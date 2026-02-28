newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκαν όπλα και σφαίρες στη λίμνη Μαραθώνα
Ελλάδα 28 Φεβρουαρίου 2026, 21:04

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκαν όπλα και σφαίρες στη λίμνη Μαραθώνα

Τα όπλα τα βρήκε ένα βοσκός κοντά στη λίμνη Μαραθώνα και είναι οξειδωμένα

Σύνταξη
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Αστυνομία καθώς εντοπίστηκαν όπλα και σφαίρες κοντά στη λίμνη Μαραθώνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανάμεσα στα ευρήματα που βρέθηκαν είναι ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο με διόπτρα, καθώς και κουτί με σφαίρες.

Για έλεγχο στα εγκληματολογικά εργαστήρια

Στο σημείο ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας ώστε να περισυλλέξουν τα όπλα και να τα μεταφέρουν για έλεγχο στα εργαστήρια.

Τα όπλα τα βρήκε ένα βοσκός και είναι οξειδωμένα όπως φαίνεται και στις εικόνες.

World
Ιράν: Κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ – Συναγερμός από το υπ. Ναυτιλίας

Ιράν: Κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ – Συναγερμός από το υπ. Ναυτιλίας

Κόσμος
Ιράν: Μέτρα ασφαλείας στη Σούδα – «Μυστήριο» η τύχη του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

Ιράν: Μέτρα ασφαλείας στη Σούδα – «Μυστήριο» η τύχη του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας
Ένταση 28.02.26

Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας

Η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εκρηκτική - Είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη
Ελλάδα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη

Ποιοι θα καθίσουν στο εδώλιο, ποιο είναι το κατηγορητήριο, πού θα διεξαχθεί η διαδικασία – Δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας μιλούν στο in, για την πολυαναμενόμενη δίκη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Ελ. Βενιζέλος»: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Ανησυχία 28.02.26

Ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι είχαν καταγραφεί περίπου 20 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων προς την Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το «Ελ. Βενιζέλος» - Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί

Σύνταξη
Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη – Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»
«Μαύρη» επέτειος 28.02.26

Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη - Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»

Δεκάδες πολίτες που φτάνουν στη Λάρισα για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη των 57 θυμάτων στα Τέμπη, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο, τα αναμνηστικά και τις φωτογραφίες

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26

ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς στόχους αποφασίστηκαν στο ΚΥΣΕΑ, σχέδιο εκκένωσης Ελλήνων πολιτών και η ασφάλεια των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή στο τραπέζι της συνεδρίασης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ίθαν Χοκ ήταν κάποτε ο νεότερος υποψήφιος για Όσκαρ και τώρα ο γηραιότερος – «Σκέφτομαι τα χρόνια που περνούν»
Ο χρόνος κυλά 28.02.26

Ο Ίθαν Χοκ ήταν κάποτε ο νεότερος υποψήφιος για Όσκαρ και τώρα ο γηραιότερος – «Σκέφτομαι τα χρόνια που περνούν»

Φέτος, ο Ίθαν Χοκ διεκδικεί και πάλι το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Blue Moon» του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι χάρτες των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.02.26

Οι χάρτες των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης

Το Σάββατο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής, όπου δραστηριοποιούνται οι αμερικανικές δυνάμεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη
Planet Travel 28.02.26

Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη

Από γοητευτικές ορεινές πόλεις που καταπολεμούν τη ρύπανση έως μέρη χτισμένα γύρω από κανάλια, μπορείτε να ξεχάσετε τα αυτοκίνητα σε όλους αυτούς τους προορισμούς

Σύνταξη
Ο ηγέτης των Χούθι καταδικάζει τις επιθέσεις – «Το Ιράν έχει το δικαίωμα να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις»
Υεμένη 28.02.26

Ο ηγέτης των Χούθι καταδικάζει τις επιθέσεις – «Το Ιράν έχει το δικαίωμα να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις»

«Είμαστε σε επιφυλακή για οποιαδήποτε αναγκαία εξέλιξη. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σχετικά με αυτή την επιθετικότητα, επειδή είναι ισχυρή», λέει ο ηγέτης των Χούθι

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1: Ιστορικό χατ-τρικ από τον Λαμίν Γιαμάλ και στο +4 οι «μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1: Ιστορικό χατ-τρικ από τον Λαμίν Γιαμάλ και στο +4 οι «μπλαουγκράνα»

Ο Λαμίν Γιαμάλ πέτυχε ένα ιστορικό -πρώτο για τον ίδιο- χατ τρικ και η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» 4-1 τη Βιγιαρεάλ στο ντέρμπι της 26ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος, ξεφεύγοντας στο +4.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Όλοι οι άνθρωποι του Χαμενεΐ – Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία στηρίζεται το καθεστώς του Ιράν
Μέση Ανατολή 28.02.26

Όλοι οι άνθρωποι του Χαμενεΐ – Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία στηρίζεται το καθεστώς του Ιράν

Τέσσερις είναι οι «σωματοφύλακες» του ιρανικού καθεστώτος. Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ τους έχει καταστήσει υπεύθυνους να διασφαλίσουν την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ
Πολιτική 28.02.26

Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ

Την ετοιμότητα της Ελλάδας για υλοποίηση σχεδίου εκκενώσεων Ελλήνων πολιτών σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή σημείωσε ο Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός

LIVE: Κηφισιά – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Λεβαδειακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας

«Μέλημά μας η προστασία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς. Υπάρχει πλάνο που, αν κριθεί σκόπιμο, θα τεθεί σε εφαρμογή για εκκένωση», δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 28.02.26

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
«Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
Ταλιμπάν 28.02.26

«Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται

Τα ΜΜΕ του Πακιστάν αναφέρουν ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε ένα τζαμί στο Μπάννου, κοντά στα σύνορα, τραυματίζοντας τουλάχιστον πέντε άτομα

Σύνταξη
Ιράν σε ΟΗΕ: Όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους
Μέση Ανατολή 28.02.26

Ιράν σε ΟΗΕ: Όλες οι αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους

Το Ιράν «θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό, έως ότου η επιθετικότητα παύσει πλήρως και αδιαμφισβήτητα», τονίζεται σε επιστολή του ΥΠΕΞ της χώρας προς τον ΟΗΕ

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου
Μέση Ανατολή 28.02.26

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου

Η πολεμική αεροπορία «ξεκίνησε υπερπτήση και πλήττει τώρα εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν, προκειμένου να εξουδετερώσει την απειλή στο κράτος του Ισραήλ», αναφέρει στρατιωτικό ανακοινωθέν

Σύνταξη
Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε
Συνάντηση γιγάντων 28.02.26

Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε

Φήμες για τη συμμετοχή του Κρίστιαν Μπέιλ στο καστ του «Heat 2» κυκλοφορούσαν από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός επιβεβαιώνει τα νέα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
