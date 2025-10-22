«Αδελφές ψυχές» οι Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Τέιλορ Σουίφτ λέει ο γιος της

Το όνομά της Ελίζαμπεθ Τέιλορ είναι συνώνυμο με τη χολιγουντιανή λάμψη, τις θυελλώδεις σχέσεις και την ασυμβίβαστη στάση ζωής. Σήμερα, δεκατέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της, η τελευταία μεγάλη σταρ του Χόλιγουντ, επιστρέφει στο προσκήνιο, εμπνέοντας τη νέα γενιά, με αφορμή το ποπ φαινόμενο των καιρών μας , την Τέιλορ Σουίφτ.

Η απρόσμενη αναφορά της Τέιλορ Σουίφτ στην εμβληματική «βασίλισσα» του Χόλιγουντ, σε κομμάτι του νέου άλμπουμ της, The Life of a Showgirl, επιβεβαίωσε τον θαυμασμό της στη Λιζ Τέιλορ με την οικογένεια της σταρ να ανταποδίδει την τιμή καθώς «βλέπει στην pop queen ένα σύγχρονο είδωλο, άξιο συνεχιστή του ασυμβίβαστου πνεύματος της».

Ο Κρίστοφερ Γουάιλντινγκ, ο δευτερότοκος γιος της Τέιλορ από τον δεύτερο σύζυγό της, τον Βρετανό ηθοποιό Μάικλ Γουάιλντινγκ, παραδέχεται πως ξαφνιάστηκε όταν έμαθε ότι το νέο άλμπουμ της Σουίφτ περιείχε ένα τραγούδι για τη μητέρα του.

Στα 70 του χρόνια, ο Γουάιλντινγκ άκουσε το κομμάτι «την ημέρα που έγινε διαθέσιμο» και ενθουσιάστηκε. «Οι αναφορές της Σουίφτ στο δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ της στα βιολετί μάτια, στο Πορτοφίνο και στο White Diamonds, το χαρακτηριστικό άρωμα της σταρ, ήταν ιδιαίτερα μαγικές», εξηγεί ο ίδιος.

«Mοιάζουν με αδελφές ψυχές. Και οι δύο είναι η ενσάρκωση της γυναικείας ενδυνάμωσης»

«Η ίδια και η μητέρα μου μοιάζουν με αδελφές ψυχές. Και οι δύο είναι η ενσάρκωση της γυναικείας ενδυνάμωσης», δηλώνει ο Γουάιλντινγκ αναφέρει το People.

«Ο τρόπος που [η Σουίφτ] κατέγραψε επιδέξια τις ομοιότητες και τις παράλληλες πορείες στις καριέρες και τις προσωπικές τους ζωές είναι απολαυστικός» προσθέτει.

Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ξανά και ξανά

«Δεν φοβήθηκε ποτέ το κατεστημένο όταν την επέκρινε ή την καταδίκαζε για τον τρόπο ζωής της, κάτι που συνέβαινε συχνά»

Δεκατέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της, στις 23 Μαρτίου 2011, σε ηλικία 79 ετών, από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ έχει γίνει ένα σημείο αναφοράς για μια νέα γενιά.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από την τριμερή σειρά ντοκιμαντέρ Elizabeth Taylor: Rebel Superstar, και έχει ως executive producer την Κιμ Καρντάσιαν.

Το ντοκιμαντέρ, με αδημοσίευτες ηχογραφήσεις, ρίχνει νέο φως στην προκλητική ομορφιά της σταρ, η οποία παντρεύτηκε οκτώ φορές (με επτά διαφορετικούς άνδρες) και, όπως παρατηρεί η βαφτισιμιά της, Πάρις Τζάκσον, «είχε μια τρελή προσέγγιση στη ζωή».

Η «πρώτη ριάλιτι σταρ»

«Η μητέρα μου ήταν περίεργη, ανοιχτόμυαλη και έζησε τη ζωή με τους δικούς της όρους μέχρι την ημέρα που πέθανε»

Όταν η σχέση της με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον οδήγησε το Βατικανό να κατηγορήσει την Τέιλορ για «ερωτική αλητεία», η ίδια απλώς προχώρησε μπροστά, αφήνοντας πίσω της ένα μονοπάτι από παπαράτσι, αποσκευές Louis Vuitton και μικρά σκυλιά.

Η σειρά ντοκιμαντέρ την αποκαλεί μάλιστα «την πρώτη ριάλιτι σταρ».

«Δεν φοβήθηκε ποτέ το κατεστημένο όταν την επέκρινε ή την καταδίκαζε για τον τρόπο ζωής της, κάτι που συνέβαινε συχνά» σχολίασε ο γιος της.

«Πίστευε το ή όχι, είχε έναν ισχυρό ηθικό κώδικα και έκανε τις επιλογές της σύμφωνα με αυτόν, ακόμα κι όταν ήξερε ότι μπορεί να μην ήταν δημοφιλείς. Ήταν περίεργη, ανοιχτόμυαλη και έζησε τη ζωή με τους δικούς της όρους μέχρι την ημέρα που πέθανε» πρόσθεσε.

Το πάθος της και ο αγώνας της για τα άτομα με AIDS, (ίδρυσε το Elizabeth Taylor AIDS Foundation το 1991), έκαναν τον μύθο της ακόμα μεγαλύτερο.

«Η ακούραστη δουλειά της για λογαριασμό των ανθρώπων που ζουν και επηρεάζονται από τον HIV/AIDS συνεχίζεται μέσω του Ιδρύματος», λέει ο γιος της.

Ο οίκος των Τέιλορ

«Η Τέιλορ Σουίφτ, όπως πιστεύω ότι ήταν και η μητέρα μου για τη δική της, αποτελεί ένα εμπνευσμένο πρότυπο για τη γενιά της»

Το House of Taylor, το οποίο διαχειρίζεται την επίσημη περιουσία της, δηλώνει «ενθουσιασμένο» με τη νύξη της άλλης Τέιλορ. Μάλιστα, κυκλοφόρησε ήδη προϊόντα με θέμα το showgirl -πυλώνας της νέας δουλειάς της ποπ σταρ-, συμπεριλαμβανομένου ενός πορτοκαλί φούτερ εμπνευσμένου από τη Σουίφτ και ένα T-shirt περιορισμένης έκδοσης με βιολετί μάτια.

Όλα τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του best-seller αρώματος, White Diamonds, δωρίζουν μέρος των εσόδων τους στο Elizabeth Taylor AIDS Foundation.

«Η ζωή της μητέρας μου ολοκληρώθηκε και ο χρόνος της στο προσκήνιο τελείωσε, αλλά ελπίζω ότι ο άνθρωπος που ήταν η μητέρα μου και η ατρόμητη ζωή που έζησε θα συνεχίσουν να εμπνέουν τις επόμενες γενιές» λέει ο Γουάιλντινγκ.

«Η Τέιλορ Σουίφτ, όπως πιστεύω ότι ήταν και η μητέρα μου για τη δική της, αποτελεί ένα εμπνευσμένο πρότυπο για τη γενιά της», λέει. «Η υποστήριξή της για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς και το φιλανθρωπικό της έργο, θα της είχαν χαρίσει μεγάλο θαυμασμό από τη μητέρα μου, αν είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν».