Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Ο Τραμπ απείλησε ξανά το Μουντιάλ και η FIFA… σφύριξε αδιάφορα
Ποδόσφαιρο 16 Οκτωβρίου 2025

Ο Τραμπ απείλησε ξανά το Μουντιάλ και η FIFA… σφύριξε αδιάφορα

Μια αδιάφορη απάντηση έδωσε η FIFA στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τις πόλεις-έδρες του Μουντιάλ...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πριν περίπου ένα μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει πως δεν θα διστάσει να μεταφέρει αγώνες του επικείμενου Μουντιάλ σε άλλες πόλεις της χώρας από αυτές που είχαν οριστεί να τους φιλοξενήσουν, ώστε έτσι «να διασφαλίσει την ασφάλεια της διοργάνωσης». «Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι ασφαλές. Εάν διαπιστώσω ότι δεν είναι ασφαλές (σ.σ. σε ορισμένες πόλεις), θα μεταφέρουμε τους αγώνες σε άλλες πόλεις», είχε αναφέρει ο «POTUS» μιλώντας σε ρεπόρτερ στο Οβάλ Γραφείο, με αφορμή την έκρυθμη κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ένα μήνα αργότερα, οι… ιδέες του Τραμπ παραμένουν φυσικά ίδιες και αυτή τη φορά, απείλησε συγκεκριμένη πόλη και μάλιστα λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων της δημάρχου της. Ο λόγος για τη Βοστώνη, η οποία πρόκειται να φιλοξενήσει επτά αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι… σίγουρος αν όντως αυτό θα συμβεί. «Μπορούμε να τους πάρουμε πίσω», δήλωσε ο Τραμπ ερωτηθείς για την ετοιμότητα της Βοστώνης να φιλοξενήσει τους αγώνες και συνέχισε «Αγαπώ τον κόσμο της Βοστώνης, ξέρω ότι οι αγώνες είναι sold out. Όμως η δήμαρχος δεν κάνει καλή δουλειά. Είναι έξυπνη, αλλά ανήκει στην άκρα αριστερά, και η κατάσταση σε κάποια σημεία της πόλης έχει ξεφύγει».

Μάλιστα, ο Τραμπ δεν δίστασε να δηλώσει δημόσια πως θα μπορούσε εύκολα να παρέμβει στο έργο της FIFA και να ζητήσει αλλαγή έδρας συγκεκριμένου αριθμού αγώνων… για λόγους ασφαλείας. «Αν θεωρήσω ότι υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας, θα καλέσω τον Τζιάνι (σ.σ. Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA), ο οποίος είναι εξαιρετικός και θα του πω να μεταφέρει τους αγώνες αλλού. Δεν θα του αρέσει, αλλά θα μπορούσε να το κάνει εύκολα».

Η μπάλα στην… εξέδρα από τη FIFA

Η πρώτη πάντως επίσημη αντίδραση της FIFA και του γνωστού «συμμάχου» του Τραμπ, Τζιάνι Ινφαντίνο, ήταν η αναμενόμενη: πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα, σφυρίζοντας αδιάφορα.

Με γραπτή δήλωση, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας ανέφερε ότι «η ασφάλεια και η προστασία είναι οι απόλυτες προτεραιότητες σε όλες τις διοργανώσεις της FIFA παγκοσμίως». Επιπλέον, τονίζεται ότι «οι κυβερνήσεις αποφασίζουν τι είναι προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας» και ότι «όλες οι 16 πόλεις-διοργανώτριες θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσουν επιτυχώς τη διοργάνωση».

Κοινώς, η FIFA -σε ρόλο Ποντίου Πιλάτου- αφήνει τις ΗΠΑ και τον Τραμπ να πράξουν… ότι τους φωτίσει, σχετικά με τη διεξαγωγή του επικείμενου Μουντιάλ

Η αντίδραση της Βοστώνης

Η δήμαρχος της Βοστώνης, Μισέλ Γου, από την πλευρά της δεν δίστασε να απαντήσει ευθέως και χωρίς περιστροφές τις απειλές του Τραμπ. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως «τα περισσότερα από αυτά (σ.σ. θέματα) είναι δεσμευμένα με συμβόλαια, οπότε κανένα άτομο, ακόμα κι αν ζει σήμερα στον Λευκό Οίκο, δεν μπορεί να τα αναιρέσει. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου εκτοξεύονται απειλές για λόγους εντυπωσιασμού ή ελέγχου, απέναντι σε όσους αρνούνται να υποταχθούν σε μια ρητορική μίσους. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αξίες της Βοστώνης, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα βρεθούμε σε αντιπαράθεση».

Οι έδρες του Μουντιάλ

Υπενθυμίζεται ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή 48 ομάδων και με την διεξαγωγή 104 αγώνων. Οι 78 από αυτούς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα σε Ατλάντα, Βοστώνη, Ντάλας, Χιούστον, Κάνσας, Λος Άντζελες, Μαϊαμι, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια, Σιάτλ και Σαν Φρανσίσκο.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
