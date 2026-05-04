Κηφισιά: Οδηγός μηχανής πετά πέτρες σε γυναίκες – Μία σοβαρά τραυματίας

Τον τρόμο έχει σκορπίσει άνδρας σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας καθώς, κινούμενος με την μοτοσικλέτα του εντοπίζει τα θύματά του, κυρίως γυναίκες, και τους επιτίθεται με πέτρες.

Βίντεο που καταγράφει στιγμές αμέσως μετά από μια τέτοια επίθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φωτίζοντας τη δράση του 28χρονου διανομέα που συνελήφθη από τις αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι επιθέσεις σε βάρος πέντε γυναικών και ενός άνδρα, με κοινό μοτίβο δράσης: προσέγγιζε τα θύματα και από κοντινή απόσταση εκτόξευε πέτρες, στοχεύοντας κυρίως το πρόσωπο.

Η σοβαρότερη επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην οδό Τατοΐου, όπου μία γυναίκα τραυματίστηκε βαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπο, μεταξύ των οποίων σπασμένα δόντια, θλαστικά τραύματα και αιμάτωμα στη γνάθο.

Ο σύζυγος ενός θύματος ανέφερε: «Σταμάτησε ένα μέτρο από την γυναίκα μου στον δρόμο και της πέταξε μία πέτρα μεγάλη. Έχει σπάσει πέντε δόντια, έχει θλαστικά τραύματα στο άνω και στο κάτω χείλος, έχει αιμάτωμα στο σαγόνι, είναι σε άσχημη κατάσταση».

Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε πως το πρώτο του θύμα ήταν η ανήλικη, το βράδυ της 21ης Απριλίου, στην οδό Τροίας στη Νέα Ερυθραία. Την ώρα που το 16χρονο κορίτσι περπατούσε στον δρόμο, την πλησίασε με τη μηχανή του και της επιτέθηκε.

Η σύλληψη

Σήμερα το απόγευμα ο δράστης με καταγωγή από το Πακιστάν εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας κοντά στο κατάστημα στο οποίο εργαζόταν ως διανομέας στη Νέα Ερυθραία. Οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας, όπου ταυτοποιήθηκε για όλες τις περιπτώσεις, ενώ φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του, λέγοντας πως επιτέθηκε επειδή είχε νεύρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατ’ εξακολούθηση, ενώ αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.