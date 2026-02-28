magazin
Πέτρος Λαγούτης: «Η ερώτηση ήταν για φάπες»
28 Φεβρουαρίου 2026, 12:25

Πέτρος Λαγούτης: «Η ερώτηση ήταν για φάπες»

Ο Πέτρος Λαγούτης μιλά για τη δύσκολη θέση που μπήκε πρόσφατα από ερώτηση δημοσιογράφου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Spotlight

Ο Πέτρος Λαγούτης βρέθηκε προσκεκλημένος της Αθηναϊδας Νέγκα, τη νύχτα της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου, στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Καλύτερα αργά» στο Action 24.

Μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο και ασχολούνται κατά καιρούς τα media με την προσωπική του ζωή του, ενώ εστίασε και σε μια ερώτηση που δέχθηκε πρόσφατα από ρεπόρτερ για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο Πέτρος Λαγούτης πριν λίγες εβδομάδες επιβεβαίωσε τον χωρισμό του με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ.

Πέτρος Λαγούτης:  «Αν εγώ ήμουν λίγο πιο οξύθυμος, εγώ θα ‘πρεπε να ρίξω τις φάπες»

Ειδικότερα, ο Πέτρος Λαγούτης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «πως γίνεται να μην σε ενοχλεί κατ’ αρχάς (σ.σ. όταν σε ρωτούν οι δημοσιογράφοι αν… σε ενοχλεί κάτι), το να μπαίνεις μες στο σπίτι μου και μες στη ζωή μου; Και να θες να μάθεις λεπτομέρειες για τη ζωή μου;».

«Που μέχρι ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω, όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Ότι δηλαδή, ΟΚ, “είσαι δημόσιο πρόσωπο και απασχολούν όλα” αλλά να υπήρχε και μια ισορροπία σε σχέση με το που ρίχνουμε το φως στα πράγματα».

“Καλά, η συγκεκριμένη ερώτηση (σ.σ. για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου) ήταν για φάπες! Γιατί του το ‘πα του ρεπόρτερ, τον ξαναείδα. Δηλαδή αν εγώ ήμουν λίγο πιο οξύθυμος, εγώ θα ‘πρεπε να ρίξω τις φάπες.

Δεν θα το έκανα ποτέ αλλά, εντάξει, εκεί σε πάνε” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Πέτρος Λαγούτης στη νέα του συνέντευξη στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα.

Ναυτιλία
Ναυτιλία: Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Ναυτιλία: Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Vita.gr
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Κόσμος
Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους
4ος γάμος 27.02.26

Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους

Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου στις 4 Δεκεμβρίου του 2025. Ήταν ο τέταρτος γάμος για την Κιμ Κατράλ και τώρα μόλις εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν
«Οι δικοί μου όροι» 27.02.26

Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν

«Ακόμα κι αν φύγω από τα Όσκαρ με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία διεκδικεί το πολυπόθητο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Ουρανοκατέβατος 27.02.26

Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Όλοι αυτό μου λένε» – Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική
Nip/Tuck 27.02.26

«Όλοι αυτό μου λένε» - Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική

Ο 51χρονος ηθοποιός είπε ότι άνθρωποι τον έχουν πλησιάσει και έχουν σχολιάσει την εμφάνισή του μετά από φήμες ότι έχει υποβληθεί σε αισθητική χειρουργική. Τι παίζει, τελικά, με το πρόσωπο του Μπράντλεϊ Κούπερ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή
«Τοξικό παραμύθι» 27.02.26

Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή

Η πραγματική υπόθεση δολοφονίας πίσω από το «The Lady» - Μια νέα δραματική σειρά για την Τζέιν Άντριους, την πρώην δεξί χέρι της Σάρα Φέργκιουσον που κατέληξε στη φυλακή για δολοφονία, βγαίνει στον αέρα την ίδια στιγμή που η πρώην δούκισσα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μέσων ενημέρωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
Γενναιόδωρος 27.02.26

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»
Eπίθεση, απάτη κ.ά. 26.02.26

Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Κρίσπιν Γκλόβερ, καθώς πρώην μοντέλο τον μηνύει για επίθεση, εξαναγκασμό και νομικές ενέργειες με δόλο, υποστηρίζοντας ότι της ζήτησε να γίνει «σεξουαλική σκλάβα» του

Σύνταξη
Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα
Σαπουνόπερα 26.02.26

Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα

Η ηθοποιός και σταρ των reality Λίζα Ρίνα κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο You Better Believe I'm Gonna Talk About It και δεν διστάζει να κατονομάσει τον χειρότερο bully του Χόλιγουντ, με τον οποίο συνεργάστηκε.

