Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε πότε θα αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο (vid)

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν: «Σύντομα θα αποσυρθώ…» (vid)
Ποδόσφαιρο 04 Νοεμβρίου 2025 | 18:08

Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν: «Σύντομα θα αποσυρθώ…» (vid)

Μεταξύ άλλων ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναφέρθηκε στο τέλος της καριέρας του, το αν είναι καλύτερος από τον Μέσι, την κατάσταση στην Γιουνάιτεντ, αλλά και τη γυναίκα της ζωής του Τζορτζίνα Ροντρίγκεθ.

Κείμενο Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνέντευξη που θα συζητηθεί παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς αναφέρθηκε σε μια σειρά από ζητήματα που συζητιούνται ήδη έντονα γύρω από τον 40χρονο Πορτογάλο σταρ: Όπως το πότε θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια,  τη σύγκρισή του με τον Λιονέλ Μέσι, τον θάνατο του φίλου του Ντιόγκο Ζότα, την κακή αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται εδώ και χρόνια η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και και το πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει στην ζωή του η σύντροφός του.

Τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης του Κριστιάνο Ρονάλντο

Για το αν έχει αποφασίσει πότε θα αποσυρθεί:

«Σύντομα, αλλά νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος. Θα είναι δύσκολο, φυσικά. Θα είναι δύσκολο, ναι. Πιθανότατα θα κλάψω, ναι. Ναι, είναι φυσιολογικό. Και είμαι κάποιος που κλαίει εύκολα. Δεν καταπνίγω τα συναισθήματά μου. Είμαι ειλικρινής. Είμαι ανοιχτός άνθρωπος. Θα είναι δύσκολο, αλλά προετοιμάζομαι για το μέλλον μου από τότε που ήμουν 25, 26, 27 ετών. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσω να διαχειριστώ αυτή την πίεση».

Όσον αφορά το αν κάτι μπορεί να γεμίσει το κενό που αφήνει το ποδόσφαιρο, ο Κριστιάνο είναι σαφής:

«Τίποτα, νομίζω. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την έκκριση αδρεναλίνης που νιώθουμε στο ποδόσφαιρο όταν σκοράρουμε ένα γκολ. Όπως είπα, όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Οπότε νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος, νομίζω.

Αλλά έχω άλλα πάθη. Θα έχω περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μου. Θα έχω περισσότερο χρόνο για την οικογένειά μου, για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, ειδικά την Μπέλα, η οποία είναι τριών ετών, και την οποία αρχίζω να μου λείπει όταν ταξιδεύω και περνάω τόσες πολλές μέρες στο ξενοδοχείο με την ομάδα», συνέχισε.

Η καθοδήγηση της καριέρας του γιου του, Κριστιάνο Τζούνιορ, Κριστιανίνο, θα αποτελέσει σίγουρα ένα άλλο κίνητρο που θα βρει ο CR7 όταν σταματήσει να παίζει ποδόσφαιρο . Ο γιος του κέρδισε το Κύπελλο Συνομοσπονδιών με την ομάδα κάτω των 16 ετών της Πορτογαλίας, το δεύτερο τρόπαιό του στις κατηγορίες νέων.

«Είναι ένα είδος ώθησης. Θέλω να ακολουθήσω τον Κριστιάνο Τζούνιορ επειδή βρίσκεται σε αυτό το σημείο της ζωής του όταν κάνεις κάποια ηλίθια πράγματα. Είναι φυσιολογικό, επειδή έκανα το ίδιο. Θέλω να είμαι με τον Ματέο, ο οποίος επίσης αγαπά το ποδόσφαιρο. Θέλω να είμαι περισσότερο οικογενειάρχης, πιο παρών», είπε ο Κριστιάνο.

Για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

«Δεν είναι δομημένος σύλλογος. Αλλά βρίσκεται μέσα στην καρδιά μου ακόμη, αγαπώ αυτόν τον σύλλογο. Ο Ρούμπεν Αμορίμ κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Τι να κάνει, θαύματα; Κάποιοι παίκτες δεν έχουν τη σωστή νοοτροπία, δεν έχουν καταλαβαίνουν τι είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Προφανώς και με πονάει η τρέχουσα κατάσταση της ομάδας, διότι έπαιξα τόσα χρόνια εκεί και κατέκτησα πολλά τρόπαια. Πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία, ας είμαστε ειλικρινείς. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν αφορά μόνο τον προπονητή και τους παίκτες».

