Game On: Η Φελίσια Τσαλαπάτη μαθαίνει τα μυστικά της Άρσης Βαρών από τον Θοδωρή Ιακωβίδη
Η εκπομπή Game On της Betsson επιστρέφει με ένα ακόμα ξεχωριστό επεισόδιο
Αυτή τη φορά, η Φελίσια Τσαλαπάτη αφήνει για λίγο την καθημερινότητά της και μπαίνει στον απαιτητικό κόσμο της Άρσης Βαρών, έχοντας στο πλευρό της τον Θοδωρή Ιακωβίδη. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής της δείχνει από κοντά τις βασικές τεχνικές του αθλήματος, εξηγεί τι χρειάζεται πραγματικά για να φτάσει κανείς σε υψηλό επίπεδο και μοιράζεται προσωπικές στιγμές από τη δική του πορεία.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η Φελίσια δοκιμάζει τις δυνάμεις της στην προπόνηση, ανακαλύπτει τις δυσκολίες αλλά και τη φιλοσοφία πίσω από την Άρση Βαρών και συζητά με τον Θοδωρή για τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού, τη δύναμη της επιμονής και τις θυσίες που χρειάζονται για να κυνηγήσει κάποιος τα όνειρά του.
Μέσα από μία άμεση και ανθρώπινη συζήτηση, ο Θοδωρής Ιακωβίδης μιλά επίσης για τις εμπειρίες που τον σημάδεψαν, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του και την αγάπη του για το άθλημα που συνεχίζει να τον εμπνέει καθημερινά
Το νέο επεισόδιο του Game On προσφέρει μία διαφορετική ματιά στην Άρση Βαρών και φέρνει το κοινό πιο κοντά σε έναν αθλητή που έχει ξεχωρίσει με την πορεία και τον χαρακτήρα του.
