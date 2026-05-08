Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
Οι όμηροι είναι σώοι και καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης των δραστών.
Μετά από μια αστυνομική επιχειρήσει έξι ωρών, ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσιγκ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο, οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.
Η ειδική μονάδα SEK εισέβαλε στο υποκατάστημα της Volksbank και βρήκε στο θησαυροφυλάκιο δύο άτομα τα οποία κρατούνταν όμηροι από το πρωί, αλλά όχι τους δράστες, οι οποίοι έχουν διαφύγει.
Οι όμηροι είναι σώοι και καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης των δραστών.
Το χρονικό
Ολα ξεκίνησαν στις 10:00 (ώρα Ελλάδος)όταν αυτοκίνητο χρηματαποστολής σταμάτησε έξω από την τράπεζα και ο οδηγός αποβιβάστηκε προκειμένου να συνεννοηθεί με τους υπαλλήλους, δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα.
Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ένας άγνωστος άνδρας τον σταμάτησε και απείλησε τον οδηγό.
Εικάζεται ότι ένας εκ των ομήρων ήταν ο οδηγός του οχήματος, ενώ η αστυνομία δεν έχει δώσει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των δραστών.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν εκατοντάδες αστυνομικοί, ενώ ειδικές δυνάμεις έσπευσαν και από τα γειτονικά κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.
German police launched a major operation after several people were reportedly taken hostage inside a savings bank branch in Sinzig, western Germany. Authorities said the situation remains “stable” while officers continue surrounding the area and investigating the incident.… pic.twitter.com/PszhooqOwu
— APT News (@APT__News) May 8, 2026
