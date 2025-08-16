Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ

Την πρόθεση να προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για νόμπελ Ειρήνης σε περίπτωση που καταφέρει ειρηνική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς παραχωρήσεις εδαφών προς τη Ρωσία, εξέφρασε η πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών, Χίλαρι Κλίντον.

Παρότι πολιτικοί αντίπαλοι, η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν δίστασε να κάνει την εν λόγω πρόταση, μιλώντας στο podcast «Raging Moderates» με την Τζέσικα Τάρλοφ.

«Αν ο Τραμπ καταφέρει να πετύχει μια συμφωνία που να περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, χωρίς ανταλλαγές εδαφών, και με την προοπτική η Ρωσία να αποσυρθεί από κατεχόμενα εδάφη, τότε θα τον προτείνω προσωπικά για το Νόμπελ Ειρήνης», επισήμανε η Χίλαρι Κλίντον.

If Donald Trump negotiates an end to Putin’s war on Ukraine without Ukraine having to cede territory, I’ll nominate him for a Nobel Peace Prize myself. https://t.co/SYXKhhLqkS — Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 15, 2025

«Να αποτρέψουμε την επικράτηση της Ρωσίας»

Η δήλωση της πρώην υπουργού ήρθε πριν τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Η ίδια διευκρίνισε ότι «ο στόχος μου δεν είναι να επαινέσω τον Τραμπ, αλλά να αποτρέψουμε την επικράτηση της Ρωσίας με την ανοχή ή τη βοήθεια των ΗΠΑ». Σε ανάρτηση, μάλιστα, που πραγματοποίησε στο X, πλαισιώνοντας την πρότασής της για το νόμπελ Ειρήνης, τόνισε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ οφείλει να γνωρίζει ότι «συναντάται με έναν αντίπαλο που θέλει την καταστροφή της Αμερικής και το τέλος ολόκληρης της δυτικής συμμαχίας».

Απαντώντας ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, χαρακτήρισε τη στάση της Χίλαρι Κλίντον «πολύ ευγενική», προσθέτοντας σκωπτικά ότι «ίσως αρχίσω να τη συμπαθώ ξανά».