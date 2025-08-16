newspaper
16.08.2025 | 11:14
Δύο συλλήψεις για το σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο
Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ
Κόσμος 16 Αυγούστου 2025 | 09:38

Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ

Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε πριν τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι θα προτείνει για νόμπελ Ειρήνης τον Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που καταφέρει ειρηνική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς παραχωρήσεις εδαφών προς τη Ρωσία

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Spotlight

Την πρόθεση να προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για νόμπελ Ειρήνης σε περίπτωση που καταφέρει ειρηνική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς παραχωρήσεις εδαφών προς τη Ρωσία, εξέφρασε η πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών, Χίλαρι Κλίντον.

Παρότι πολιτικοί αντίπαλοι, η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν δίστασε να κάνει την εν λόγω πρόταση, μιλώντας στο podcast «Raging Moderates» με την Τζέσικα Τάρλοφ.

«Αν ο Τραμπ καταφέρει να πετύχει μια συμφωνία που να περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, χωρίς ανταλλαγές εδαφών, και με την προοπτική η Ρωσία να αποσυρθεί από κατεχόμενα εδάφη, τότε θα τον προτείνω προσωπικά για το Νόμπελ Ειρήνης», επισήμανε η Χίλαρι Κλίντον.

«Να αποτρέψουμε την επικράτηση της Ρωσίας»

Η δήλωση της πρώην υπουργού ήρθε πριν τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Η ίδια διευκρίνισε ότι «ο στόχος μου δεν είναι να επαινέσω τον Τραμπ, αλλά να αποτρέψουμε την επικράτηση της Ρωσίας με την ανοχή ή τη βοήθεια των ΗΠΑ». Σε ανάρτηση, μάλιστα, που πραγματοποίησε στο X, πλαισιώνοντας την πρότασής της για το νόμπελ Ειρήνης, τόνισε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ οφείλει να γνωρίζει ότι «συναντάται με έναν αντίπαλο που θέλει την καταστροφή της Αμερικής και το τέλος ολόκληρης της δυτικής συμμαχίας».

Απαντώντας ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, χαρακτήρισε τη στάση της Χίλαρι Κλίντον «πολύ ευγενική», προσθέτοντας σκωπτικά ότι «ίσως αρχίσω να τη συμπαθώ ξανά».

World
Ντόναλντ Τραμπ: Από «ειρηνοποιός», showman – Το δώρο του στον Πούτιν

Ντόναλντ Τραμπ: Από «ειρηνοποιός», showman – Το δώρο του στον Πούτιν

Κόσμος
Ζελένσκι: Τη Δευτέρα η συνάντηση με τον Τραμπ στις ΗΠΑ

Ζελένσκι: Τη Δευτέρα η συνάντηση με τον Τραμπ στις ΗΠΑ

Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι – Τη Δευτέρα η συνάντηση με Τραμπ στις ΗΠΑ
Αντίδραση Κρεμλίνου 16.08.25

Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι - Τη Δευτέρα η συνάντηση με Τραμπ στις ΗΠΑ

«Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι - «Δεν συζητήσαμε για τριμερή» λέει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Τραμπ: Μίλησε με Ζελένσκι και Ευρωπαίους – «Δεν συζητήσαμε για τριμερή συνάντηση», λέει το Κρεμλίνο
Πρώτες αντιδράσεις 16.08.25

Ο Τραμπ μίλησε με Ζελένσκι και Ευρωπαίους - «Δεν συζητήσαμε για τριμερή συνάντηση», λέει το Κρεμλίνο

Στην πτήση της επιστροφής από την Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Οι πρώτες αντιδράσεις για τη συνάντησή του με τον Πούτιν

Σύνταξη
Αλάσκα: Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ
Φρενίτιδα 16.08.25

Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ στην Αλάσκα

Νοσταλγική αναφορά στην ΕΣΣΔ ή προκλητική πολιτική τοποθέτηση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία, η ενδυματολογική επιλογή του Σεργκέι Λαβρόφ άδειασε τα ηλεκτρονικά ράφια

Σύνταξη
Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας
Σχέδιο εκτοπισμού 15.08.25

Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας

Το Νότιο Σουδάν είναι χώρα που αντιμετωπίζει πολυετή πολιτική κρίση και ένοπλη βία. Οι Παλαιστίνιοι έχουν απορρίψει το σχέδιο του Ισραήλ, όπως και κάθε σχέδιο για εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση
Κόσμος 15.08.25

Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση

Η Πορτογαλία έχει ενεργοποιήσει, όπως και η γειτονική της Ισπανία, τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε την αποστολή τεσσάρων αεροσκαφών Canadair

Σύνταξη
Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας
Πλήρης εγρήγορση 15.08.25

Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, «προσωρινά» τηλέφωνα και υπολογιστές που θα καταστραφούν μετά και άλλα μέτρα έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους
Μάθημα διακυβέρνησης; 15.08.25

Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους

Ο Πούτιν είναι μια μυστηριώδης εξαίρεση στη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου. Όλοι όσοι αντιτάχθηκαν στον Τραμπ βρέθηκαν αντιμέτωποι με σκληρά αντίποινα, ο Ρώσος ομόλογός του απολαμβάνει ασυλία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φωτιά: Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου – Οι περιοχές
Αυξημένη ετοιμότητα 16.08.25

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στη Χαλκιδική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου φωτιάς - Οι περιοχές

Έως τις 8:00 το πρωί θα ισχύει η απαγόρευση στη Χαλκιδική - Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για 10 Περιφέρειες όπου η επικινδυνότητα για φωτιά το Σάββατο είναι κατηγορίας 4

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεαρός οδηγός μηχανής πέρασε δέκα φανάρια στην Τσιμισκή με κόκκινο – Επεισοδιακή σύλληψη
Θεσσαλονίκη 16.08.25

Νεαρός οδηγός μηχανής πέρασε δέκα φανάρια στην Τσιμισκή με κόκκινο - Επεισοδιακή σύλληψη

Ο 20χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα στο κέντρο της πόλης, επί της οδού Τσιμισκή, ενώ είχε ήδη περάσει δέκα κόκκινα φανάρια, πραγματοποιώντας ελιγμούς

Σύνταξη
Απολογείται σήμερα ο 25χρονος για τη φωτιά στην Πάτρα – Την Κυριακή οι άλλοι δύο συλληφθέντες
Πάτρα 16.08.25

Στον ανακριτή ο 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο - «Έσβηνα τη φωτιά» λέει ο ίδιος

Ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο, στην Πάτρα, παρουσιάστηκε ήδη στον εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο και ζήτησε να απολογηθεί το συντομότερο δυνατό, αρνούμενος τις κατηγορίες

Σύνταξη
Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι – Τη Δευτέρα η συνάντηση με Τραμπ στις ΗΠΑ
Αντίδραση Κρεμλίνου 16.08.25

Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι - Τη Δευτέρα η συνάντηση με Τραμπ στις ΗΠΑ

«Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι - «Δεν συζητήσαμε για τριμερή» λέει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Τραμπ: Μίλησε με Ζελένσκι και Ευρωπαίους – «Δεν συζητήσαμε για τριμερή συνάντηση», λέει το Κρεμλίνο
Πρώτες αντιδράσεις 16.08.25

Ο Τραμπ μίλησε με Ζελένσκι και Ευρωπαίους - «Δεν συζητήσαμε για τριμερή συνάντηση», λέει το Κρεμλίνο

Στην πτήση της επιστροφής από την Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Οι πρώτες αντιδράσεις για τη συνάντησή του με τον Πούτιν

Σύνταξη
Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)
Euroleague 16.08.25

Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει εντατικά για την ερχόμενη σεζόν και δείχνει να είναι στην καλύτερη φυσική και σωματική του κατάσταση. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε ο Αμερικανός φαίνεται να μην χάνει ούτε… σουτ.

Σύνταξη
Αλάσκα: Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ
Φρενίτιδα 16.08.25

Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ στην Αλάσκα

Νοσταλγική αναφορά στην ΕΣΣΔ ή προκλητική πολιτική τοποθέτηση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία, η ενδυματολογική επιλογή του Σεργκέι Λαβρόφ άδειασε τα ηλεκτρονικά ράφια

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/8): Πού θα δείτε το Ίντερ – Ολυμπιακός και την Premier League
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/8): Πού θα δείτε το Ίντερ – Ολυμπιακός και την Premier League

Γεμάτο το πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις σήμερα (16/8). Πού θα δείτε το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού μ αντίπαλο την Ίντερ αλλά και τα ματς της Premier League.

Σύνταξη
Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου
Υπουργείο Εργασίας 16.08.25

Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γνωστοποίησε τις καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την ερχόμενη εβδομάδα, όπως και της ημερομηνίες για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Συγκίνηση: Ο Σαλάχ δεν άντεξε και λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Συγκίνηση: Ο Σαλάχ δεν άντεξε και λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pics, vid)

Συγκλονιστική στιγμή στο Άνφιλντ με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να λυγίζει συναισθηματικά μπροστά στα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Σύνταξη
Θεσσαλία: «Το θαύμα της ζωής» – Γεννήθηκε στην 25η εβδομάδα και έμεινε στην εντατική 202 ημέρες
Στη Θεσσαλία 16.08.25

«Το θαύμα της ζωής» - Γεννήθηκε στην 25η εβδομάδα και έμεινε στην εντατική 202 ημέρες

Η μικρή μαχήτρια επέστρεψε στο «πρώτο της σπίτι», το ιδιωτικό νοσοκομείο στη Θεσσαλία, όπου είχε βρει αγάπη, φροντίδα, ζεστασιά και διαρκή αγώνα από τους γιατρούς για να κρατηθεί στη ζωή

Σύνταξη
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Απόρρητο