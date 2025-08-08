H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ

Βλέποντας το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επιβολή του υψηλότερου δασμού στην Ευρώπη (39%), πολιτικές προσωπικότητες και επιχειρηματικοί κύκλοι στην Ελβετία απηύθυναν έκκληση στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να παρέμβει προσωπικά ώστε να ασκήσει την επιρροή του στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ινφαντίνο, που κατάγεται από την ελβετική πόλη Μπριγκ κοντά στα σύνορα με την Ιταλία, διατηρεί στενή σχέση με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Οι σχέσεις τους ενισχύθηκαν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μέσω αθλητικών διοργανώσεων και συναντήσεων υψηλού προφίλ. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει μιλήσει δημόσια για τον Ινφαντίνο χαρακτηρίζοντάς τον «φίλο», «νικητή» και «εξαιρετικό άνθρωπο».

Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της προέδρου της Ελβετίας, Κάριν Κέλερ-Σούτερ, και του υπουργού Οικονομίας, Γκάι Παρμελέν, να αποσπάσουν ευνοϊκή ρύθμιση στην Ουάσιγκτον, χωρίς καν να εξασφαλίσουν συνάντηση με τον Τραμπ, η ιδέα της διαμεσολάβησης μέσω Ινφαντίνο άρχισε να κερδίζει έδαφος. Η μόνη συνάντηση που επιτεύχθηκε ήταν με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να προκύψουν αλλαγές στους δασμούς.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), η Κέλερ-Σούτερ ανέφερε πως συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς συνεργασίας, τελωνειακών σχέσεων και διεθνών υποθέσεων, χωρίς να αναφέρει κάποια πρόοδο.

Η κοινή γνώμη στην Ελβετία αντέδρασε με οργή, οδηγώντας πολλούς πολιτικούς σε πιο «δημιουργικές» προσεγγίσεις. Ο Ρολάν Ρίνο Μπίχελ, μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, δήλωσε: «Ήρθε η ώρα να επικοινωνήσουμε με τον Ινφαντίνο ώστε να βοηθήσει στο άνοιγμα διπλωματικών θυρών. Αν ο Παρμελέν του ζητήσει βοήθεια, πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί».

Ο Ινφαντίνο και ο Παρμελέν έχουν εξαιρετική σχέση, με κοινές εμφανίσεις σε αγώνες και δημόσιες εκδηλώσεις. Το 2021 ο Παρμελέν είχε εκφωνήσει ομιλία στο Συνέδριο της FIFA, ενώ πέρυσι βρέθηκαν μαζί σε αγώνα της Εθνικής Ελβετίας με τη Σερβία. Παράλληλα, ο πρόεδρος της FIFA παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Τραμπ το 2017 και πιο πρόσφατα τον Ιούλιο επισκέφθηκε τον Πύργο Τραμπ για να εγκαινιάσει νέα έδρα της FIFA.

Η συμμετοχή των ΗΠΑ ως συνδιοργανώτρια χώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αποτελεί ακόμα έναν συνδετικό κρίκο μεταξύ Ινφαντίνο και Τραμπ, ο οποίος έχει επαινέσει τη διοικητική ικανότητα του προέδρου της FIFA.

Ακόμα και ο πρώην Ελβετός διπλωμάτης Τόμας Μπόρερ δήλωσε πως «η προσφυγή στον Ινφαντίνο δεν είναι κακή ιδέα» για να κερδηθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις.

Η ελβετική κυβέρνηση είχε πραγματοποιήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών με τον εμπορικό εκπρόσωπο του Τραμπ, Τζέιμσον Γκριρ, και τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ. Φαινόταν πως είχε επιτευχθεί προσύμφωνο για μείωση του δασμού στο 10%, ωστόσο σε τηλεφωνική συνομιλία με την Κέλερ-Σούτερ την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ επικαλέστηκε το εμπορικό έλλειμμα 39 δισ. δολαρίων των ΗΠΑ με την Ελβετία ως δικαιολογία για τη διατήρηση του υπερβολικού δασμού.

Ο Τραμπ δήλωσε στο CNBC: «Η κυρία ήταν ευγενική, αλλά δεν ήθελε να ακούσει» τις ανησυχίες μου για την εμπορική ανισορροπία.

Καθώς χιλιάδες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν, η παρέμβαση Ινφαντίνο εμφανίζεται πλέον από πολλούς στην Ελβετία ως η μόνη πιθανότητα για απευθείας πρόσβαση στον Τραμπ και επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Θα δώσει λύση το ποδόσφαιρο;