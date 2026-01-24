Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, που έφυγε από τη ζωή μετά από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, τον Μάρτιο του 2011, συγκέντρωσε μέσα στα χρόνια μια τόσο εντυπωσιακή συλλογή κοσμημάτων που το 2003 έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Elizabeth Taylor: My Love Affair with Jewelry» (Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Η Ερωτική μου Σχέση με τα Κοσμήματα).

«Νιώθω σαν να είμαι μόνο η φύλακας των κοσμημάτων μου» έγραψε στο βιβλίο της, σύμφωνα με το WWD. «Όταν πεθάνω και βγουν σε δημοπρασία, ελπίζω όποιος τα αγοράσει να τους δώσει ένα πραγματικά καλό σπίτι, να τα φυλάξει όπως κι εγώ».

Ας δούμε τις ιστορίες πίσω από τα δαχτυλίδια αρραβώνων της Ελίζαμπεθ Τέιλορ (βίντεο)

Το λευκό διαμάντι σε cushion κοπή – «Η τελευταία φορά που το φοράω»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ♡ 𝙾𝙻𝙳 𝙷𝙾𝙻𝙻𝚈𝚆𝙾𝙾𝙳 𝙻𝙾𝚅𝙴 ♡ (@oldhollywoodcouples)



Η Τέιλορ αρραβωνιάστηκε αρχικά με τον πιλότο του αμερικανικού στρατού Γουίλιαμ Πόουλι Τζούνιορ, τον οποίο γνώρισε όταν ήταν 17 ετών, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη Φλόριντα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της σταρ. Οι δύο αρραβωνιάστηκαν λίγους μήνες μετά τη γνωριμία τους το 1949.

Ο Πόουλι Τζούνιορ χάρισε στην Τέιλορ το πρώτο της λευκό διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων, το οποίο είχε σχέδιο κοπής cushion (τετράγωνο με στρογγυλεμένες γωνίες).

Σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Ιούνιο του 1949, αλλά τον φθινόπωρο είχε ήδη ακυρώσει τον γάμο.

Από τις επιστολές του ζευγαριού, οι οποίες δημοπρατήθηκαν τον Μάιο του 2011, αποκαλύπτεται ότι η Τέιλορ επέστρεψε το δαχτυλίδι στον Πάουλι Τζούνιορ μετά τον χωρισμό τους. «Έλαβα το τηλεγράφημά σου σήμερα το πρωί σχετικά με την αποστολή του δαχτυλιδιού και του βραχιολιού στη Νέα Υόρκη» έγραψε στις 20 Σεπτεμβρίου 1949, σύμφωνα με το ABC.

«Φοράω το δαχτυλίδι τώρα», συνέχισε. «Λάμπει τόσο όμορφα στον ήλιο — υποθέτω ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που το φοράω — τουλάχιστον για λίγο καιρό».

Τελείωσε το σημείωμά της με τις λέξεις: «Φρόντισέ το καλά, αγάπη μου — γιατί η καρδιά μου είναι ενσωματωμένη ακριβώς εκεί, στο κέντρο του».

Το διαμάντι 4 καρατίων από πλατίνα – «Μετά από έναν άτυχο μήνα του μέλιτος»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elizabeth Taylor (@elizabethtaylor)



Η Τέιλορ έλαβε ένα άλλο δαχτυλίδι αρραβώνων, το οποίο η εφημερίδα The New York Times περιέγραψε ως διαμάντι 4 καρατίων με πλατίνα, από τον πρώτο της σύζυγο, τον Κόνραντ «Νίκι» Χίλτον Τζούνιορ. Παντρεύτηκαν στις 6 Μαΐου 1950.

Ωστόσο, ο γάμος δεν κράτησε. Μετά από έναν άτυχο μήνα του μέλιτος που διήρκεσε 90 ημέρες, οι νεόνυμφοι αποφάσισαν να χωρίσουν. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Χίλτον «έγινε κατσούφης, θυμωμένος και βίαιος, σωματικά και ψυχικά» έγραψε η Τέιλορ στην αυτοβιογραφία της Elizabeth Takes Off του 1988.

Η εφημερίδα The New York Times ανέφερε τον χωρισμό τους τον Δεκέμβριο του 1950 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1951, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

Το ζαφείρι με διαμάντια «Το ζευγάρι χώρισε φιλικά»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elizabeth Taylor (@elizabethtaylor)



Το δαχτυλίδι αρραβώνων της Τέιλορ από τον Βρετανό ηθοποιό Μάικλ Γουάιλντινγκ ήταν μοναδικό. Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, είχε ένα μεγάλο ζαφείρι που περιβαλλόταν από δύο σειρές διαμαντιών.

Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε με το εντυπωσιακό κόσμημα στο αεροδρόμιο La Guardia Field, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για το Λονδίνο του Γουάιλντινγκ, λίγες μέρες πριν τον γάμο τους στις 21 Φεβρουαρίου 1952.

Κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής απέκτησαν δύο παιδιά: τον Μάικλ, που γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1953, και τον Κρίστοφερ, που γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1955.

Το ζευγάρι χώρισε «φιλικά» το 1957, σύμφωνα με τη νεκρολογία του Μάικλ Γουάιλντινγκ στην εφημερίδα The Washington Post.

Το διαμάντι των 29 καρατίων – «Αυτό, και μία τιάρα»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Richard Avedon Foundation (@avedonfoundation)



Η Τέιλορ έλαβε ένα τεράστιο διαμάντι από τον παραγωγό Μάικ Τοντ πριν από τον γάμο τους στις 2 Φεβρουαρίου 1957. Με βάρος 29 καράτια, χαρακτήρισε το σμαραγδένιο κομμάτι «ένα εξαιρετικό πετράδι».

Η Τέιλορ μίλησε ανοιχτά για τα γεγονότα που οδήγησαν στην πρόταση γάμου του Μάικ στο εξώφυλλο του περιοδικού Life τον Δεκέμβριο του 1964. Σύμφωνα με την ηθοποιό, ο μελλοντικός τρίτος σύζυγός της την κάλεσε την ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση του χωρισμού της από τον Γουάιλντινγκ.

«Με έβαλε να καθίσω στον καναπέ… και άρχισε να μου λέει για μισή ώρα χωρίς διακοπή ότι με αγαπούσε και ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι θα παντρευόμασταν» αποκάλυψε

Αργότερα έγραψε στο Elizabeth Takes Off: «Δεν μου το ζήτησε, μου το ανακοίνωσε».

Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, το ζευγάρι απέκτησε την κόρη τους, Λίζα, στις 6 Αυγούστου 1957. Η σχέση τους τερματίστηκε τραγικά τον Μάρτιο του 1958, όταν ο Τοντ σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα.

Η Ελίζαμπεθ συνέχισε να φοράει το δαχτυλίδι αρραβώνων του, καθώς και άλλα δώρα που είχε λάβει από τον Τοντ, συμπεριλαμβανομένης της τιάρας αξίας 4,2 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία φόρεσε στα Όσκαρ του 1957.

Το βραχιόλι με τα 50 διαμάντια – «Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elizabeth Taylor (@elizabethtaylor)



Το δαχτυλίδι αρραβώνων του Τοντ αποδείχθηκε δύσκολο να ανταγωνιστεί, οπότε ο τέταρτος σύζυγός της, ο τραγουδιστής Έντι Φίσερ, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1959 έως το 1964, δεν προσπάθησε. Αντ’ αυτού, της χάρισε ένα βραχιόλι με 50 διαμάντια, το οποίο φόρεσε στην πρεμιέρα του Φίσερ στο ξενοδοχείο Tropicana.

Το ζευγάρι, στη συνέχεια, υπέγραψε τα πιστοποιητικά γάμου τους μόλις τρεις ώρες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του Φίσερ από την Ντέμπι Ρέινολντς το 1959.

Ωστόσο, χώρισαν μετά από μια ταραχώδη σχέση και πήραν διαζύγιο το 1964.

Η σμαραγδένια καρφίτσα και τα σκουλαρίκια – «Δυο φορές τον ίδιο άνδρα»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HOLLYWOODLAND PHOTOS 🎥 (@hollywoodlandphotos)



Η Τέιλορ έλαβε επίσης ένα ασυνήθιστο δαχτυλίδι αρραβώνων από τον πέμπτο (και έκτο) σύζυγό της και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Κλεοπάτρα», Ρίτσαρντ Μπάρτον, τον οποίο παντρεύτηκε δύο φορές.

Αντί για δαχτυλίδι, ο Μπάρτον χάρισε στη μέλλουσα γυναίκα του μια σμαραγδένια καρφίτσα Bulgari και σκουλαρίκια σε σχήμα δάκρυ, σύμφωνα με το WWD. Η Τέιλορ έβαλε ακόμη και την καρφίτσα στο νυφικό της κατά τη διάρκεια του γάμου του ζευγαριού στις 15 Μαρτίου 1964. (Ο Μπάρτον αργότερα την μετέτρεψε σε κολιέ με 16 σμαράγδια από την Κολομβία).

Ο ηθοποιός χάρισε στην Τέιλορ ένα σμαραγδένιο δαχτυλίδι Bulgari 18,6 καρατίων με διαμάντια σε σχήμα αχλαδιού ανήμερα του γάμου τους. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, της χάρισε μια σειρά από εντυπωσιακά κοσμήματα, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου διαμαντιού Harry Winston Taylor-Burton 69,42 καρατίων, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Πριν παντρευτεί τον Μπάρτον, η Τέιλορ βρισκόταν στη διαδικασία υιοθεσίας της κόρης της Μαρία ΜακΚίουν, που γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1961. Τελικά, ο Μπάρτον υιοθέτησε και αυτός τη Μαρία.

