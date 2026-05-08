08.05.2026 | 12:43
Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία – Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή
Μπαμπάς δεν γεννιέσαι, γίνεσαι μέσα από κάθε στιγμή φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας
The Good Life 08 Μαΐου 2026, 15:36

Μπαμπάς δεν γεννιέσαι, γίνεσαι μέσα από κάθε στιγμή φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας

Χρειάζονται εννέα μήνες για να γεννηθεί ένα παιδί, αλλά κάποιες φορές, λίγο περισσότερο για να γεννηθεί ένας μπαμπάς. Όχι γιατί αργεί να αγαπήσει το παιδί του, αλλά γιατί η πατρότητα δεν έρχεται πάντα σαν στιγμιαία αποκάλυψη, ως αυτονόητη αίσθηση όπως το μητρικό ένστικτο. Δεν χτίζεται η ιδέα σταδιακά μέσα στο σώμα του άντρα, όπως συμβαίνει με τη γυναίκα η οποία κουβαλά εννέα μήνες το μωρό, ζει καθημερινά την αλλαγή στο σώμα της και προετοιμάζεται, συνειδητά και ασυνείδητα, για τον νέο της ρόλο.

Ένας σύντροφος δεν γίνεται πατέρας βλέποντας έναν υπέρηχο, ούτε νιώθοντας μία κίνηση στην κοιλιά, ούτε καν ακούγοντας τα συγχαρητήρια συγγενών και φίλων έξω από την αίθουσα τοκετών. Γίνεται πατέρας μετά, στην πράξη, στην καθημερινότητα, στις μικρές επαναλαμβανόμενες στιγμές φροντίδας που στην αρχή μοιάζουν πρωτόγνωρες, αδέξιες και, σιγά σιγά, γίνονται ο πιο φυσικός τρόπος να συνδεθεί με το παιδί του.

Το πρώτο μπάνιο, η αγκαλιά πριν κοιμηθεί, το νανούρισμα κάνοντας βόλτες μέσα στο σπίτι τα ξημερώματα, η αλλαγή της πάνας, τα αυθόρμητα γελάκια, εκείνα τα λεπτά που το μωρό κοιτάει στα μάτια όσο του μιλάς, είναι ο τρόπος για να αρχίσει ένας γονιός να γνωρίζεται με το μωρό του.

Όταν η φροντίδα γίνεται σύνδεση, οικειότητα, ασφάλεια

Η μεγαλύτερη εμπλοκή του πατέρα στη φροντίδα του παιδιού είναι σημαντική για το πώς ο πατέρας επεξεργάζεται και δίνει νόημα στην σχέση του με το βρέφος. Γιατί κάθε φορά που ένας μπαμπάς συμμετέχει ενεργά στη φροντίδα του παιδιού, δεν μαθαίνει μόνο το μωρό του, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Ανακαλύπτει πλευρές που ίσως δεν ήξερε ότι έχει: εκείνη του υπομονετικού, τρυφερού γονιού που προσπαθεί να καταλάβει τι σημαίνει κάθε κλάμα του μωρού, τι το ηρεμεί, τι το κάνει να χαμογελά, πότε χρειάζεται αγκαλιά και θέλει απλώς να ακούσει τη φωνή του μπαμπά.

Μάλιστα, ιδιαίτερα σημαντική για τα βρέφη είναι η άμεση σωματική επαφή, καθώς η αφή είναι η πιο ανεπτυγμένη αίσθηση που διαθέτουν τα νεογέννητα. Η επαφή, το άγγιγμα, η αίσθηση του δέρματος λειτουργούν ως τρόπος επικοινωνίας για το μωρό, πολύ πριν μπορέσει να εκφραστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ίσως γι’ αυτό η αλλαγή της πάνας να είναι μία από τις πρώτες στιγμές δεσίματος ανάμεσα σε έναν γονιό και το μωρό του. Στην αρχή μοιάζει με μία αποστολή που πρέπει να γίνει σωστά, γρήγορα, χωρίς άγχος. Ωστόσο, δεν είναι μόνο μία πρακτική διαδικασία, αφού σύντομα μετατρέπεται σε ένα μικρό καθημερινό ritual, ένα παιχνίδι, μία στιγμή επαφής, τρυφερότητας και φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας.

Και επειδή η φροντίδα, όπως και κάθε τρυφερό συναίσθημα «κρύβεται» στις λεπτομέρειες, στις μικρές καθημερινές στιγμές που φέρνουν έναν μπαμπά με το μωράκι του όλο και πιο κοντά, έχει σημασία αυτές οι στιγμές να έχουν την ultra soft απαλότητα και την premium προστασία που προσφέρουν οι πάνες Babylino Premium, οι οποίες είναι κατασκευασμένες από απαλά, πιστοποιημένα, ασφαλή υλικά για να προσφέρουν την αναβαθμισμένη φροντίδα που επιθυμεί κάθε γονιός για το μωράκι του.

Με την καινοτόμο τεχνολογία Dry-Matrix για maximum προστασία από διαρροές και δείκτη υγρασίας που δείχνει πότε χρειάζεται αλλαγή η πάνα, οι συγκεκριμένες πάνες συνδυάζουν μία ασύγκριτη απαλή υφή με extra απορροφητικότητα και εξαιρετική εφαρμογή, σαν να σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για το κάθε μωράκι ξεχωριστά.

Για έναν μπαμπά, αυτές οι μικρές καθημερινές στιγμές είναι ο τρόπος να βρει τον ρυθμό του μέσα στον νέο του ρόλο. Όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη. Άλλωστε, αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό στοιχείο της πατρότητας: να είσαι εκεί. Όχι ο τέλειος μπαμπάς, ούτε έτοιμος από πριν, αλλά παρών σε κάθε μικρή στιγμή που σε φέρνει πιο κοντά στο παιδί σου. Στις στιγμές που δεν μοιάζουν σημαντικές, αλλά τελικά είναι τα πάντα. Στην καθημερινή επαφή, στη φροντίδα, στην απλότητα του να μοιράζεται τον χρόνο σου με ένα μωρό. Κάπως έτσι, δεν γίνεσαι απλώς πατέρας. Γίνεσαι ο μπαμπάς του.

Ryanair: Κλείνει οριστικά τη βάση στη Θεσσαλονίκη – Πλήγμα και στην Κρήτη

H Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για αρκετές επιθέσεις κατά των Ισραηλινών – Εντολές εκκένωσης στον Λίβανο

AI 08.05.26

Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες - Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες

Η ομάδα πίσω από τις Χρυσές Σφαίρες έκανε γνωστό πως θα αντιμετωπίζει τις δημιουργίες -από ταινίες έως podcasts- που χρησιμοποιούν τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Φροίξος Φυντανίδης
Demoiselles d'Avignon 08.05.26

«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ

Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Culture Live 07.05.26

Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού

Το σύμπαν του Bridgerton μπαίνει στο The Sims 4, με δωρεάν ανταμοιβές, νέα αντικείμενα και πακέτα εμπνευσμένα από τους χορούς, τα κοστούμια και την αισθητική της σειράς.

Αντίο 07.05.26

Δημήτρης Γκιώνης - Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ

Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

Ένα είδος παράνοιας 07.05.26

«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» - Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Έφη Αλεβίζου
«Επιμελητής ο Πούτιν» 07.05.26

Μπιενάλε Βενετίας: Διαμαρτυρία Pussy Riot και Femen έξω από το ρωσικό περίπτερο για την επιστροφή της Ρωσίας

Η Ρωσία επέστρεψε στη Μπιενάλε της Βενετίας για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με Pussy Riot και Femen να καταγγέλλουν ότι η τέχνη χρησιμοποιείται ως εργαλείο προπαγάνδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μύθος 08.05.26

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επικαιρότητα 08.05.26

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Επικαιρότητα 08.05.26

Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά

Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων

Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη, αναφέρει η Ryanair μεταξύ άλλων

Κόσμος 08.05.26

Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;

Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ημέρα της Νίκης είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη εθνική εορτή του έτους. Αυτή τη φορά, όμως, ακόμη και οι πρώην σύμμαχοι της Ρωσίας κρατούν αποστάσεις

Ελλάδα 08.05.26

Συνδέεται το συμβόλαιο θανάτου του Μοσχούρη με τη δολοφονία Καραϊβάζ; Οι έρευνες των Αρχών και η δικογραφία στο θωρακισμένο ΙΧ

Τι είχαν εντοπίσει οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών στη θωρακισμένη BMW του Γιώργου Μοσχούρη, αμέσως μετά τη δολοφονία του στο Χαλάνδρι

Νίκος Κλόκας
Μετά την επίθεση 08.05.26

Σε λειτουργία από τη Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας

Οι πύλες στο πρώην Ειρηνοδικείο παρέμεναν καιρό ανενεργές με αποτέλεσμα ο 89χρονος, που έχει προφυλακιστεί, να εισέλθει με όπλο στον χώρο και να τραυματίσει δικαστικούς υπαλλήλους

Μίνα Μουστάκα
Οι αλλαγές 08.05.26

Στην εφορία θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα για ανυπότακτους και λιποτάκτες - Οι επιπλέον κυρώσεις

Οι υποθέσεις ανυποταξίας εκτιμάται ότι ξεπερνούν σήμερα τις 37.000 - Πώς θα βεβαιώνονται τα χρηματικά πρόστιμα μετά τη νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας

Κόσμος 08.05.26

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Στην Κηφισιά 08.05.26

Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά

Οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οκτώ καταγγελίες για τη δράση του 28χρονου διανομέα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τα περισσότερα θύματα του οποίου ήταν γυναίκες

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

