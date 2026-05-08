Το «18αρι»του Ελ Κααμπί που μπορεί να «σπάσει»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Έναν «τελικό» παίζει την Κυριακή ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη απέναντι στον ΠΑΟΚ με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να ετοιμάζεται για ένα ακόμη αγώνα να πάρει θέση στην «αιχμή του δόρατος» των ερυθρολεύκων. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί που έκανε «σεφτέ» στα γκολ των πλέι οφ στην Τούμπα και συνέχισε την… συνήθεια που έχει απέναντι στον δικέφαλο του βορρά.

Με αυτό το γκολ έφτασε τα 5 κόντρα στον ΠΑΟΚ (έχει και 2 ασίστ) που είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση απέναντι σε μια ομάδα, με την ΑΕΚ να είναι στην κορυφή της λίστας του Μαροκινού με 7 γκολ και τους ΟΦΗ, Πανσερραϊκό να ακολουθούν με 6.

Ο Ελ Κααμπί που μπορεί να μην έχει φέτος τις συνολικές επιδόσεις που είχε τα δύο προηγούμενα χρόνια, όμως έχει μπροστά του την Κυριακή και συνολικά στα 3 ματς που απομένουν στο πρωτάθλημα, την ευκαιρία να κάνει ένα ακόμη ρεκόρ.

Φέτος έχει ήδη πετύχει 18 γκολ στο πρωτάθλημα και μπορεί κάλλιστα να τα ξεπεράσει κάνοντας ρεκόρ καριέρας με τα ερυθρόλευκα στην διοργάνωση. Μπορεί κάποιοι να λένε πως δεν είναι στα καλύτερα του όμως οι αριθμοί του «λένε» άλλα καθώς έχει ήδη πιάσει τα γκολ που πέτυχε πέρσι στο πρωτάθλημα (18) ενώ πρόπερσι είχε σκοράρει 17 φόρες.

Θυμίζουμε πως συνολικά ο Μαροκινός στράικερ είχε 33 γκολ την πρώτη του χρονιά με τον Ολυμπιακό (ρεκόρ στον σύλλογο με τα περισσότερα γκολ σε μια σεζόν) και 27 την δεύτερη. Η διαφορά στο σύνολο έχει να κάνει κυρίως με τα ευρωπαϊκά γκολ, με τον Ελ Κααμπί να τα «σπάει» στο Κόνφερενς αλλά και πέρσι στο Γιουρόπα με 11 και 7 γκολ αντίστοιχα ενώ την πρώτη του χρονιά παίζοντας αρχικά στους ομίλους του Γιουρόπα είχε βάλει άλλα δύο. Φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ πέτυχε δύο γκολ όμως από τους βασικότερους λόγους είναι η σημαντική απουσία του για το Κόπα Άφρικα με την εθνική του Μαρόκου.