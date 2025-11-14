Με απίθανες δικαιολογίες η ασπίδα του Μαρτίνεθ στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Κι όμως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είχε αποβληθεί σε 226 παιχνίδια με τη φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας. Παρόλα αυτά, στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι απόλυτο μέχρι νεωτέρας, τα πάντα ρει και τα πάντα αλλάζουν! Ετσι, ο Κριστιάνο αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα στο 60’ του αγώνα με την Ιρλανδία, μετά από χρήση VAR του Σουηδού διαιτητή Νίμπεργκ, ο οποίος, αρχικά, έβγαλε κίτρινη κάρτα για την αγκωνιά στον αμυντικό της Ίπσουιτς, Ντάρα Ο’Σέι. Η Πορτογαλία ηττήθηκε 2-0, εκτός έδρας, και ο Κριστιάνο δέχθηκε κριτική.

Όμως, τον υπερασπίστηκε, με απίθανες δικαιολογίες, ο προπονητής της Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, τονίζοντας ότι ο σταρ και αρχηγός της ομάδας του ενήργησε λόγω απογοήτευσης και συνεχούς σωματικής πίεσης. Το μόνο που δεν είπε ο Μαρτίνεθ είναι ότι φταίνε οι Ιρλανδοί, όμως τους κατηγόρησε ότι προκάλεσαν την συμπεριφορά του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σα να μην έφτανε αυτό, το τράβηξε περισσότερο, καθώς έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι ο τηλεοπτικός φακός ξεγελά και ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται! Όπως είπε ο Μαρτίνεθ ο Κριστιάνο Ρονάλντο «έκανε μια χειρονομία που δεν είναι τόσο κακή όσο την παρουσιάζουν οι κάμερες».

««Ο βασικός λόγος που ο Κριστιάνο αποβλήθηκε είναι το τεράστιο πάθος του και η απογοήτευση όταν δεν κερδίζει — και αυτό είναι που θέλουμε από όλους τους παίκτες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν επιθετικό όταν οι αμυντικοί τον τραβούν συνέχεια μέσα στην περιοχή. Μετά ο προπονητής τους πιέζει τον διαιτητή, και ο δυνατός τους αμυντικός πέφτει κάτω με απίστευτη δραματοποίηση. Νομίζω ότι τα πλάνα δείχνουν το περιστατικό χειρότερα απ’ ό,τι ήταν στην πραγματικότητα», δήλωσε ο Μαρτίνεθ.

Ο τεχνικός της Εθνικής Πορτογαλίας το… τράβηξε περισσότερο: ««Ήταν δύσκολο. Νοιάζεται πολύ για την ομάδα, και τον τραβούσαν και τον έσπρωχναν συνεχώς. Όταν προσπάθησε να απομακρυνθεί από τον αμυντικό, έκανε μια κίνηση που, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τόσο κακή όσο δείχνουν οι κάμερες. Χθες ο προπονητής τους είπε ότι ο Ρονάλντο επηρεάζει τους διαιτητές, και μετά ο αμυντικός τους πέφτει μ’ εκείνο το δράμα… Τώρα θέλουμε να κερδίσουμε το επόμενο ματς — και για τον Ρονάλντο επίσης».