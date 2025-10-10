Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάντο, κέρδισε την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης 2025 «για τον αγώνα της κατά της δικτατορίας στη χώρα» και αφιέρωσε το βραβείο εν μέρει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανειλημμένα επέμενε ότι το αξίζει ο ίδιος.

Η Ματσάντο, μια 58χρονη μηχανικός βιομηχανίας που βρίσκεται σε καθεστώς παρανομίας, εμποδίστηκε το 2024 από τα δικαστήρια της Βενεζουέλας να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία και να διεκδικήσει έτσι την εξουσία από τον πρόεδρο Νικολά Μαδούρο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013.

«Θεέ μου… δεν έχω λόγια», είπε η Ματσάντο στον γραμματέα του οργανισμού απονομής του βραβείου, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, σε τηλεφωνική συνομιλία που δημοσίευσε η Επιτροπή Νόμπελ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα κίνημα, είναι ένα επίτευγμα ολόκληρης της κοινωνίας. Εγώ είμαι μόνο ένα άτομο. Σίγουρα δεν το αξίζω», πρόσθεσε.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Ελπίζει στην «αποφασιστική υποστήριξη του Τραμπ»

Αργότερα, σε μια ανάρτηση στα αγγλικά, δήλωσε:

«Αφιερώνω το βραβείο στον ταλαιπωρημένο λαό της Βενεζουέλας και στον Πρόεδρο Τραμπ, για την αποφασιστική υποστήριξή του στην υπόθεσή μας!»

Πρόκειται βέβαια για τον ίδιο Πρόεδρο των ΗΠΑ ο οποίος έχει αποφασίσει εμπλέκεται σε «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση», σύμφωνα με ένα έγγραφο που ενημερώνει το Κογκρέσο για τη νομική αιτιολόγηση των θανατηφόρων επιθέσεων των ΗΠΑ σε πλοία στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

NEW — President Trump released another Venezuelan drug-boat bombing video. “A boat loaded with enough drugs to kill 25 to 50 THOUSAND PEOPLE was stopped, early this morning off the coast of Venezuela, from entering American Territory.” pic.twitter.com/ITREmnLibD — Ms. Pistolicious (@mspistolicious) October 3, 2025

Η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες έχει οξυνθεί περαιτέρω ύστερα από την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ, στις αρχές Αυγούστου να αυξήσει σε 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες ς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο , ο Λευκός Οίκος κατηγορεί ότι ηγείται του λεγόμενου «Καρτέλ των Ήλιων» (Cartel de los Soles) .

Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας, ο Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ, ζήτησε από τον ΟΗΕ να διενεργήσει έρευνα για τα αμερικανικά πλήγματα που κατέστρεψαν τρία ταχύπλοα στην Καραϊβική κι ανακοινώθηκαν από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η χρήση πυραύλων (…) για τη δολοφονία ανυπεράσπιστων αλιέων σε μικρά σκάφη είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας του ΟΗΕ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η Ματσάντο από μεριάς της, έχει υποστηρίξει δημοσίως την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, δηλώνοντας τον περασμένο μήνα στο Fox Noticias ότι η επιχείρηση «στοχεύει στη διάσωση ζωών» και στις δύο χώρες.

🚨 JUST IN: Nobel Peace Prize winner Maria Corina Machado DEDICATES her prize to President Trump «I dedicate this prize to the suffering people of Venezuela and to President Trump for his decisive support of our cause!» «We are on the threshold of victory and today, more than… pic.twitter.com/u0mimYBD46 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 10, 2025

Η αντίδραση των ΗΠΑ

Η περίοδος πριν από την ανακοίνωση του φετινού βραβείου κυριαρχήθηκε από τις επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ ότι άξιζε να κερδίσει το βραβείο.

«Η δημοκρατική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας είναι κάτι που οι ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει με ενθουσιασμό. Έτσι, από αυτή την άποψη, θα ήταν δύσκολο για οποιονδήποτε να θεωρήσει αυτό ως προσβολή προς τον Τραμπ», δήλωσε ο Χάλβαρντ Λέιρα, διευθυντής έρευνας στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως επικρίνει την απόφαση της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ να επικεντρωθεί στη Βενεζουέλα, λίγες μόνο ημέρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές… Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσουνγκ σε ανάρτησή του στο X.

Πολύ αργά για τον Τραμπ… για φέτος

Ο Φρίνες, επικεφαλής της επιτροπής Νόμπελ, αρνήθηκε να πει τι θα χρειαζόταν για να κερδίσει ο Τραμπ ή άλλοι το βραβείο στο μέλλον, ή αν οι προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βράβευση το 2026.

«Δεν είναι δική μας δουλειά να λέμε σε άλλους ανθρώπους ή άλλες χώρες τι να κάνουν, η δουλειά μας είναι να απονέμουμε το βραβείο ειρήνης… Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μέχρι το επόμενο έτος», δήλωσε.

Η επιτροπή έλαβε την τελική της απόφαση για το βραβείο του 2025 – το οποίο τεχνικά αναγνωρίζει τα επιτεύγματα του 2024 – πριν ανακοινωθεί την Τετάρτη η εκεχειρία και η συμφωνία για τους ομήρους στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το βραβείο ειρήνης, αξίας 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, ή περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ήταν το πέμπτο Νόμπελ που απονεμήθηκε αυτή την εβδομάδα, μετά τη λογοτεχνία, τη χημεία, τη φυσική και την ιατρική.

Η ιαπωνική οργάνωση Nihon Hidankyo, ένα λαϊκό κίνημα επιζώντων της ατομικής βόμβας από τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, κέρδισε το 2024.