24.01.2026 | 19:01
Νεκρός στη Μινεάπολη από πυροβολισμούς της ICE
Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)
Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Κλεοπάτρα», Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αρραβωνιάστηκε δέκα φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της και παντρεύτηκε οκτώ — δύο φορές με τον ίδιο άντρα, τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Μπάρτον. Στα δάχτυλά της φορούσε πάντα, ένα μεγάλο ζαφείρι κι ένα διαμάντι 29 καρατίων.

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, που έφυγε από τη ζωή μετά από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, τον Μάρτιο του 2011, συγκέντρωσε μέσα στα χρόνια μια τόσο εντυπωσιακή συλλογή κοσμημάτων που το 2003 έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Elizabeth Taylor: My Love Affair with Jewelry» (Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Η Ερωτική μου Σχέση με τα Κοσμήματα).

«Νιώθω σαν να είμαι μόνο η φύλακας των κοσμημάτων μου» έγραψε στο βιβλίο της, σύμφωνα με το WWD. «Όταν πεθάνω και βγουν σε δημοπρασία, ελπίζω όποιος τα αγοράσει να τους δώσει ένα πραγματικά καλό σπίτι, να τα φυλάξει όπως κι εγώ».

Photo: Wikimedia Commons

Ας δούμε τις ιστορίες πίσω από τα δαχτυλίδια αρραβώνων της Ελίζαμπεθ Τέιλορ (βίντεο)

YouTube thumbnail

Το λευκό διαμάντι σε cushion κοπή – «Η τελευταία φορά που το φοράω»


Η Τέιλορ αρραβωνιάστηκε αρχικά με τον πιλότο του αμερικανικού στρατού Γουίλιαμ Πόουλι Τζούνιορ, τον οποίο γνώρισε όταν ήταν 17 ετών, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη Φλόριντα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της σταρ. Οι δύο αρραβωνιάστηκαν λίγους μήνες μετά τη γνωριμία τους το 1949.

Ο Πόουλι Τζούνιορ χάρισε στην Τέιλορ το πρώτο της λευκό διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων, το οποίο είχε σχέδιο κοπής cushion (τετράγωνο με στρογγυλεμένες γωνίες).

Σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Ιούνιο του 1949, αλλά τον φθινόπωρο είχε ήδη ακυρώσει τον γάμο.

Από τις επιστολές του ζευγαριού, οι οποίες δημοπρατήθηκαν τον Μάιο του 2011, αποκαλύπτεται ότι η Τέιλορ επέστρεψε το δαχτυλίδι στον Πάουλι Τζούνιορ μετά τον χωρισμό τους. «Έλαβα το τηλεγράφημά σου σήμερα το πρωί σχετικά με την αποστολή του δαχτυλιδιού και του βραχιολιού στη Νέα Υόρκη» έγραψε στις 20 Σεπτεμβρίου 1949, σύμφωνα με το ABC.

«Φοράω το δαχτυλίδι τώρα», συνέχισε. «Λάμπει τόσο όμορφα στον ήλιο — υποθέτω ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που το φοράω — τουλάχιστον για λίγο καιρό».

Τελείωσε το σημείωμά της με τις λέξεις: «Φρόντισέ το καλά, αγάπη μου — γιατί η καρδιά μου είναι ενσωματωμένη ακριβώς εκεί, στο κέντρο του».

Το διαμάντι 4 καρατίων από πλατίνα – «Μετά από έναν άτυχο μήνα του μέλιτος»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elizabeth Taylor (@elizabethtaylor)


Η Τέιλορ έλαβε ένα άλλο δαχτυλίδι αρραβώνων, το οποίο η εφημερίδα The New York Times περιέγραψε ως διαμάντι 4 καρατίων με πλατίνα, από τον πρώτο της σύζυγο, τον Κόνραντ «Νίκι» Χίλτον Τζούνιορ. Παντρεύτηκαν στις 6 Μαΐου 1950.

Ωστόσο, ο γάμος δεν κράτησε. Μετά από έναν άτυχο μήνα του μέλιτος που διήρκεσε 90 ημέρες, οι νεόνυμφοι αποφάσισαν να χωρίσουν. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Χίλτον «έγινε κατσούφης, θυμωμένος και βίαιος, σωματικά και ψυχικά» έγραψε η Τέιλορ στην αυτοβιογραφία της Elizabeth Takes Off του 1988.

Η εφημερίδα The New York Times ανέφερε τον χωρισμό τους τον Δεκέμβριο του 1950 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1951, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

Το ζαφείρι με διαμάντια «Το ζευγάρι χώρισε φιλικά»


Το δαχτυλίδι αρραβώνων της Τέιλορ από τον Βρετανό ηθοποιό Μάικλ Γουάιλντινγκ ήταν μοναδικό. Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, είχε ένα μεγάλο ζαφείρι που περιβαλλόταν από δύο σειρές διαμαντιών.

Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε με το εντυπωσιακό κόσμημα στο αεροδρόμιο La Guardia Field, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για το Λονδίνο του Γουάιλντινγκ, λίγες μέρες πριν τον γάμο τους στις 21 Φεβρουαρίου 1952.

Κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής απέκτησαν δύο παιδιά: τον Μάικλ, που γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1953, και τον Κρίστοφερ, που γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1955.

Το ζευγάρι χώρισε «φιλικά» το 1957, σύμφωνα με τη νεκρολογία του Μάικλ Γουάιλντινγκ στην εφημερίδα The Washington Post.

Το διαμάντι των 29 καρατίων – «Αυτό, και μία τιάρα»


Η Τέιλορ έλαβε ένα τεράστιο διαμάντι από τον παραγωγό Μάικ Τοντ πριν από τον γάμο τους στις 2 Φεβρουαρίου 1957. Με βάρος 29 καράτια, χαρακτήρισε το σμαραγδένιο κομμάτι «ένα εξαιρετικό πετράδι».

Η Τέιλορ μίλησε ανοιχτά για τα γεγονότα που οδήγησαν στην πρόταση γάμου του Μάικ στο εξώφυλλο του περιοδικού Life τον Δεκέμβριο του 1964. Σύμφωνα με την ηθοποιό, ο μελλοντικός τρίτος σύζυγός της την κάλεσε την ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση του χωρισμού της από τον Γουάιλντινγκ.

«Με έβαλε να καθίσω στον καναπέ… και άρχισε να μου λέει για μισή ώρα χωρίς διακοπή ότι με αγαπούσε και ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι θα παντρευόμασταν» αποκάλυψε

Αργότερα έγραψε στο Elizabeth Takes Off: «Δεν μου το ζήτησε, μου το ανακοίνωσε».

Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, το ζευγάρι απέκτησε την κόρη τους, Λίζα, στις 6 Αυγούστου 1957. Η σχέση τους τερματίστηκε τραγικά τον Μάρτιο του 1958, όταν ο Τοντ σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα.

Η Ελίζαμπεθ συνέχισε να φοράει το δαχτυλίδι αρραβώνων του, καθώς και άλλα δώρα που είχε λάβει από τον Τοντ, συμπεριλαμβανομένης της τιάρας αξίας 4,2 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία φόρεσε στα Όσκαρ του 1957.

Το βραχιόλι με τα 50 διαμάντια – «Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε»


Το δαχτυλίδι αρραβώνων του Τοντ αποδείχθηκε δύσκολο να ανταγωνιστεί, οπότε ο τέταρτος σύζυγός της, ο τραγουδιστής Έντι Φίσερ, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1959 έως το 1964, δεν προσπάθησε. Αντ’ αυτού, της χάρισε ένα βραχιόλι με 50 διαμάντια, το οποίο φόρεσε στην πρεμιέρα του Φίσερ στο ξενοδοχείο Tropicana.

Το ζευγάρι, στη συνέχεια, υπέγραψε τα πιστοποιητικά γάμου τους μόλις τρεις ώρες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του Φίσερ από την Ντέμπι Ρέινολντς το 1959.

Ωστόσο, χώρισαν μετά από μια ταραχώδη σχέση και πήραν διαζύγιο το 1964.

Η σμαραγδένια καρφίτσα και τα σκουλαρίκια – «Δυο φορές τον ίδιο άνδρα»


Η Τέιλορ έλαβε επίσης ένα ασυνήθιστο δαχτυλίδι αρραβώνων από τον πέμπτο (και έκτο) σύζυγό της και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Κλεοπάτρα», Ρίτσαρντ Μπάρτον, τον οποίο παντρεύτηκε δύο φορές.

Αντί για δαχτυλίδι, ο Μπάρτον χάρισε στη μέλλουσα γυναίκα του μια σμαραγδένια καρφίτσα Bulgari και σκουλαρίκια σε σχήμα δάκρυ, σύμφωνα με το WWD. Η Τέιλορ έβαλε ακόμη και την καρφίτσα στο νυφικό της κατά τη διάρκεια του γάμου του ζευγαριού στις 15 Μαρτίου 1964. (Ο Μπάρτον αργότερα την μετέτρεψε σε κολιέ με 16 σμαράγδια από την Κολομβία).

Ο ηθοποιός χάρισε στην Τέιλορ ένα σμαραγδένιο δαχτυλίδι Bulgari 18,6 καρατίων με διαμάντια σε σχήμα αχλαδιού ανήμερα του γάμου τους. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, της χάρισε μια σειρά από εντυπωσιακά κοσμήματα, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου διαμαντιού Harry Winston Taylor-Burton 69,42 καρατίων, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

YouTube thumbnail

Πριν παντρευτεί τον Μπάρτον, η Τέιλορ βρισκόταν στη διαδικασία υιοθεσίας της κόρης της Μαρία ΜακΚίουν, που γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1961. Τελικά, ο Μπάρτον υιοθέτησε και αυτός τη Μαρία.

Το ζευγάρι χώρισε τον Ιούνιο του 1974. Ένα χρόνο αργότερα, ξαναπαντρεύτηκαν στις 10 Οκτωβρίου 1975, αλλά χώρισαν ξανά μετά από μερικούς μήνες.

Το ειδικά σχεδιασμένο δαχτυλίδι με ρουμπίνι, ζαφείρι και διαμάντια – «Ε, ας μείνουμε φίλοι»


Ο υποψήφιος για το Αμερικανικό Γερουσιαστικό Συμβούλιο, Τζον Γουόρνερ, έκανε την πρόταση γάμου στην Τέιλορ με ένα κόκκινο, λευκό και μπλε δαχτυλίδι από ρουμπίνια, διαμάντια και μπλε ζαφείρια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, ο Γουόρνερ είχε παραγγείλει το κόσμημα ειδικά για τη μελλοντική του σύζυγο.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους στις 4 Δεκεμβρίου 1976 και παρέμεινε μαζί για τα επόμενα έξι χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου που εκλέχθηκε στο Αμερικανικό Κογκρέσο το 1979. Ωστόσο, η ζωή της συζύγου ενός πολιτικού δεν ταίριαζε καθόλου στην Τέιλορ.

«Μου είπαν να φοράω τουίντ», είπε στο People το 2006. «Δεν μπορούσα να φοράω μοβ ή Halston παντελόνια».

Τελικά, η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη για το ζευγάρι. «Για λίγο καιρό, απλά διαχειριζόμασταν τη συζυγική ζωή. Τότε άρχισε να παίζει σε θεατρικά έργα στο Λονδίνο και αυτό έγινε λίγο πιο δύσκολο, και τελικά απλά είπαμε: «Ε, ας μείνουμε πάντα καλοί φίλοι, αλλά ας λύσουμε το νομικό κομμάτι και… ας πάρουμε χωριστούς δρόμους”», είπε ο Γουόρνερ στο People τον Μάρτιο του 2011. «Και έτσι έγινε».

Πρόσθεσε: «Ποτέ δεν είχαμε πραγματικές διαφωνίες μεταξύ μας. Απλά εγώ απορροφήθηκα από τη Γερουσία».

Το ζαφείρι 16 καρατίων – «Ο γάμος δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ»

YouTube thumbnail

Η Τέιλορ πρόσθεσε ένα ακόμη δαχτυλίδι αρραβώνων στη συλλογή της το 1983, όταν ο δικηγόρος Βίκτορ Λούνα της έκανε πρόταση γάμου με ένα ζαφείρι 16 καρατίων, σύμφωνα με το UPI.

Ο γάμος δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς οι δύο συμφώνησαν να χωρίσουν τον Αύγουστο του 1984.

«Το ζευγάρι δήλωσε ότι θα παραμείνουν καλοί φίλοι» ανέφερε τότε ο εκπρόσωπός της.

Το εντυπωσιακό ζαφείρι και διαμάντι – «Είναι πολύ φιλικός»


Η Τέιλορ έλαβε ένα άλλο κόσμημα με ζαφείρι και διαμάντια από τον επιχειρηματία Ντένις Στάιν τον Δεκέμβριο του 1984, μετά από δύο μήνες σχέσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times, σταμάτησε να το φοράει τον Φεβρουάριο του 1985, μετά την ακύρωση του γάμου.

«Είναι πολύ φιλικός» δήλωσε εκπρόσωπος της Τέιλορ για τον χωρισμό του ζευγαριού.

Το δαχτυλίδι με διαμάντια pavé – «Πάντα θα την αγαπώ»


Ο τελικός γάμος της Τέιλορ με τον εργολάβο οικοδομών, Λάρι Φορτένσκι, ήταν μια εξωφρενική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην έπαυλη του Μάικλ Τζάκσον στο Σάντα Ινέζ Βάλεϊ της Καλιφόρνιας στις 6 Οκτωβρίου 1991.

Το περιοδικό People ανέφερε τότε ότι το ζευγάρι είχε δεθεί με ένα απλό διαμαντένιο δαχτυλίδι, το οποίο η Τέιλορ φόρεσε για πρώτη φορά την μεγάλη μέρα.

Αν και η Τέιλορ και ο Φορτένσκι χώρισαν το 1996, παρέμειναν φίλοι για όλη της τη ζωή. «Έχω υπέροχες αναμνήσεις από το χρόνο που πέρασα με την Ελίζαμπεθ και θα τις φυλάω για πάντα» δήλωσε ο Φορτένσκι στο People τον Απρίλιο του 2011. «Την αγαπώ. Πάντα θα την αγαπώ. Και ξέρω ότι και εκείνη με αγαπούσε».

*Με στοιχεία από people.com

Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ
Νέα Ζηλανδία 24.01.26

«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ

«Γι’ αυτό αγαπώ τη Νέα Ζηλανδία. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί είναι λογικοί», είπε μεταξύ άλλων ο Τζέιμς Κάμερον σε π΄ροσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της
Ντάμα κούπα 24.01.26

Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της

Το σούπερ μοντέλο, Μπέλα Χαντίντ, ολοκλήρωσε το λουκ με μια δαντελένια μάσκα για τα μάτια και χρυσά κοσμήματα, ενώ δίπλα της είχε τη στιλίστριά της και πόζαραν για φωτό μαζί ανεβάζοντάς τες στο Instagram.

Σύνταξη
Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή – Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα
Modern family 24.01.26

Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή - Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα

Για λίγες ώρες αυτή την εβδομάδα, έμοιαζε σαν ο κόσμος και όλα τα φρικτά του να σταμάτησαν κι ένα θέμα κατέκλυσε το διαδίκτυο: οι Μπέκαμ και η διάλυση μιας πολύ επιτυχημένης οικογένειας, που έμοιαζε να μην τους λείπει τίποτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»
«Οι θυσίες απαιτούν σεβασμό» 23.01.26

Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»

Ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε στις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον ρόλο των συμμάχων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, υπενθυμίζοντας το βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές που κατέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του
Go Fun 23.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του

Η εισαγγελία της Ισπανίας αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τις καταγγελίες δύο γυναικών κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων, επικαλούμενη έλλειψη δικαιοδοσίας για γεγονότα που έλαβαν χώρα εκτός ισπανικού εδάφους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν ξέρω τι εννοούσα» – Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του
Δηλώσεις 23.01.26

«Δεν ξέρω τι εννοούσα» - Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τον περασμένο Οκτώβριο, ο 49χρονος Σκάρσγκαρντ πυροδότησε φήμες ότι είναι αμφιφυλόφιλος όταν μίλησε για το ότι είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες «στο παρελθόν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό
«Άβολο για όλους» 23.01.26

«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό

Μέσα από μια σειρά εκρηκτικών δηλώσεων και μαρτυριών, το παρασκήνιο του γάμου Μπέκαμ-Πελτζ αποκαλύπτεται με τον DJ της βραδιάς να αποκαλύπτει το δυσάρεστο σκηνικό

Σύνταξη
Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται
Φαπ 23.01.26

Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται

Την ώρα που πολλοί την κατηγορούν ως υπεύθυνη για τον πόλεμο στην οικογένεια Μπέκαμ, η Νίκολα Πελτζ βλέπει και τους κριτικούς να «θάβουν» το τελευταίο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)

Ελληνικό χρώμα έχει η πρώτη ήττα της Μπάγερν στο πρωτάθλημα, καθώς πρωταγωνιστής της Άουγκσμπουργκ ήταν ο Δημήτρης Γιαννούλης που οδήγησε την ομάδα του σε ένα σπουδαίο τρίποντο

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0: «Επαγγελματική» νίκη για τους Πολίτες
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0: «Επαγγελματική» νίκη για τους Πολίτες

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 2-0 την Γουλβς για την 23η αγωνιστική της Premier League, ενώ η Τότεναμ δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Μπέρνλι φέρνοντας ισοπαλία με 2-2. Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα
Νέες απειλές 24.01.26

Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Σε μια αρχική εμπορική συμφωνία που θα μειώσει τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα και σε συνεργασία στον αγροτικό τομέα, κατέληξαν ο Καναδάς και η Κίνα, στα μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βόλος 1-0: «Καθάρισε» με Ελ Κααμπί και σκέφτεται τον «τελικό» με Άγιαξ (vids)
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0: «Καθάρισε» με Ελ Κααμπί και σκέφτεται τον «τελικό» με Άγιαξ (vids)

Ένα γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 26' ήταν αρκετό προκειμένου ο Ολυμπιακός να πάρει τη νίκη απέναντι στον Βόλο (1-0) και τώρα στρέφει την προσοχή του στο Άμστερνταμ για τον «τελικό» με τον Άγιαξ (28/1, 22:00).

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 146 χλμ/ώρα – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 24.01.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 146 χλμ/ώρα – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο 34χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη.

Σύνταξη
Παναγιωτόπουλος: Aπτόητος ο Γεωργιάδης συνεχίζει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με την είσοδο των ασφαλιστικών εταιρειών
«Αντικοινωνικό έργο» 24.01.26

Παναγιωτόπουλος: Aπτόητος ο Γεωργιάδης συνεχίζει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με την είσοδο των ασφαλιστικών εταιρειών

«Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος έχει παραδεχθεί στη Βουλή ότι είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων νοσοκομείων και της μετατροπής τους σε ΝΠΙΔ», τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος,

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί
Εξωτερική πολιτική 24.01.26

Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί

«Θεωρώ αυτονόητο ότι η ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να προκαλεί κρίση στη σχέση μεταξύ δύο γειτονικών χωρών», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας

Σύνταξη
Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA
Πολιτική 24.01.26

Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA

Οι διαφορές στην επιβολή των συμφερόντων των ΗΠΑ στην εποχή MAGA. Ο Τραμπ θα μπορούσε να συνδυαλέγεται κάτω από το τραπέζι όχι μόνο με τον Πούτιν, αλλά ενδεχομένως και με την Κίνα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η κατοικία από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικού αποκλεισμού
Στεγαστική κρίση 24.01.26

Η κατοικία από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικού αποκλεισμού

Η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αποδεικνύει το πώς η αύξηση στο κόστος στέγασης, έχει μετατρέψει την κατοικία από κοινωνικό αγαθό, σε πεδίο έντονων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου: Η ύλη στο όριο της εξαφάνισης στην The Intermission Art Gallery
inTown 24.01.26

Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου: Η ύλη στο όριο της εξαφάνισης στην The Intermission Art Gallery

Η The Intermission παρουσιάζει την έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου, σε συνεργασία με την Eins Gallery. Ένα εικαστικό τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και το σώμα συνυπάρχουν σε διαρκή ένταση, στο όριο της εξαφάνισης

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Δεν πήγε στη Βουλή, δεν πήγε στο Νταβός, πήγε για… σκι στα Καλάβρυτα
Παρασκήνιο 24.01.26

Μητσοτάκης: Δεν πήγε στη Βουλή, δεν πήγε στο Νταβός, πήγε για… σκι στα Καλάβρυτα

Για... «αιφνιδιαστική» επίσκεψη του πρωθυπουργού στα Καλάβρυτα κάνουν λόγο τα τοπικά ΜΜΕ, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέριμνος, περιμένει τη σειρά του με τα χιονοπέδιλα επ' ώμου

Σύνταξη
Ακυρώθηκε γκολ του Ποντένσε (vid)
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ακυρώθηκε γκολ του Ποντένσε (vid)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε και δεύτερο γκολ, με σκόρερ τον Ποντένσε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ελ Κααμπί

Σύνταξη
Περιβαλλοντικές οργανώσεις θέλουν να μπλοκάρουν τα σχέδια του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία
Περίπου 40 ενώσεις 24.01.26

Περιβαλλοντικές οργανώσεις θέλουν να μπλοκάρουν τα σχέδια του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία

Ο Τζάρεντ Κούσνερ θέλει να μεταμορφώσει το ακατοίκητο νησί Σάσων, στη νοτιοδυτική Αλβανία -στο οποίο βρισκόταν άλλοτε μια μυστική στρατιωτική βάση- σε πολυτελή τουριστικό προορισμό

Σύνταξη
Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» – Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ
Μόδα και υπέρβαση 24.01.26

Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» - Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ

Ως παιδί, προσπάθησε να φυτέψει λουλούδια στο πρόσωπό της, για να κρυφτεί από την πραγματικότητα. Η νέα έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» (Σκιαπαρέλι: Η Μόδα γίνεται Τέχνη) στο Λονδίνο εξερευνά τις πολυάριθμες συνεργασίες της σχεδιάστριας με σουρεαλιστές αστέρες, από τον Νταλί έως τον Μαν Ρέι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
