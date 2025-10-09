newspaper
Σημαντική είδηση:
09.10.2025 | 22:13
Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ
Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;
Κόσμος 09 Οκτωβρίου 2025 | 22:00

Μπορεί στ' αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;

Με τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει συμβάλει στην επίτευξη ειρήνης σε οκτώ πολέμους. Ισχύουν οι ισχυρισμοί του; Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί στις 10 Οκτωβρίου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καθώς η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ ετοιμάζεται να ανακοινώσει τον φετινό νικητή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, μια προσωπικότητα έχει βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου: ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει ότι πρέπει να κερδίσει το πολυπόθητο βραβείο, καθώς, όπως ισχυρίζεται, έχει τερματίσει τουλάχιστον «επτά πολέμους».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, την Τετάρτη, δήλωσε την πρόθεση του να διεκδικήσει τα εύσημα για τον πιθανό τερματισμό ενός όγδοου πολέμου, αφού το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στο πρώτο στάδιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που βασίζεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, το οποίο είχε παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα.

Η ανακοίνωση του φετινού βραβείου έρχεται επίσης εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και των κλιμακούμενων συγκρούσεων που πλήττουν όλον τον πλανήτη.

Υπάρχουν 338 υποψήφιοι για το βραβείο και η Επιτροπή Νόμπελ και μια ομάδα πέντε ατόμων που επιλέγονται από το Storting, το νορβηγικό κοινοβούλιο, επιλέγει τον νικητή.

Είναι όμως ο Τραμπ κατάλληλος για να κερδίσει το βραβείο;

Γιατί ο Τραμπ λέει ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης;

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (UNGA) στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ είπε:

«Όλοι λένε ότι πρέπει να πάρω το Νόμπελ Ειρήνης. »

«Τερμάτισα επτά πολέμους. Κανένας πρόεδρος ή πρωθυπουργός δεν έχει κάνει ποτέ κάτι παρόμοιο», πρόσθεσε.

Οι πόλεμοι στους οποίους αναφερόταν ήταν εκείνοι ανάμεσα στην Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) και τη Ρουάντα, το Πακιστάν και την Ινδία, το Ισραήλ και το Ιράν, την Αίγυπτο και την Αιθιοπία, καθώς και την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν.

Ποια είναι τα «προσόντα» του Τραμπ;

Για αρχή, μερικοί από τους πολέμους που ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έληξε είναι πόλεμοι στους οποίους συμμετείχε ο ίδιος.

  • Παράλληλα, ο ρόλος του σε κάποιες άλλες εκεχειρίες είναι αμφισβητήσιμος.
  • Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ δήλωσε ότι «άξιζε» να κερδίσει το βραβείο για την πιθανότητα να τερματίσει τον διετή πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Ενώ τα αμερικανικά όπλα και η αδιάλλακτη διπλωματική υποστήριξη της χώρας προς το Ισραήλ ήταν καθοριστικά για τη συνέχιση του πολέμου, ο Τραμπ θεωρείται επίσης ότι άσκησε μεγαλύτερη πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου από τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, για να τερματιστεί η σύγκρουση.
  • Ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο έληξε με εκεχειρία που μεσολάβησε ο Τραμπ. Ωστόσο, στις συγκρούσεις, που ξεκίνησαν με το Ισραήλ να χτυπά ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, να σκοτώνει επιστήμονες και να βομβαρδίζει κατοικημένες περιοχές, συμμετείχε ενεργά και οι ΗΠΑ. Ο Τραμπ συμμετείχε σε αυτές, διατάζοντας το στρατό του να χτυπήσει τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν αντέδρασε χτυπώντας τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή, στο Κατάρ, πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία.
  • Τον Μάιο, η Ινδία και το Πακιστάν διεξήγαγαν αεροπορικό πόλεμο, βομβαρδίζοντας αμοιβαία τις στρατιωτικές βάσεις τους. Η Ινδία δήλωσε ότι χτύπησε επίσης «τρομοκρατικές» βάσεις στο Πακιστάν και στο Κασμίρ που διοικείται από το Πακιστάν, ενώ το Πακιστάν ισχυρίστηκε ότι η Ινδία σκότωσε δεκάδες αμάχους. Τελικά, ο Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός μετά από τέσσερις ημέρες συγκρούσεων. Ωστόσο, ενώ το Πακιστάν αναγνωρίζει τη συμβολή του προέδρου των ΗΠΑ στη διακοπή των συγκρούσεων, η Ινδία επιμένει ότι δεν είχε κανένα ρόλο.
  • Η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη γνώρισαν πέντε ημέρες εχθροπραξιών τον Αύγουστο, και μια εκεχειρία ξεκίνησε μετά από τηλεφωνήματα όχι μόνο από τον Τραμπ, αλλά και μετά από τη μεσολάβηση του πρωθυπουργού της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ και μιας αντιπροσωπείας Κινέζων διαπραγματευτών. Μέχρι στιγμής, μόνο η Καμπότζη έχει ευχαριστήσει τον Τραμπ για τον ρόλο του.
  • Οι σχέσεις μεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου είναι τεταμένες από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ έχουν πάντα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως μεσολαβητές στην περιοχή. Το Κοσσυφοπέδιο και η Σερβία υπέγραψαν συμφωνία το 2020 υπό την προεδρία του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.
  • Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έθεσε τέλος στον πόλεμο μεταξύ της Αιγύπτου και της Αιθιοπίας. Ωστόσο, αν και οι δύο χώρες είχαν τεταμένες σχέσεις, ιδίως λόγω ενός υδροηλεκτρικού φράγματος που άνοιξε σε έναν παραπόταμο του Νείλου, δεν έχουν εμπλακεί σε πόλεμο.
  • Η Ρουάντα και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία τον Ιούνιο, με τη μεσολάβηση του Τραμπ. Η εκεχειρία είναι εύθραυστη και οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν υψηλές, αλλά η συμφωνία ισχύει προς το παρόν.
  • Τον Αύγουστο, ο Τραμπ επέβλεψε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν στο Λευκό Οίκο, η οποία υπόσχεται να τερματίσει μια σιγοβράζουσα σύγκρουση που συχνά εξελισσόταν σε ανοιχτό πόλεμο από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

Ωστόσο, σε μια μεταγενέστερη συνέντευξη στο Fox & Friends, ο Τραμπ φάνηκε μπερδεμένος σχετικά με τις χώρες μεταξύ των οποίων είχε μεσολαβήσει….

Είπε στους παρουσιαστές ότι είχε τερματίσει έναν πόλεμο μεταξύ του ΑΜΠερΜΠαϊζάν και της Αλβανίας.

Στην σκιά του Ομπάμα

Ο Τραμπ λέει ότι το αξίζει — και πολλοί από τους υποστηρικτές του συμφωνούν.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επίσης συγκρίνει συχνά τις πρωτοβουλίες του στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής με την παγκόσμια αναγνώριση που έλαβε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ο  Ομπάμα κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης το 2009 «για τις εξαιρετικές προσπάθειές του να ενισχύσει τη διεθνή διπλωματία και τη συνεργασία μεταξύ των λαών» — παρόλο που εκείνη την εποχή ήταν στην εξουσία μόνο λίγους μήνες.

Η βράβευση του Ομπάμα έχει από καιρό επικριθεί, δεδομένου του ρόλου του στην επέκταση της χρήσης επιθέσεων με drones στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κατά Αμερικανών πολιτών, και της συνέχισης πολλαπλών πολέμων σε όλο τον κόσμο.

«Αν με λέγανε Ομπάμα, θα μου είχαν απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης σε 10 δευτερόλεπτα», δήλωσε ο Τραμπ πέρυσι.

Ο Ομπάμα δέχεται το Νόμπελ Ειρήνης το 2009 Πηγή: Wikipedia

Αλλά δεν ήταν και ο Τραμπ επιθετικός;

H Νίνα Γκράγκερ, διευθύντρια του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη του Όσλo, είπε ότι όταν πρόκειται για την επιλογή ενός νικητή, η Επιτροπή Νόμπελ μπορεί να θέλει να εξετάσει την συνολική προσπάθεια ενός υποψηφίου για την ειρήνη.

«Η αποχώρηση του Τραμπ από διεθνείς οργανισμούς, η επιθυμία του να καταλάβει τη Γροιλανδία από το Βασίλειο της Δανίας, σύμμαχο του ΝΑΤΟ, καθώς και οι παραβιάσεις των βασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων στη χώρα του, δεν συνάδουν με τη βούληση του Άλφρεντ Νόμπελ», είπε.

Εκτός από τη συμμετοχή του σε βομβαρδισμούς του Ιράν μαζί με το Ισραήλ τον Ιούνιο, ο Τραμπ διέταξε επίσης τις αμερικανικές δυνάμεις να επιτεθούν στη Σομαλία τον Φεβρουάριο, ισχυριζόμενος ότι στόχευε ανώτερα στελέχη του ISIL (ISIS) στη χώρα αυτή.

