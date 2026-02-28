Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκαν όπλα και σφαίρες στη λίμνη Μαραθώνα
Τα όπλα τα βρήκε ένα βοσκός κοντά στη λίμνη Μαραθώνα και είναι οξειδωμένα
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Αστυνομία καθώς εντοπίστηκαν όπλα και σφαίρες κοντά στη λίμνη Μαραθώνα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανάμεσα στα ευρήματα που βρέθηκαν είναι ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο με διόπτρα, καθώς και κουτί με σφαίρες.
Για έλεγχο στα εγκληματολογικά εργαστήρια
Στο σημείο ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας ώστε να περισυλλέξουν τα όπλα και να τα μεταφέρουν για έλεγχο στα εργαστήρια.
Τα όπλα τα βρήκε ένα βοσκός και είναι οξειδωμένα όπως φαίνεται και στις εικόνες.
