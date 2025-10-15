Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και ασκεί σκληρή κριτική στη δήμαρχο της Βοστώνης, Μισέλ Γου, απειλώντας ταυτόχρονα να αποσύρει παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την πόλη.

«Μπορούμε να τους πάρουμε πίσω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς για την ετοιμότητα της Βοστώνης να φιλοξενήσει τους αγώνες. «Αγαπώ τον κόσμο της Βοστώνης, ξέρω ότι οι αγώνες είναι sold out. Όμως η δήμαρχος δεν κάνει καλή δουλειά. Είναι έξυπνη, αλλά ανήκει στην άκρα αριστερά, και η κατάσταση σε κάποια σημεία της πόλης έχει ξεφύγει».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της διοργάνωσης, επτά αγώνες θα διεξαχθούν στο «Gillette Stadium» του Φόξμπορο , περίπου 30 μίλια έξω από τη Βοστώνη. Το στάδιο επιλέχθηκε από τη FIFA το 2022, όταν ανακοινώθηκαν οι 16 πόλεις στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

«Θα καλέσω τον Τζιάνι…»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι θα μπορούσε να απευθυνθεί απευθείας στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για να ζητήσει αλλαγή έδρας. «Αν θεωρήσω ότι υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας, θα καλέσω τον Τζιάνι, ο οποίος είναι εξαιρετικός και θα του πω να μεταφέρει τους αγώνες αλλού. Δεν θα του αρέσει, αλλά θα μπορούσε να το κάνει εύκολα», ανέφερε.

Ο αντιπρόεδρος της FIFA, Βίκτορ Μονταλιανί, είχε δηλώσει πρόσφατα: «Είναι τουρνουά της FIFA, υπό τη δικαιοδοσία της FIFA. Αυτή παίρνει τις αποφάσεις».

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν στον Λευκό Οίκο, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, λίγες ημέρες μετά από επεισόδια στη Βοστώνη που οδήγησαν σε συλλήψεις. Το γραφείο της δημάρχου δεν σχολίασε άμεσα.

Οι διοργανωτές του Μουντιάλ έχουν ήδη τονίσει ότι η διοργάνωση θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Ενδεχόμενη αλλαγή έδρας λίγους μήνες πριν την έναρξη του τουρνουά (11 Ιουνίου 2026) θα δημιουργούσε μεγάλα οργανωτικά προβλήματα.

Ο πρώτος αγώνας στο «Gillette Stadium» είναι προγραμματισμένος για τις 13 Ιουνίου, στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου.

Το σχετικό δημοσίευμα της New York Post