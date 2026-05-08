Δεκαπέντε διάσημα, vintage δαχτυλίδια αρραβώνων – Τα δέκα είναι της Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Διάσημες προσωπικότητες όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και η Τζάκι Κένεντι συνέβαλαν στο να καθοριστεί η αίγλη των δαχτυλιδιών αρραβώνων ως σύμβολα αγάπης αλλά και κύρους –κάτι που είναι ευθέως ανάλογο των καρατιών και της κοπής των διαμαντιών τους.

Το δαχτυλίδι που χάρισε ο Τζον Φ. Κένεντι στην Τζάκι Ο. τράβηξε τα βλέμματα με το σχέδιό του με τις δύο πέτρες, δεκαετίες πριν τα μοντέλα «toi et moi» γίνουν μόδα, ενώ οι δέκα αρραβώνες της Τέιλορ οδήγησαν στη δημιουργία μιας συλλογής κοσμημάτων που δεν υστερεί σε τίποτα από το να χαρακτηριστεί θρυλική.

Δαχτυλίδια επισφράγισης των ξακουστών ερώτων

Η Τέιλορ παντρεύτηκε επτά διαφορετικούς άντρες σε οκτώ γάμους. Πολλά από τα λαμπερά της κοσμήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τον πρώτο σύζυγό της Κόνραντ «Νίκι» Χίλτον Τζούνιορ, τον δεύτερο σύζυγό της Μάικλ Γουάιλντινγκ, τον τρίτο σύζυγό της Μάικ Τοντ και τον Ρίτσαρντ Μπάρτον, τον οποίο παντρεύτηκε δύο φορές, έγιναν σχεδόν τόσο ξακουστά όσο και η ίδια.

Για κάποιον λόγο, που σίγουρα ερμηνεύεται βάσει ψυχολογίας, οι άνθρωποι αναπτύσσουν τρομερό ενδιαφέρον για τα δαχτυλίδια επισφράγισης των ξακουστών ερώτων.

Αντλώντας έμπνευση από τη γοητεία του παλιού Χόλιγουντ, αυτά τα vintage δαχτυλίδια που ανήκαν σε σταρ της οθόνης και θρύλους της μόδας διέθεταν τόσο κλασικά όσο και μοναδικά σχέδια. Για να μην παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι σχεδόν όλα τα κοσμήματά τους είχαν ένα σημαντικό κοινό χαρακτηριστικό: εκθαμβωτικά διαμάντια.

Το περιοδικό People αποφάσισε να εστιάσει στην ιστορία μερικών εμβληματικών vintage σχεδίων δαχτυλιδιών των διασημοτήτων. Ας δούμε ποια είναι.

01/ Η Γουόλις Σίμπσον και το σμαράγδι

Ο βασιλιάς Εδουάρδος χάρισε στην Αμερικανίδα κοσμική Γουόλις Σίμπσον ένα σμαραγδένιο δαχτυλίδι 19,77 καρατίων, πλαισιωμένο από διαμάντια σε χρυσή βάση. Στο δαχτυλίδι ήταν χαραγμένη η επιγραφή: «Τώρα μας ανήκουμε 27 x 36».

Η χάραξη έγινε προς τιμήν του μυστικού αρραβώνα τους στις 27 Οκτωβρίου 1936 -έξι εβδομάδες πριν ο Εδουάρδος παραιτηθεί επίσημα. Το 1987, το δαχτυλίδι πωλήθηκε σε δημοπρασία για 1,98 εκατομμύρια δολάρια.

02 / Η Λουσίλ Μπολ με ορείχαλκο

Αν και έκανε αστεία στη σειρά της, «I Love Lucy», τα κοσμήματα της Μπολ δεν ήταν θέμα για γέλια. Ο Ντέσι Αρνάζ είχε αρχικά χαρίσει στη σύζυγό του ένα δαχτυλίδι από ορείχαλκο από τα Woolworth’s, όταν το έσκασαν για να παντρευτούν στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ, στις 30 Νοεμβρίου 1940 -περίπου έξι μήνες αφότου γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της μουσικής κωμωδίας «Too Many Girls», νωρίτερα εκείνη τη χρονιά.