Σύνταξη
Φάμελλος: Υπήρξε συντονισμένο σχέδιο μέσα από το Μαξίμου για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη
ΣΥΡΙΖΑ 28.02.26

Φάμελλος: Υπήρξε συντονισμένο σχέδιο μέσα από το Μαξίμου για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη

«Απαίτηση να στηριχθεί ο αγώνας των συγγενών, να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να υπάρξει Δικαιοσύνη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Σύνταξη
Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26

Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή

Σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΥΠΕΞ μετά το χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, σημειώνοντας πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: «Εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις» – Σε αυτοσυγκράτηση καλεί η Κομισιόν
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

«Εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις» - Σε αυτοσυγκράτηση καλεί η Κομισιόν

«Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη δέσμευσή μας για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας» δήλωσαν οι επικεφαλής Κομισιόν και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον απόηχο του πολέμου στο Ιράν

Σύνταξη
Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποκτήσει έκτακτη προεδρική εξουσία στις εκλογές
Washington Post 28.02.26

Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποκτήσει έκτακτη προεδρική εξουσία στις εκλογές

Υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε συντονισμό με τον Λευκό Οίκο, κυκλοφορούν ένα σχέδιο εκτελεστικού διατάγματος που θα ξεκλειδώσει την έκτακτη προεδρική εξουσία για την ψηφοφορία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Enshittification: Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες τα κάνουν σκ@τά – Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ στην κυβέρνηση
Πανευρωπαϊκή καμπάνια 28.02.26

Enshittification: Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες τα κάνουν σκ@τά – Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ στην κυβέρνηση

Καταναλωτικές ενώσεις από 12 χώρες, ανάμεσά τους η ΕΚΠΟΙΖΩ και το ΚΕΠΚA, ζητάνε να μπει φρένο στο «enshittification», την υποβάθμιση στην ποιότητα των ψηφιακών υπηρεσιών, με στόχο το κέρδος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παπανδρέου: Στα Τέμπη το κράτος απέτυχε πλήρως – Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την αλήθεια
ΠΑΣΟΚ 28.02.26

Παπανδρέου: Στα Τέμπη το κράτος απέτυχε πλήρως – Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την αλήθεια

«Απέτυχε να διασφαλίσει την ουσιαστική διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας, με το μπάζωμα. Απέτυχε να πείσει την κοινή γνώμη ότι μεριμνά για το δημόσιο συμφέρον», υπογραμμίζει ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Μιλάνο: «Ένιωσα αδιαθεσία» – Πρόβλημα υγείας του οδηγού φαίνεται να οδήγησε στον εκτροχιασμό του τραμ
Έρευνες εν εξελίξει 28.02.26

«Ένιωσα αδιαθεσία» - Πρόβλημα υγείας του οδηγού φαίνεται να οδήγησε στον εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο

«Το όχημα είναι καινούργιο, ο οδηγός είναι πολύ έμπειρος και βρισκόταν στη βάρδια μόλις μία ώρα», δήλωσε ο δήμαρχος, Τζουζέπε Σάλα, για τον θανατηφόρο εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για το VAR: Η ετήσια γενική συνέλευση της IFAB, οι ριζικές αλλαγές και ο «Νόμος Βενγκέρ»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Ώρα αποφάσεων για το VAR: Η ετήσια γενική συνέλευση της IFAB, οι ριζικές αλλαγές και ο «Νόμος Βενγκέρ»

Στο Χίνσολ της Ουαλίας θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση της IFAB με θέματα που θα μπορούσαν να φέρουν τεράστιες αλλαγές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια
«Διπλωματική επίλυση» 28.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια

«Το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα, μέσα από τη διπλωματική επίλυση», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, μετά την κοινή πυραυλική επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν

Σύνταξη
Υπ. Ναυτιλίας: Σε αυξημένη επιφυλακή – Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή το υπουργείο Ναυτιλίας - Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και να παρασχεθούν οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους

Σύνταξη
Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί
Euroleague 28.02.26

Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον ακούγεται όλο και πιο έντονα για άλλες ομάδες της Euroleague, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός – Τι ισχύει με το συμβόλαιο του στην Παρί.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν
Πολιτική 28.02.26

Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν

Το ΥΠΕΞ ενεργοποίησε την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά το χτύπημα στο Ιράν.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η πρόσδεση της κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές
Πόλεμος Ισραήλ - Ιράν 28.02.26

Χαρίτσης: Η πρόσδεση της κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τονίζει πως «μια στρατιωτική σύγκρουση με απώτερο στόχο την καθεστωτική αλλαγή δεν θα φέρει δημοκρατία. Θα συνθλίψει πρώτα από όλους τους ίδιους τους πολίτες»

Σύνταξη
Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ
Euroleague 28.02.26

Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ

Πότε είναι προγραμματισμένα τα εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ – Ανοικτή η έδρα διεξαγωγής μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη – Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»
«Μαύρη» επέτειος 28.02.26

Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη - Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»

Δεκάδες πολίτες που φτάνουν στη Λάρισα για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη των 57 θυμάτων στα Τέμπη, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο, τα αναμνηστικά και τις φωτογραφίες

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο
Τέμπη 28.02.26

Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε στο in από το Σύνταγμα όπου βρίσκεται για το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη - «Προσπαθούμε να βρούμε τη Δικαιοσύνη», επισημαίνει ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις

Σύνταξη
