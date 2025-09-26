Τραμπ: Έτοιμος να μεταφέρει αγώνες του Μουντιάλ σε άλλες πόλεις

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στις ΗΠΑ, με την κατάσταση να κρίνεται ως ιδιαιτέρως κρίσιμη, κάτι λιγότερο από έναν χρόνο πριν τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου το επόμενο καλοκαίρι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με βάση την υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να μεταφέρει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που έχουν αρχικά προγραμματισθεί σε πόλεις που θεωρεί μη ασφαλείς, εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

«Το Μουντιάλ θα είναι ασφαλές»

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι ασφαλές. Εάν διαπιστώσω ότι δεν είναι ασφαλές (σ.σ. σε ορισμένες πόλεις), θα μεταφέρουμε τους αγώνες σε άλλες πόλεις», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, κάνοντας αναφορά σε στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας στο Σικάγο, που δεν συμπεριλαμβάνεται στις πόλεις, που θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ του 2026.

«Εάν πιστεύουμε ότι μια πόλη θα είναι έστω και ελαφρώς μη ασφαλής για το Παγκόσμιο Κύπελλο ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες (σ.σ. που θα φιλοξενηθούν στο Λος Άντζελες το 2028), αλλά ιδιαίτερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, επειδή η διοργάνωση εκτείνεται σε τόσες πολλές πόλεις, δεν θα αφήσουμε τους αγώνες να πραγματοποιηθούν, θα τους μεταφέρουμε», επεσήμανε ο Τραμπ.