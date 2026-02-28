Πέτρος Λαγούτης: «Η ερώτηση ήταν για φάπες»
Ο Πέτρος Λαγούτης μιλά για τη δύσκολη θέση που μπήκε πρόσφατα από ερώτηση δημοσιογράφου.
- Σοκ: Άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα ανίψια του
- «Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»
- Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
- Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα
Ο Πέτρος Λαγούτης βρέθηκε προσκεκλημένος της Αθηναϊδας Νέγκα, τη νύχτα της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου, στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Καλύτερα αργά» στο Action 24.
Μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο και ασχολούνται κατά καιρούς τα media με την προσωπική του ζωή του, ενώ εστίασε και σε μια ερώτηση που δέχθηκε πρόσφατα από ρεπόρτερ για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.
Ο Πέτρος Λαγούτης πριν λίγες εβδομάδες επιβεβαίωσε τον χωρισμό του με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ.
Πέτρος Λαγούτης: «Αν εγώ ήμουν λίγο πιο οξύθυμος, εγώ θα ‘πρεπε να ρίξω τις φάπες»
Ειδικότερα, ο Πέτρος Λαγούτης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «πως γίνεται να μην σε ενοχλεί κατ’ αρχάς (σ.σ. όταν σε ρωτούν οι δημοσιογράφοι αν… σε ενοχλεί κάτι), το να μπαίνεις μες στο σπίτι μου και μες στη ζωή μου; Και να θες να μάθεις λεπτομέρειες για τη ζωή μου;».
«Που μέχρι ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω, όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Ότι δηλαδή, ΟΚ, “είσαι δημόσιο πρόσωπο και απασχολούν όλα” αλλά να υπήρχε και μια ισορροπία σε σχέση με το που ρίχνουμε το φως στα πράγματα».
“Καλά, η συγκεκριμένη ερώτηση (σ.σ. για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου) ήταν για φάπες! Γιατί του το ‘πα του ρεπόρτερ, τον ξαναείδα. Δηλαδή αν εγώ ήμουν λίγο πιο οξύθυμος, εγώ θα ‘πρεπε να ρίξω τις φάπες.
Δεν θα το έκανα ποτέ αλλά, εντάξει, εκεί σε πάνε” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Πέτρος Λαγούτης στη νέα του συνέντευξη στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα.
- Φάμελλος: Υπήρξε συντονισμένο σχέδιο μέσα από το Μαξίμου για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη
- Ψάχνετε για δουλειά; Αυτοί είναι οι τομείς με τις περισσότερες κενές θέσεις στην ΕΕ
- Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή
- Πόλεμος στο Ιράν: «Εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις» – Σε αυτοσυγκράτηση καλεί η Κομισιόν
- Άννα Βίσση: Για ποιον λόγο θα είναι απόψε κλειστό το Hotel Ερμού και ποιες άλλες πίστες
- Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποκτήσει έκτακτη προεδρική εξουσία στις εκλογές
- Τραγωδία στα Τέμπη: Μεγαλειώδες το συλλαλητήριο στο Ηράκλειο Κρήτης
- Enshittification: Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες τα κάνουν σκ@τά – Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ στην κυβέρνηση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις