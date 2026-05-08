Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία – Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γερμανία, στην πόλη Ζίντσιγκ στη Ρηνανία-Παλατινάτο μετά από επίθεση αγνώστων σε χρηματαποστολή έξω υποκατάστημα της τράπεζας Volksbank.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ένα θωρακισμένο φορτηγό της χρηματαποστολής σταμάτησε μπροστά στην τράπεζα και ένας υπάλληλος, που προσπάθησε να εισέλθει στο κτίριο, απειλήθηκε από άγνωστο άνδρα.

Όπως μεταδίδει η Bild, ο δράστης φέρεται να έχει πάρει τον υπάλληλο ως όμηρο και να βρίσκεται εντός της τράπεζας.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι «υπάρχουν ενδείξεις για περισσότερους δράστες και ομήρους μέσα στην τράπεζα», διευκρινίζοντας ότι ένας από τους ομήρους είναι ο οδηγός της χρηματαποστολής. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες εκτός της περιοχής που είναι αποκλεισμένη».

BREAKING: Hostage situation reported at German bank Large police forces have responded to a bank in Ahrweiler, Germany, following an emergency report of an ongoing hostage situation. The emergency report was received at 9 a.m. Friday morning, and the situation is currently… pic.twitter.com/6w6bNH39H3 — The Daily Brief (@_TheDailyBrief_) May 8, 2026

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί έξω από την τράπεζα, με το όχημα της χρηματαποστολής να παραμένει σταθμευμένο στην είσοδο, ενώ ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο.

Ολόκληρο το κέντρο της πόλης έχει αποκλειστεί, ενώ κάτοικοι καλούνται μέσω social media να αποφεύγουν την περιοχή. Η αστυνομία απευθύνει έκκληση να μην διακινούνται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.