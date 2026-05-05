Κατηγορούμενος για κακούργημα ο διανομέας που πετούσε πέτρες κατά γυναικών στην Κηφισιά

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο 28χρονος διανομέας με καταγωγή από το Πακιστάν, που πετούσε πέτρες σε περαστικούς, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας από τους αστυνομικούς.

Ειδικότερα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 28χρονου ντελιβερά για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα.

Εις βάρος του 28χρονου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για: βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Ο 28χρονος που φέρεται να δρούσε για 12 ημέρες μέχρι να εντοπιστεί και να συλληφθεί από την Ελληνική Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα 8 καταγγελίες για τη δράση του.

Τι αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, «όπως προέκυψε από την περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελλόμενων επιθέσεων, ο δράστης, το τελευταίο δεκαπενθήμερο, κινούμενος κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες με δίκυκλο που χρησιμοποιούσε ως διανομέας στις περιοχές της Εκάλης και της Νέας Ερυθραίας, προσέγγιζε πεζούς ή σταθμευμένα οχήματα και προέβαινε σε ρίψεις πετρών, προκαλώντας τραυματισμούς και φθορές».

Μάλιστα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς «προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του, ο δράστης, φορούσε προστατευτικό κράνος».

Οι αστυνομικοί μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιάσει 7 επιθέσεις του 28χρονου διανομέα σε Εκάλη, Νέα Ερυθραία και Κηφισιά, ενώ προχώρησαν στην κατάσχεση του δικύκλου και του κράνους που χρησιμοποιούσε κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.