Τον Μάρτιο, ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις εναντίον των Χούθι της Υεμένης για τις επιθέσεις της ομάδας στη Ερυθρά Θάλασσα, και τον Σεπτέμβριο, διέταξε τις αμερικανικές δυνάμεις να επιτεθούν σε σκάφη στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τριών που προέρχονταν από τη Βενεζουέλα, ισχυριζόμενος ότι μετέφεραν λαθρέμπορους ναρκωτικών και ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε επίσης να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, τον Καναδά και τη Διώρυγα του Παναμά.

Είναι η βία απαγορευτική για τους νικητές του Νόμπελ Ειρήνης;

Το Νόμπελ Ειρήνης, που θεσπίστηκε σύμφωνα με τη διαθήκη του Σουηδού Άλφρεντ Νόμπελ, απονέμεται σε «το πρόσωπο που έχει προσφέρει τη μεγαλύτερη ή την καλύτερη συμβολή στην αδελφοσύνη μεταξύ των εθνών, στην κατάργηση ή τη μείωση των μόνιμων στρατών και στη διοργάνωση και προώθηση συνεδρίων ειρήνης».

Στην πραγματικότητα, όμως, το βραβείο είναι περιτριγυρισμένο από αντιπαραθέσεις.

Ο Χένρι Κίσινγκερ, τιμήθηκε το 1973 για τη συνεισφορά του στον τερματισμό του πολέμου του Βιετνάμ, είχε προηγουμένως εμπλακεί σε βομβαρδισμούς στην Καμπότζη και σε πραξικοπήματα σε άλλες χώρες, προκαλώντας χιλιάδες θύματα.

Ο Σιμόν Πέρες, βραβευμένος το 1994 για τις Συμφωνίες του Όσλο, είχε συμμετάσχει στον Πολέμο του Σουέζ και σε επιθέσεις κατά της Παλαιστινιακής Απελευθερωτικής Οργάνωσης.

Η Αούνγκ Σαν Σου Κίι, που τιμήθηκε το 1991 ως σύμβολο δημοκρατίας, επικρίθηκε για την αδράνειά της απέναντι στις διώξεις των Ροχίνγκια όταν ήταν ηγετική μορφή στη Μιανμάρ.

Τέλος, η βράβευση του Μπαράκ Ομπάμα το 2009 θεωρήθηκε πρόωρη, αφού δεν είχε ακόμη επιδείξει απτά αποτελέσματα.

Όλες αυτές οι επιλογές, σύμφωνα με την Γκράγκερ, ρίχνουν φως στα όρια που είναι διατεθειμένη να ξεπεράσει η Επιτροπή Νόμπελ στην επιλογή του νικητή του βραβείου.

Μπορεί λοιπόν ο Τραμπ να κερδίσει ακόμα;

Οι υποψηφιότητες για το Νόμπελ Ειρήνης 2025 έκλεισαν στις 31 Ιανουαρίου, λίγες μέρες μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Τον Ιούλιο, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι πρότεινε τον Τραμπ για το βραβείο, ακολουθούμενος από τον πρωθυπουργό της Καμπότζης Χουν Μανέτ τον Αύγουστο. Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ επίσης υποστήριξαν από κοινού τον Τραμπ για το βραβείο τον Αύγουστο.

Μέσα στο υπουργικό συμβούλιο του προέδρου, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο επικεφαλής απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν «ο μοναδικός καλύτερος υποψήφιος» για το βραβείο.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μπάντι Κάρτερ έστειλε επίσης μια επιστολή στη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ τον Σεπτέμβριο. Ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer, Άλμπερτ Μπούρλα, δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ αξίζει το βραβείο.

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ δεν κερδίσει;

Μιλώντας σε μια συνάντηση του αμερικανικού στρατού στη Βιρτζίνια τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν «μεγάλη προσβολή για την Αμερική» αν δεν του απονεμηθεί το βραβείο.

Στη Νορβηγία, έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με το πώς θα αντιδράσει ο Τραμπ αν δεν κερδίσει.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιβάλει δασμούς 15% στις εξαγωγές της χώρας.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Bloomberg στις 3 Οκτωβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρτ Ειντ δήλωσε ότι η νορβηγική κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στις αποφάσεις για το Νόμπελ Ειρήνης.

«Αυτό είναι αποκλειστικά θέμα της Επιτροπής Νόμπελ. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρόκειται για μια ανεξάρτητη επιτροπή», είπε.

