Ο Πέτρος Λαγούτης βρέθηκε προσκεκλημένος της Αθηναϊδας Νέγκα, τη νύχτα της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου, στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Καλύτερα αργά» στο Action 24.

Μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο και ασχολούνται κατά καιρούς τα media με την προσωπική του ζωή του, ενώ εστίασε και σε μια ερώτηση που δέχθηκε πρόσφατα από ρεπόρτερ για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο Πέτρος Λαγούτης πριν λίγες εβδομάδες επιβεβαίωσε τον χωρισμό του με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ.

Πέτρος Λαγούτης: «Αν εγώ ήμουν λίγο πιο οξύθυμος, εγώ θα ‘πρεπε να ρίξω τις φάπες»

Ειδικότερα, ο Πέτρος Λαγούτης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «πως γίνεται να μην σε ενοχλεί κατ’ αρχάς (σ.σ. όταν σε ρωτούν οι δημοσιογράφοι αν… σε ενοχλεί κάτι), το να μπαίνεις μες στο σπίτι μου και μες στη ζωή μου; Και να θες να μάθεις λεπτομέρειες για τη ζωή μου;».

«Που μέχρι ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω, όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Ότι δηλαδή, ΟΚ, “είσαι δημόσιο πρόσωπο και απασχολούν όλα” αλλά να υπήρχε και μια ισορροπία σε σχέση με το που ρίχνουμε το φως στα πράγματα».

“Καλά, η συγκεκριμένη ερώτηση (σ.σ. για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου) ήταν για φάπες! Γιατί του το ‘πα του ρεπόρτερ, τον ξαναείδα. Δηλαδή αν εγώ ήμουν λίγο πιο οξύθυμος, εγώ θα ‘πρεπε να ρίξω τις φάπες.

Δεν θα το έκανα ποτέ αλλά, εντάξει, εκεί σε πάνε” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Πέτρος Λαγούτης στη νέα του συνέντευξη στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα.