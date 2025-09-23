Μακρόν: Ο Τραμπ μπορεί να πάρει Νόμπελ Ειρήνης μόνο αν σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα

Το Νόμπελ Ειρήνης που επιθυμεί σφοδρά ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι εφικτό παρά μόνο αν σταματήσει τον πόλεμο» μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Λίγη ώρα μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου για μια ακόμη φορά επαίνεσε τον εαυτό του, γιατί «κατάφερε να σταματήσει επτά πολέμους», ο Εμανουέλ Μακρόν παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι BFMTV από τη Νέα Υόρκη.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε:

«Βλέπω έναν Αμερικανό πρόεδρο που κινητοποιείται, που το ξαναείπε σήμερα το πρωί από το βήμα (των Ηνωμένων Εθνών): Θέλω ειρήνη, διευθέτησα επτά συρράξεις. Έναν πρόεδρο ο οποίος θέλει το Νόμπελ Ειρήνης. Το Νόμπελ Ειρήνης δεν θα είναι εφικτό παρά μόνο αν σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο» στη Γάζα, είπε ο Εμανουέλ Μακρόν απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος παραδέχτηκε πάντως ότι το Κράτος της Παλαιστίνης, το οποίο αναγνωρίστηκε επισήμως τη Δευτέρα από το Παρίσι, θα ιδρυθεί πραγματικά μόνο «την ημέρα που θα το αναγνωρίσει το Κράτος του Ισραήλ».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε ότι «μόνο η αναγνώριση» του Κράτους της Παλαιστίνης «μπορεί να φέρει ειρήνη» στη Γάζα. Η γαλλική πρωτοβουλία χρησιμεύει ως υπενθύμιση ότι η Γαλλία «δεν ήταν μόνη», προσθέτοντας ότι «11 χώρες ακολούθησαν το παράδειγμά της».

Το Ισραήλ «δεν είναι απομονωμένο», είπε επίσης, τονίζοντας ότι ο τερματισμός της σύγκρουσης «θα απαιτήσει χρόνο». «Αυτή είναι μια σταδιακή διαδικασία που δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειαζόμαστε ένα βιώσιμο παλαιστινιακό έδαφος που μπορεί να ζήσει δίπλα στο Ισραήλ», υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος.

Προειδοποίηση προς Ισραήλ

Ο Γάλλος πρόεδρος επίσης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο το Ισραήλ να προχωρήσει σε αντίποινα εις βάρος της Γαλλίας για την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης .

«Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μελετήσει όλες τις πιθανές επιλογές, που σημαίνει ότι δεν θα μείνουμε ποτέ άπραγοι (…) Θα υπερασπιζόμαστε παντού τα συμφέροντα της Γαλλίας», τόνισε.

Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε την άκρα αριστερά για αντισημιτισμό, υποστηρίζοντας ότι η ρητορική της «διχάζει τη Δημοκρατία».

«Δεν είναι αυτή η Γαλλική Δημοκρατία. Δεν υπάρχει θέση στη Γαλλία για τέτοιες συμπεριφορές», είπε.

Επίσης διαπίστωσε ότι ο αντισημιτισμός «εγκαθίσταται στα γυμνάσια και τα λύκεια ή στα πανεπιστήμια».

Και προέτρεψε όλη τη γαλλική κοινωνία να κινητοποιηθεί επειδή «δεν υπάρχει μαγικός νόμος κατά του αντισημιτισμού».