μπαράκ Ομπάμα , το 2009 για τις «εξαιρετικές προσπάθειές του να ενισχύσει τη διεθνή διπλωματία και τη συνεργασία μεταξύ των λαών».

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ φέρεται να τηλεφώνησε στον Γενς Στόλτενμπεργκ, υπουργό Οικονομικών της Νορβηγίας και πρώην γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, για να ρωτήσει για το βραβείο Νόμπελ.

Στον ΟΗΕ τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ψευδώς ότι είχε σταματήσει επτά «ατελείωτους πολέμους», λέγοντας στους παγκόσμιους ηγέτες: «Όλοι λένε ότι πρέπει να πάρω το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης».

Η ανεξαρτησία της επιτροπής Νόμπελ

Ο Άριλντ Χέρμσταντ, ηγέτης του Πράσινου Κόμματος της Νορβηγίας, δήλωσε ότι η ανεξαρτησία της επιτροπής Νόμπελ είναι αυτό που δίνει στο βραβείο την αξιοπιστία του.

«Τα βραβεία ειρήνης κερδίζονται μέσω διαρκούς δέσμευσης, όχι μέσω ξεσπασμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μέσω εκφοβισμού», είπε. «Είναι καλό που ο Τραμπ υποστήριξε την πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Οποιοδήποτε βήμα προς τον τερματισμό των δεινών στη Γάζα είναι ευπρόσδεκτο. Αλλά μια καθυστερημένη συνεισφορά δεν σβήνει τα χρόνια που επέτρεπαν τη βία και τη διχόνοια».

Ο Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ, δήλωσε ότι η απόφαση οριστικοποιήθηκε στην πιο πρόσφατη συνεδρίαση της επιτροπής Νόμπελ τη Δευτέρα.

Ο Χάρπβικεν δήλωσε ότι οι αποφάσεις ήταν απολιτικές, αν και ο διορισμός των μελών της επιτροπής από το νορβηγικό κοινοβούλιο σύμφωνα με τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποίος κληροδότησε τα χρήματα για τη χρηματοδότηση των βραβείων που φέρουν το όνομά του, μπορεί να περιπλέξει αυτή την εντύπωση.

«Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι η επιτροπή λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα. Αλλά ο Άλφρεντ Νόμπελ μας το έκανε κάπως δύσκολο γράφοντας στη διαθήκη του ότι πρέπει να διορίζεται από το κοινοβούλιο. Αυτό, δυστυχώς, είναι αδιαπραγμάτευτο», είπε.

Πώς θα μπορούσε ο Τραμπ να «τιμωρήσει» τους Νορβηγούς

Ο αρθρογράφος και αναλυτής Χάραλντ Στάνγκελ εξέφρασε την εικασία ότι τα αντίποινα από τον Τραμπ -εάν επρόκειτο να έρθουν- θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή δασμών, απαιτήσεων για υψηλότερες συνεισφορές στο ΝΑΤΟ ή ακόμη και ανακήρυξης της Νορβηγίας ως εχθρού.

«[Ο Τραμπ] είναι τόσο απρόβλεπτος. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη «φόβος», αλλά υπάρχει η αίσθηση ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι δύσκολη», είπε. «Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις στον Ντόναλντ Τραμπ ή σε πολλές άλλες χώρες στον κόσμο ότι πρόκειται για μια εντελώς ανεξάρτητη επιτροπή, επειδή δεν σέβονται αυτό το είδος ανεξαρτησίας».

Είπε ότι αν κέρδιζε ο Τραμπ, θα ήταν «η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης».

Η Νίνα Γκρέγκερ, διευθύντρια του Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη στο Όσλο, πιστεύει ότι οι πιο πιθανές υποψήφιες για να κερδίσουν το φετινό βραβείο ειρήνης περιλαμβάνουν τα Δωμάτια Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης του Σουδάν, την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων και τη Διεθνή Ένωση Γυναικών για την Ειρήνη και την Ελευθερία.

«Ενώ [ο Τραμπ] σαφώς αξίζει τα εύσημα για τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε εάν η ειρηνευτική πρόταση θα εφαρμοστεί και θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο Γκρέγκερ.

«Η αποχώρηση του Τραμπ από τους διεθνείς θεσμούς και η επιθυμία του να αναλάβει τη Γροιλανδία από το Βασίλειο της Δανίας, σύμμαχο του ΝΑΤΟ, καθώς και οι παραβιάσεις βασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων εντός της χώρας του, δεν ευθυγραμμίζονται με τη διαθήκη του Νόμπελ».