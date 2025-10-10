Η Επιτροπή Νόμπελ ανακοίνωσε ότι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης.

«Της απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης για το ακάματο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», ανέφερε η επιτροπή στην ανακοίνωσή της.

Η Ματσάδο είναι ένα «εξαιρετικό» παράδειγμα «πολιτικού θάρρους», σύμφωνα με την Επιτροπή Νόμπελ.

«Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 απονέμεται σε μια γενναία και αφοσιωμένη υπέρμαχο της ειρήνης, σε μια γυναίκα που διατηρεί τη φλόγα της δημοκρατίας αναμμένη εν μέσω ενός αυξανόμενου σκότους», δήλωσε η επιτροπή σχετικά με τη νίκη της Ματσάδο.

«Ως ηγέτης των Δημοκρατικών Δυνάμεων στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική.

Τα τελευταία χρόνια, η Ματσάδο υπήρξε μια βασική ενοποιητική φιγούρα για μια πολιτική αντιπολίτευση που κάποτε ήταν βαθιά διχασμένη, μια αντιπολίτευση που βρήκε κοινό έδαφος στην απαίτηση για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση», αναφέρει η επιτροπή των Νόμπελ.