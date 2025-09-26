ΗΠΑ: Καλούνται εσπευσμένα στη Βιρτζίνια ανώτατοι αμερικανοί στρατιωτικοί από όλον τον κόσμο
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την εσπευσμένη και εξαιρετικά ασυνήθιστη συνάντηση ανώτερων αμερικανών αξιωματικών από όλον τον κόσμο στη Βιρτζίνια.
- Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό
- «Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη
- Το ξέσπασμα της Κάρλα Μπρούνι μετά την καταδίκη του Σαρκοζί – Δείτε το βίντεο
- «Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές
Ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ θα απευθυνθεί σε ανώτατους αξιωματικούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων από όλον τον κόσμο, τους οποίους κάλεσε να μεταβούν στη Βιρτζίνια την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Carlos Barria, επάνω, Τραμπ, αριστερά και Χέγκσεθ στο Οβάλ Γραφείο).
Παραμένει αδιευκρίνιστο γιατί ο Χέγκσεθ έδωσε εντολή σε ανώτερους στρατιωτικούς των ΗΠΑ να μεταβούν εσπευσμένα στη Βιρτζίνια
Ο αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου αυτήν την εξαιρετικά ασυνήθιστη συνάντηση, λέγοντας: «Μου αρέσει. Νομίζω είναι υπέροχο».
Παραμένει αδιευκρίνιστο γιατί ο Χέγκσεθ έδωσε εντολή σε στρατηγούς, ναυάρχους και πτεράρχους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να μεταβούν εσπευσμένα σε στρατιωτική βάση στη Βιρτζίνια, για μια ασυνήθιστη συνάντηση μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
«Θα είμαι εκεί εάν με θέλουν, αλλά προς τι τόση μεγάλη φασαρία;», σχολίασε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Θυμηθείτε, είμαι ο πρόεδρος της ειρήνης», συνέχισε. «Δεν είναι ωραίο που τόσοι άνθρωποι θα έρθουν από όλον τον κόσμο για να βρεθούν μαζί μας;», συμπλήρωσε.
«Πολύ ανήσυχοι»
Αξιωματούχος που μίλησε στην εφημερίδα Washington Post υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε πως αρκετοί αξιωματικοί των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είναι «πολύ ανήσυχοι» καθώς «δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται».
Εικάζεται πως η ασυνήθιστη συνάντηση τόσων αξιωματικών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σχετίζεται με την άνευ προηγουμένου αναδιάρθρωση της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ που έχει ξεκινήσει ο υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
Πηγή: ΑΠΕ
- Κύπρος: Στα 8 με 9 τρισ. κυβικά πόδια το φυσικό αέριο σε Πήγασο και Γλαύκο, σύμφωνα με την ExxonMobil
- ΗΠΑ: Καλούνται εσπευσμένα στη Βιρτζίνια ανώτατοι αμερικανοί στρατιωτικοί από όλον τον κόσμο
- Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16 και F-35 με αντάλλαγμα την απεξάρτηση από Ρωσία
- Ο Τραμπ λέει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη
- Τομ Μπάρακ: «Εξαιρετική» η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία
- ChatGPT: Η ΑΙ στην υπηρεσία των επενδυτών – Ανθεί η ρομποτική συμβουλευτική
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις