Εφτά σύζυγοι, ένας εραστής: Το σεξουαλικό μυστικό της Ελίζαμπεθ Τέιλορ στο φως – «Αυτός ήταν ο καλύτερος»

Σήμερα, 14 χρόνια μετά τον θάνατό της, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ εξακολουθεί να είναι αφορμή για συζητήσεις.

Στο γαϊτανάκι των αποκαλύψεων για τη ζωή της έρχονται να προστεθούν όσα είπε η επιστήθια φίλη της Τέιλορ, η σχεδιάστρια μόδας Βίκι Τιλ, που μοιράστηκε με το People το μεγαλύτερο μυστικό της ζωής της.

Ποιος από τους επτά συζύγους της Τέιλορ ήταν και αυτός που την τρέλανε στο κρεβάτι;

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ ήταν πάντα ένα βήμα μπροστά. Από τη στιγμή που απέρριψε το «παλιομοδίτικο» στολ της δεκαετίας του ’50 για να φορέσει μίνι φορέματα του ’60, μέχρι τις θρυλικές της ατάκες και τους πολλαπλούς γάμους της η Τέιλορ ήξερε πώς να «παίζει» το παιχνίδι της φήμης και της δόξας.

Η θρυλική ατάκα της που είπε στο απόγειο της παράνομης σχέσης της με τον Έντι Φίσερ —ο οποίος ήταν παντρεμένος με την Ντέμπι Ρέινολντς, ενώ η ίδια μόλις είχε χηρέψει —, το θρυλικό «Τι περιμένετε να κάνω, να κοιμάμαι μόνη μου;», έχει μείνει στην ιστορία για το θάρρος και το θράσος της.

Η Τέιλορ που χαρακτηρίζεται ως «η πρώτη ριάλιτι σταρ» στο ντοκιμαντέρ Elizabeth Taylor: Rebel Superstar, και μνημονεύεται σε κομμάτι στο πρόσφατο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ με ένα τραγούδι, ωδή στην περσόνα της, δεν θα σταματήσει να απασχολεί τα media είπε η Βίκι Τιλ. Η σχεδιάστρια και φίλη της Τέιλορ ξεκαθάρισε ότι δεν την εκπλήσσει το διαρκές ενδιαφέρον.

«Ήταν η πιο διάσημη γυναίκα στον πλανήτη Γη», λέει η Τιλ, η οποία γνώρισε την Τέιλορ στο Παρίσι το 1964.

«Τι περιμένετε να κάνω, να κοιμάμαι μόνη μου;»

Η συνάντηση των δύο γυναικών άλλαξε την εικόνα της Τέιλορ. Η σταρ, που τότε ήταν με τον τέταρτο σύζυγό της, Ρίτσαρντ Μπάρτον, ήθελε να αποτινάξει το επίσημο στιλ των ’50s, με τις μακριές φούστες και τα ταγιέρ.

«Πέταξε τα παλιά ρούχα, το look του Ντιόρ και τα εφαρμοστά ταγιέρ», θυμάται η Τιλ. «Ήταν τόσο ‘γερασμένα’. Ήμασταν πλέον στη δεκαετία του ’60, ζούσαμε τη σεξουαλική επανάσταση. Η Ελίζαμπεθ το λάτρεψε αυτό. Από τότε φορούσε πάντα τα μίνι φορέματά μου».

Η Βίκι Τιλ ταξίδευε με την ηθοποιό στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές του ’70, περνώντας μήνες μαζί της και την ακολουθία της στα καλύτερα ξενοδοχεία της Ευρώπης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ο εραστής της ζωής της

View this post on Instagram A post shared by Burton & Taylor (@burtonandtaylor)

«Μιλούσαμε για σεξ όλη την ώρα» αποκαλύπτει η Τιλ γελώντας. Στη συνέχειοα κατονομάζει τον άνδρα που, όπως της είχε εκμυστηρευθεί η Τέιλορ, την τρέλαινε στο κρεβάτι.

Ανάμεσα στους επτά συζύγους της (συμπεριλαμβανομένου του Μάικ Τοντ, του Έντι Φίσερ και του Τζον Γουόρνερ), ένας ήταν ο μόνος εραστης στη ζωή της.

«Ήταν ο Ρίτσαρντ [Μπάρτον]. Απολύτως. Καμία αμφιβολία. Ο εραστής της ζωής της ήταν ο Ρίτσαρντ» λέει η Τιλ καθώς περιγράφει την Τέιλορ ως μια «πολύ διασκεδαστική» γυναίκα που αντιμετώπιζε το σεξ «πολύ ανάλαφρα».

«Μου δίδαξε πολλά. Αν συμβεί κάτι κακό, απλά ανασήκωνε τους ώμους, χαμογελούσε και δεν ανησυχούσε. Πάντα γελούσε και ήταν ευτυχισμένη. Ήταν ένα πολύ, πολύ ευτυχισμένο άτομο» θυμάται.

Η τελευταία εξομολόγηση

View this post on Instagram A post shared by They Had Faces Then ❤ (@oldhollywoodmoviemagic)

Η σχέση της Τέιλορ με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον, τον οποίο παντρεύτηκε και χώρισε δύο φορές, ήταν ο κεντρικός άξονας της ζωής της. Ο Μπάρτον πέθανε το 1984 σε ηλικία 58 ετών από μαζική εγκεφαλική αιμορραγία. Η Βίκι Τιλ αποκαλύπτει μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της φιλίας τους:

«Πριν πεθάνει ο Ρίτσαρντ, νομίζω δύο μέρες πριν, με πήρε τηλέφωνο. Μου είπε: ‘Δεν νομίζω ότι θα ζήσω πολύ, και απλώς θέλω να πεις στην Ελίζαμπεθ ότι θα την αγαπώ πάντα περισσότερο. Την αγαπώ για πάντα. Και μου λείπει και την αγαπώ με όλη μου την καρδιά’».

Λίγο αργότερα, όταν η Τιλ επισκέφτηκε την Τέιλορ στο σπίτι της στο Μπελ Ερ, η ηθοποιός την κάλεσε στο μπάνιο. Η Τιλ θυμάται τη μπανιέρα της Τέιλορ να περιβάλλεται από ένα περβάζι στο οποίο υπήρχαν περίπου 20 υπέροχες κορνίζες με φωτογραφίες της ίδιας και του Ρίτσαρντ. «Ήταν μόνο εκείνη και ο Ρίτσαρντ» λέει.

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία συνίδρυσε το Ίδρυμα για την Έρευνα του AIDS (amfAR) το 1985 και το Ίδρυμα AIDS Ελίζαμπεθ Τέιλορ το 1991, παραμένει σύμβολο για τη νέα γενιά λόγω της ατρόμητης και ασυμβίβαστης ζωής της.

«Ήμουν πάντα μια αντάρτισσα» συνήθιζε να λέει η ίδια.