«Ο Ντέσι είχε σχεδιάσει να με παντρευτεί στο γραφείο του ειρηνοδίκη Τζον Τζ. Ο’Μπράιεν. Είχε ξεχάσει μόνο ένα πράγμα, τη βέρα» έγραψε η Μπολ στις αναμνήσεις της του 1996, Love, Lucy, σχετικά με τη φυγή τους.

«Ο επιχειρηματικός διευθυντής του Ντέσι έτρεξε στο Woolworth’s και μου αγόρασε μία από ορείχαλκο».

Ωστόσο, αργότερα έλαβε μια σημαντική αναβάθμιση: ένα διαμάντι σε κοπή μαξιλαριού και ένα δαχτυλίδι από πλατίνα.

«Αν και ο Ντέσι μου έδωσε αργότερα ένα δαχτυλίδι από πλατίνα, εκείνο το μικρό, αποχρωματισμένο δαχτυλίδι από ορείχαλκο παρέμεινε ανάμεσα στα διαμάντια και τα σμαράγδια στο κουτί με τα κοσμήματά μου για χρόνια», πρόσθεσε.

03 / Η Λουσίλ Μπολ με ακουαμαρίνα

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός και κωμικός ήταν επίσης γνωστή για ένα τεράστιο ακουαμαρίνα σε κοπή σμαραγδιού που φορούσε στο αριστερό χέρι της, το οποίο, σύμφωνα με φήμες, της είχε χαρίσει ο Άρναζ.

Ο λαμπερός λίθος ταίριαζε με τα γαλάζια μάτια της, ενώ η Νικόλ Κίντμαν φόρεσε ένα παρόμοιο κόσμημα όταν υποδύθηκε την ηθοποιό απέναντι στον Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος υποδύθηκε τον Άρναζ, στην βιογραφική ταινία του 2021 «Being the Ricardos».

Η Μπολ και ο Αρνάζ ήταν μαζί για δύο δεκαετίες και απέκτησαν δύο παιδιά –τη Λούσι Αρνάζ και τον Ντέσι Αρνάζ Τζούνιορ- πριν χωρίσουν το 1960.

04 / Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Κόνραντ Χίλτον

Ο Χίλτον έκανε πρόταση γάμου στην Τέιλορ με ένα διαμάντι 4 καρατίων σε πλατινένια βάση. Αντάλλαξαν όρκους το 1950, όταν η Τέιλορ ήταν 18 ετών, σε έναν γάμο που χρηματοδότησε η MGM, σύμφωνα με τη βρετανική Vogue.

Ο κληρονόμος της ξενοδοχειακής αλυσίδας, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1969, φέρεται να ήταν βίαιος και να αντιμετώπιζε προβλήματα αλκοολισμού. Ο γάμος διήρκεσε μόλις οκτώ μήνες, καθώς το ζευγάρι χώρισε το 1951.

05 / Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Μάικλ Γουάιλντινγκ

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ο Πατέρας της Νύφης» ανέβηκε ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας το 1952, αφού ο Άγγλος ηθοποιός Μάικλ Γουάιλντινγκ της έκανε πρόταση γάμου με ένα εντυπωσιακό ζαφείρι περιτριγυρισμένο από διαμάντια.

Η Τέιλορ και ο Γουάιλντινγκ απέκτησαν δύο γιους, τον Μάικλ Τζούνιορ και τον Κρίστοφερ, πριν χωρίσουν το 1957. Ο Γουάιλντινγκ πέθανε το 1979.

06 / Η Τζάκι Κένεντι και τα 2,88 καράτια

Ο τότε γερουσιαστής της Μασαχουσέτης έκανε πρόταση γάμου στη Τζάκι (το γένος Τζάκλιν Μπουβιέ) τον Ιούνιο του 1953 με ένα δαχτυλίδι «toi et moi» σχεδιασμένο από τους Van Cleef & Arpels.

Σύμφωνα με τη Vogue, το δαχτυλίδι περιλάμβανε ένα διαμάντι 2,88 καρατίων και ένα σμαράγδι 2,84 καρατίων, και τα δύο σε κοπή σμαραγδιού, καθώς και μια βάση από σμαράγδια και διαμάντια σε κοπή μπαγκέτα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια πολυτελή τελετή στο Νιούπορτ της Ρόουντ Άιλαντ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και παρέμεινε μαζί μέχρι τη δολοφονία του JFK στις 22 Νοεμβρίου 1963.

Κατά τη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν τέσσερα παιδιά -την Αραμπέλα, την Καρολάιν, τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και τον Πάτρικ- αλλά μόνο η Καρολάιν και ο JFK Τζούνιορ επέζησαν, με τον τελευταίο να βρίσκει τραγικό θάνατο σε μια πτήση με το αεροσκάφος του, στις 16 Ιουλίου του 1999.

07 / Η Μέριλιν Μονρόε και ο Τζο Ντιμάτζιο

Είτε τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας είτε όχι, η Μέριλιν Μονρόε φαινόταν ευχαριστημένη με το δαχτυλίδι αιώνιας αγάπης με 36 διαμάντια σε κοπή μπαγκέτα που φορούσε ως βέρα κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον δεύτερο σύζυγό της και θρύλο του μπέιζμπολ των Yankees, Τζο Ντιμάτζιο.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιανουάριο του 1954 στο Σαν Φρανσίσκο, την πατρίδα του Ντιμάτζιο, και χώρισε εννέα μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τη Vogue, πιστεύεται ότι η Μονρόε φορούσε ένα διαφορετικό δαχτυλίδι κατά τη διάρκεια του γάμου της στο δικαστήριο, αλλά η προέλευση και η τύχη του είναι άγνωστη.

08 / Η Λάνα Τέρνερ και το για πάντα

Η σταρ της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ, Λάνα Τέρνερ, μπορεί να πέρασε από ένα ή και επτά διαζύγια, ωστόσο, αυτό ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι σε σχήμα αχλαδιού, δώρο από έναν από τους οκτώ συζύγους της, το κράτησε για πάντα.

09/ Η Πριγκίπισσα Μάργκαρετ και τα τρία ρουμπίνια

Σε μια ρομαντική αναφορά στο μεσαίο όνομα της πριγκίπισσας Μάργκαρετ, Ρόουζ, ο Άντονι Άρμστρονγκ-Τζόουνς χάρισε στην πριγκίπισσά του ένα δαχτυλίδι με τρία ρουμπίνια, πλαισιωμένα από έξι μικρότερα διαμάντια που προορίζονταν να μοιάζουν με μπουμπούκι τριαντάφυλλου, σύμφωνα με το Brides.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τρεις μήνες μετά τον αρραβώνα τους το 1960 και αργότερα απέκτησε δύο παιδιά, τον Ντέιβιντ Άρμστρονγκ-Τζόουνς και την Λέιντι Σάρα Τσάτο, πριν χωρίσει το 1976.

10 / Η Ντέμπι Ρέινολντς και ο Έντι Φίσερ

Η ηθοποιός του «Singin’ in the Rain», Ντέμπι Ρέινολντς, έλαμπε δίπλα στον Έντι Φίσερ στο πάρτι αρραβώνων τους το 1954, όπου έδειξε το διαμάντι της 7 καρατίων, τετράγωνου κοψίματος.

Όλα φαίνονταν να πηγαίνουν καλά μετά τον γάμο τους το 1955, αλλά η ένωσή τους διαλύθηκε το 1959, αφού ο Φίσερ μπήκε σε μια σκανδαλώδη σχέση με την Τέιλορ, παιδική φίλη της Ρέινολντς, την οποία παντρεύτηκε τον Μάιο της ίδιας χρονιάς.

11 / Η Τζόαν Κρόφορντ και ο 4ος σύζυγος

Ο τέταρτος σύζυγος της Τζόαν Κρόφορντ, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Pepsi Άλφρεντ Στιλ, την εντυπωσίασε με ένα ασυνήθιστο διπλό δαχτυλίδι με διαμάντια σε κοπή μπαγκέτα -αν και αυτό συνέβη μετά τον γάμο τους το 1955.

Το ζευγάρι παρέμεινε μαζί μέχρι τον θάνατο του Στιλ, το 1959.

12 / Η Γκρέις Κέλι και ο Ρενιέ του Μονακό

Αν και ο πρίγκιπας Ρενιέ χάρισε στην Αμερικανίδα ηθοποιό ένα δαχτυλίδι αρραβώνων Cartier αξίας 4,6 εκατομμυρίων δολαρίων, 10,47 καρατίων και σε κοπή σμαραγδιού, για να το φορέσει στην ταινία του 1956 «High Society» -την τελευταία της ταινία πριν τον γάμο τους-, είχε πρώτα προσφέρει στη μέλλουσα σύζυγό του ένα άλλο κόσμημα.

Αρχικά, ο πρίγκιπας του Μονακό έκανε πρόταση γάμου στην Κέλι με ένα δαχτυλίδι αιώνιας αγάπης με εναλλασσόμενα ρουμπίνια και διαμάντια, τιμώντας τα χρώματα της σημαίας του Μονακό.

Το βασιλικό ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Ιανουάριο του 1956 και παντρεύτηκε τέσσερις μήνες αργότερα, τον Απρίλιο.

13 / Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ (ξανά)

Η Τέιλορ φορούσε ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 29 καρατίων στο δάχτυλό της, ενώ εκείνη και ο Τοντ συνομίλησαν με τους δημοσιογράφους πριν από την πτήση τους προς την Πόλη του Μεξικού τον Ιανουάριο του 1957.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Raintree County» επέμενε ότι το πολύτιμο κόσμημα με σμαραγδένια κοπή ήταν ένα «δαχτυλίδι φιλίας», αλλά το ζευγάρι θα παντρευόταν στο Μεξικό στις 2 Φεβρουαρίου 1957, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό της από τον Γουάιλντινγκ.

Το ζευγάρι είχε μια κόρη, τη Λίζα, και παρέμεινε μαζί μέχρι τον θάνατο του Τοντ σε αεροπορικό δυστύχημα, μόλις ένα χρόνο μετά τον γάμο τους, τον Μάρτιο του 1958.

14 / Η Μία Φάροου και ο Φρανκ Σινάτρα

Η Μία Φάροου έλαβε ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 9 καρατίων σε σχήμα αχλαδιού, με πλατινένια βάση, από τον πρώτο της σύζυγο, τον Φρανκ Σινάτρα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1966, δύο χρόνια αφότου άρχισαν να βγαίνουν.

Ο Σινάτρα αγόρασε το δαχτυλίδι από τον διάσημο κοσμηματοπώλη Γουίλιαμ Ρούζερ, από τον οποίο αγόρασε επίσης ένα βραχιόλι με διαμάντια σε διπλή σειρά, το οποίο χάρισε στην πρωταγωνίστρια της ταινίας «Το μωρό της Ρόζμαρι» ως γαμήλιο δώρο, σύμφωνα με το Women’s Wear Daily.

Ο γάμος τους ήταν βραχύβιος, καθώς το ζευγάρι οριστικοποίησε το διαζύγιό του το 1968.

15 / Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ (ξανά και ξανά)

Η «Βασίλισσα των Διαμαντιών» άφησε τον Φίσερ για τον Ρίτσαρντ Μπάρτον, τον οποίο γνώρισε για πρώτη φορά σε ένα πάρτι στο Χόλιγουντ το 1953, αλλά τελικά ερωτεύτηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Κλεοπάτρα» το 1963.

Παντρεύτηκαν κρυφά στο Μόντρεαλ τον Μάρτιο του 1964 -λίγες μόνο μέρες αφότου η Τέιλορ χώρισε από τον Φίσερ.

Ο Μπάρτον αγόρασε ένα άψογο διαμάντι 33,19 καρατίων για τη σύζυγό του το 1968. Ήταν ένα από τα πολλά κοσμήματα που της χάρισε κατά τη διάρκεια του πρώτου γάμου τους (ο οποίος διήρκεσε 10 χρόνια) και της δεύτερης ένωσής τους που κράτησε σχεδόν ένα χρόνο.

Το δαχτυλίδι αρχικά ονομαζόταν «Διαμάντι Krupp», αλλά τώρα ονομάζεται «Διαμάντι Ελίζαμπεθ Τέιλορ».

«Το δαχτυλίδι μου μού δίνει την πιο παράξενη αίσθηση ομορφιάς» είπε κάποτε. «Σαν να βουίζει με τη δική του μακαριότητα».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ με το διαμάντι της 69,42 καρατίων / YouTube