Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πέταγε πέτρες σε περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τραυματίζοντας κάποια από τα θύματα του. Μετά την απολογία του στον ανακριτή για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα, αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο 28χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πετούσε πέτρες επειδή θύμωνε από τον απαξιωτικό τρόπο που τον αντιμετώπιζαν

Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο 28χρονος διανομέας με καταγωγή από το Πακιστάν είναι βαρύ. Ειδικότερα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη εις βάρος του διανομέα, στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο 28χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς το μεσημέρι της Δευτέρας. Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πετούσε πέτρες καθώς θύμωνε από τον απαξιωτικό τρόπο που τον αντιμετώπιζαν κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

Κυρίως γυναίκες τα θύματά του

Ανάμεσα στα οκτώ θύματα του 28χρονου βρίσκεται και ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε στο στήθος από πέτρα, ενώ όπως έγινε γνωστό ο διανομέας προκάλεσε φθορές σε όχημα πολίτη σπάζοντας τα τζάμια του χωρίς προφανή λόγο.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο σύζυγος ενός εκ των θυμάτων του 28χρονου διανομέα είχε περιγράψει την απρόκλητη επίθεση: «Η σύζυγός μου είχε βγει το μεσημέρι της Κυριακής στις 16:10 μια βόλτα με το σκυλάκι και στην επιστροφή προς το σπίτι ήρθε, δυστυχώς, τετ α τετ με έναν διανομέα, ο οποίος της πέταξε μια πέτρα από ένα σχεδόν μέτρο, πετυχαίνοντας την στο στόμα, σπάζοντάς της πέντε δόντια, κάνοντάς της θλαστικά τραύματα σε άνω και κάτω σιαγόνα και οίδημα στο σαγόνι».

Ο 28χρονος που φέρεται να δρούσε επί 12 ημέρες μέχρι να εντοπιστεί και να συλληφθεί από την Ελληνική Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οκτώ καταγγελίες για τη δράση του.