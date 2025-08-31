Διαβεβαιώσεις Ινφαντίνο για τους φιλάθλους ενόψει Μουντιάλ 2026

«Ολοι είναι ευπρόσδεκτοι»… Αυτή ήταν η απάντηση του Τζιάνι Ινφαντίνο σε ερώτηση Αφρικανικού Μέσου Ενημέρωσης που μέσω δημοσιογράφου εκφράστηκε ανησυχία, μήπως οι φίλαθλοι από την ήπειρο δεν θα είναι ασφαλείς και ευπρόσδεκτοι στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο πρόεδρος της FIFA επισκέφθηκε την Κένυα, όπου οι αρμόδιοι της ομοσπονδίας τον προέτρεψαν να διασφαλίσει ότι οι Αφρικανοί επισκέπτες του τουρνουά δεν θα αισθάνονται «απόκληροι και πολίτες δεύτερης κατηγορίας». Παράλληλα, στον Ινφαντίνο επισημάνθηκε ότι έχει καλές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τώρα έχει ένα χρυσό τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε μια γυάλινη προθήκη στο γραφείο του στον Λευκό Οίκο.

Ετσι ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει στις ανησυχίες σχετικά με την είσοδο φιλάθλων στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο θα συνδιοργανωθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Οι ανησυχίες οφείλονται στις πρόσφατες αλλαγές στην αμερικανική μεταναστευτική πολιτική που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα με τις βίζες για το τουρνουά.

Από την πλευρά του ο Ινφαντίνο δεν ανησυχεί, καθώς δήλωσε: «Όλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό την επόμενη χρονιά. Οι ΗΠΑ και οι συνδιοργανωτές τους έχουν δεσμευθεί να διευκολύνουν τη διαδικασία μετακίνησης των ανθρώπων από τις χώρες τους», είπε.

Στο Μουντιάλ 2026 αναμένεται να προκριθούν 10 ομάδες από την Αφρική. Ο Ινφαντίνο ισχυρίστηκε ότι οπαδοί από 164 χώρες ήρθαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, διάρκειας ενός μήνα, που φιλοξενήθηκε σε 11 πόλεις των ΗΠΑ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο «χωρίς φυσικά κανένα πρόβλημα» με τις βίζες.

«Να είστε αισιόδοξοι», δήλωσε ο Ινφαντίνο στην Κένυα, «θα δείτε ότι θα υπάρξει μια μεγάλη, μεγάλη γιορτή του μεγαλύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA που έχει διεξαχθεί ποτέ». Και πρόσθεσε: «Ο κόσμος χρειάζεται ευκαιρίες ενότητας».

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο απάντησε και στις ανησυχίες για την υπερφόρτωση των ποδοσφαιριστών με αγώνες, κάτι που ελλοχεύει κινδύνους για την υγεία του. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Είμαστε προσεκτικοί με το ποδοσφαιρικό καλεντάρι. Προσπαθούμε να βρούμε ισορροπία, είμαστε σε διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους».