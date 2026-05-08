Το «18αρι»του Ελ Κααμπί που μπορεί να «σπάσει»
Το ρεκόρ του Ελ Κααμπί στο πρωτάθλημα και η συνήθεια που έχει κόντρα στον ΠΑΟΚ
- Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια - Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα
- Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;
- Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά
- Στην εφορία θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα για ανυπότακτους και λιποτάκτες - Οι επιπλέον κυρώσεις
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Έναν «τελικό» παίζει την Κυριακή ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη απέναντι στον ΠΑΟΚ με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να ετοιμάζεται για ένα ακόμη αγώνα να πάρει θέση στην «αιχμή του δόρατος» των ερυθρολεύκων. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί που έκανε «σεφτέ» στα γκολ των πλέι οφ στην Τούμπα και συνέχισε την… συνήθεια που έχει απέναντι στον δικέφαλο του βορρά.
Με αυτό το γκολ έφτασε τα 5 κόντρα στον ΠΑΟΚ (έχει και 2 ασίστ) που είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση απέναντι σε μια ομάδα, με την ΑΕΚ να είναι στην κορυφή της λίστας του Μαροκινού με 7 γκολ και τους ΟΦΗ, Πανσερραϊκό να ακολουθούν με 6.
Ο Ελ Κααμπί που μπορεί να μην έχει φέτος τις συνολικές επιδόσεις που είχε τα δύο προηγούμενα χρόνια, όμως έχει μπροστά του την Κυριακή και συνολικά στα 3 ματς που απομένουν στο πρωτάθλημα, την ευκαιρία να κάνει ένα ακόμη ρεκόρ.
Φέτος έχει ήδη πετύχει 18 γκολ στο πρωτάθλημα και μπορεί κάλλιστα να τα ξεπεράσει κάνοντας ρεκόρ καριέρας με τα ερυθρόλευκα στην διοργάνωση. Μπορεί κάποιοι να λένε πως δεν είναι στα καλύτερα του όμως οι αριθμοί του «λένε» άλλα καθώς έχει ήδη πιάσει τα γκολ που πέτυχε πέρσι στο πρωτάθλημα (18) ενώ πρόπερσι είχε σκοράρει 17 φόρες.
Θυμίζουμε πως συνολικά ο Μαροκινός στράικερ είχε 33 γκολ την πρώτη του χρονιά με τον Ολυμπιακό (ρεκόρ στον σύλλογο με τα περισσότερα γκολ σε μια σεζόν) και 27 την δεύτερη. Η διαφορά στο σύνολο έχει να κάνει κυρίως με τα ευρωπαϊκά γκολ, με τον Ελ Κααμπί να τα «σπάει» στο Κόνφερενς αλλά και πέρσι στο Γιουρόπα με 11 και 7 γκολ αντίστοιχα ενώ την πρώτη του χρονιά παίζοντας αρχικά στους ομίλους του Γιουρόπα είχε βάλει άλλα δύο. Φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ πέτυχε δύο γκολ όμως από τους βασικότερους λόγους είναι η σημαντική απουσία του για το Κόπα Άφρικα με την εθνική του Μαρόκου.
- Το μήνυμα του Ροντινέι στον Τσικίνιο: «Είσαι μια μηχανή, σε αγαπώ» (pic)
- Ολυμπιακός: Έτσι θα διατεθούν τα εισιτήρια για το Final-4 στον κόσμο της ομάδας
- Το «18αρι»του Ελ Κααμπί που μπορεί να «σπάσει»
- Παναθηναϊκός: Τραυματίστηκαν Ίνγκασον και Πελίστρι – Δεν παίζουν στα τελευταία τρία ματς
- Ο μεθοδικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού στο βόλεϊ – Πώς σχηματίζεται η ομάδα της νέας σεζόν
- Η άγνωστη ιστορία του Λιονέλ Μέσι σε ντοκιμαντέρ του ESPN (vids)
- Γερμανία – Ελλάδα: Το γήπεδο που η Εθνική θα παίξει το σπουδαίο ματς για το Nations League
- «Dai Dai»: Αυτό είναι το τραγούδι του Μουντιάλ από τη Σακίρα (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις