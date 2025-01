Θρίλερ με την απαγωγή ή μη της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλα Μαρία Ματσάδο

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι ελεύθερη αφού «αναχαιτίστηκε» σε διαδήλωση στο Καράκας την παραμονή της ορκωμοσίας του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με την πολιτική της ομάδα, που επικοινώνησε με το CNN.

Η πολιτικός αναμένεται να απευθυνθεί στη χώρα τις επόμενες ώρες, ανέφερε επίσης η ομάδα της Comando con Venezuela. Η πολιτική ομάδα της Ματσάδο έγραψε στο Χ ότι την Πέμπτη «ανακόπηκε βίαια» κατά την έξοδό της από τη διαδήλωση. Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, η ομάδα της έγραψε ότι «κατά τη διάρκεια της απαγωγής της αναγκάστηκε να καταγράψει διάφορα βίντεο και αργότερα αφέθηκε ελεύθερη».

Μιλώντας σε μια φιλοκυβερνητική διαδήλωση, ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέλο κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «λέει ψέματα ότι η κυβέρνηση συνέλαβε τη Μαρία Κορίνα» για λόγους δημοσιότητας. O Ντόναλντ Τραμπ με τη σειρά του έσπευσε να «ζητήσει» να παραμείνουν ζωντανοί οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, θέλοντας να αφήσει υπόννοιες πως κινδυνεύουν να δολοφονηθούν.

Thank you, President-elect @realDonaldTrump, for your steadfast support for our legitimate President-elect @EdmundoGU, our opposition leader @MariaCorinaYA, and the people of Venezuela during these critical times. The eyes of the world are on Venezuela as we fight with courage… https://t.co/KE7aXA0vJ8 pic.twitter.com/vQzo3SbgPV

— Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 9, 2025