Το ζευγάρι χώρισε τον Ιούνιο του 1974. Ένα χρόνο αργότερα, ξαναπαντρεύτηκαν στις 10 Οκτωβρίου 1975, αλλά χώρισαν ξανά μετά από μερικούς μήνες.

Το ειδικά σχεδιασμένο δαχτυλίδι με ρουμπίνι, ζαφείρι και διαμάντια – «Ε, ας μείνουμε φίλοι»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elizabeth Taylor (@elizabethtaylor)



Ο υποψήφιος για το Αμερικανικό Γερουσιαστικό Συμβούλιο, Τζον Γουόρνερ, έκανε την πρόταση γάμου στην Τέιλορ με ένα κόκκινο, λευκό και μπλε δαχτυλίδι από ρουμπίνια, διαμάντια και μπλε ζαφείρια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, ο Γουόρνερ είχε παραγγείλει το κόσμημα ειδικά για τη μελλοντική του σύζυγο.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους στις 4 Δεκεμβρίου 1976 και παρέμεινε μαζί για τα επόμενα έξι χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου που εκλέχθηκε στο Αμερικανικό Κογκρέσο το 1979. Ωστόσο, η ζωή της συζύγου ενός πολιτικού δεν ταίριαζε καθόλου στην Τέιλορ.

«Μου είπαν να φοράω τουίντ», είπε στο People το 2006. «Δεν μπορούσα να φοράω μοβ ή Halston παντελόνια».

Τελικά, η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη για το ζευγάρι. «Για λίγο καιρό, απλά διαχειριζόμασταν τη συζυγική ζωή. Τότε άρχισε να παίζει σε θεατρικά έργα στο Λονδίνο και αυτό έγινε λίγο πιο δύσκολο, και τελικά απλά είπαμε: «Ε, ας μείνουμε πάντα καλοί φίλοι, αλλά ας λύσουμε το νομικό κομμάτι και… ας πάρουμε χωριστούς δρόμους”», είπε ο Γουόρνερ στο People τον Μάρτιο του 2011. «Και έτσι έγινε».

Πρόσθεσε: «Ποτέ δεν είχαμε πραγματικές διαφωνίες μεταξύ μας. Απλά εγώ απορροφήθηκα από τη Γερουσία».

Το ζαφείρι 16 καρατίων – «Ο γάμος δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ»

Η Τέιλορ πρόσθεσε ένα ακόμη δαχτυλίδι αρραβώνων στη συλλογή της το 1983, όταν ο δικηγόρος Βίκτορ Λούνα της έκανε πρόταση γάμου με ένα ζαφείρι 16 καρατίων, σύμφωνα με το UPI.

Ο γάμος δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς οι δύο συμφώνησαν να χωρίσουν τον Αύγουστο του 1984.

«Το ζευγάρι δήλωσε ότι θα παραμείνουν καλοί φίλοι» ανέφερε τότε ο εκπρόσωπός της.

Το εντυπωσιακό ζαφείρι και διαμάντι – «Είναι πολύ φιλικός»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elizabeth Taylor (@lizrosemondtaylor)



Η Τέιλορ έλαβε ένα άλλο κόσμημα με ζαφείρι και διαμάντια από τον επιχειρηματία Ντένις Στάιν τον Δεκέμβριο του 1984, μετά από δύο μήνες σχέσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times, σταμάτησε να το φοράει τον Φεβρουάριο του 1985, μετά την ακύρωση του γάμου.

«Είναι πολύ φιλικός» δήλωσε εκπρόσωπος της Τέιλορ για τον χωρισμό του ζευγαριού.

Το δαχτυλίδι με διαμάντια pavé – «Πάντα θα την αγαπώ»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elizabeth Taylor (@elizabethtaylor)



Ο τελικός γάμος της Τέιλορ με τον εργολάβο οικοδομών, Λάρι Φορτένσκι, ήταν μια εξωφρενική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην έπαυλη του Μάικλ Τζάκσον στο Σάντα Ινέζ Βάλεϊ της Καλιφόρνιας στις 6 Οκτωβρίου 1991.

Το περιοδικό People ανέφερε τότε ότι το ζευγάρι είχε δεθεί με ένα απλό διαμαντένιο δαχτυλίδι, το οποίο η Τέιλορ φόρεσε για πρώτη φορά την μεγάλη μέρα.

Αν και η Τέιλορ και ο Φορτένσκι χώρισαν το 1996, παρέμειναν φίλοι για όλη της τη ζωή. «Έχω υπέροχες αναμνήσεις από το χρόνο που πέρασα με την Ελίζαμπεθ και θα τις φυλάω για πάντα» δήλωσε ο Φορτένσκι στο People τον Απρίλιο του 2011. «Την αγαπώ. Πάντα θα την αγαπώ. Και ξέρω ότι και εκείνη με αγαπούσε».

*Με στοιχεία από people.com