Για τον θάνατο του Ζότα:

Όταν έμαθα για τον θάνατό του, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έκλαψα πολύ, ήταν μία πολύ δύσκολη στιγμή για όλους μας».

Για την Τζορτζίνα και πότε θα παντρευτούν:

«Δεν είμαι ρομαντικός τύπος… αλλά είμαι ρομαντικός με τον δικό μου τρόπο!. Είναι η γυναικά της ζωής μου, ήταν φυσικό να της κάνω πρόταση γάμου. Φροντίζει εμένα, την οικογένειά μου. Είναι μία ξεχωριστή γυναίκα και με καταλαβαίνει. Αυτό έψαχνα. Σχεδιάζουμε να κάνουμε τον γάμο μας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο και… ελπίζουμε με το τρόπαιο».

Για το Παγκόσμιο Κύπελλο:

«Δεν είναι όνειρό μου να κατακτήσω το Μουντιάλ. Πρέπει το συγκεκριμένο τρόπαιο να αποφασίσει εάν είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία; Μία μόνο διοργάνωση επτά αγώνων; Πιστεύετε ότι είναι δίκαιο αυτό;»

Για τη… μεταγραφή στην Άρσεναλ που τελικά δεν έγινε:

«Είναι αληθινή ιστορία. Ήμουν κοντά στο να ενταχθώ στην Άρσεναλ πολλά χρόνια πριν, αλλά είναι όλα παρελθόν. Ειλικρινά, όταν κοιτάζω την Άρσεναλ, δεν την βλέπω ως αντίπαλο. Μου αρέσει πολύ η ομάδα τους! Μπορούν να κατακτήσουν την Premier League φέτος».

Για την έντονη κριτική που δέχεται κατά διαστήματα από τον κόσμο:

«Δεν με νοιάζει τι σκέφτεται ο κόσμος για εμένα. Λένε ότι είμαι αλαζόνας, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Η κοινή γνώμη που σχετίζεται με εμένα, δεν έχει πλέον καμία σημασία για μένα προσωπικά. Ήταν στόχος μου να γίνω δισεκατομμυριούχος, αλλά δεν ήμουν ποτέ εμμονικός με τα χρήματα. Όταν φτάσεις σε ένα ορισμένο επίπεδο, τα χρήματα δεν έχουν σημασία».

Αναλυτικά όσα είπε στον Πιρς Μόργκαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο

YouTube thumbnail

Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Η γυναίκα που πριν λίγες ώρες ήταν στην κηδεία της κόρης της, βρίσκει τη δύναμη και το κουράγιο να πει ότι δεν έχει μίσος για κανέναν και ότι αυτό που θέλει είναι «να σταματήσει το κακό εδώ».  

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης
Γυναικοκτονία 04.11.25

Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης

Η υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς επανήλθε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο - H μητέρα τόνισε πως ο κατηγορούμενος μέσα στα πέντε αυτά χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας
Πολιτική 04.11.25

Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας

Πως έγινε στόχος του Predator υπάλληλος της ΕΥΠ που αντέδρασε στην απομάκρυνσή της από τη θέση της. Οι υπάλληλοι-θύματα των υποκλοπών που ήταν «ανεπιθύμητοι» από το καθεστώς Μητσοτάκη και η υπογραφή Δημητριάδη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα
Ελ Φασέρ 04.11.25

Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα

Η κατάληψη του Ελ Φασέρ από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις RSF στο Σουδάν έχει οδηγήσει σε μαζικές εκτελέσεις, εκτοπισμούς και μια ανθρωπιστική κρίση χωρίς προηγούμενο

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί
«Φωνάζω» 04.11.25

Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί

Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σειρά συνεντεύξεων με ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair - χαρακτηρίζοντας την «φίλη-εχθρό».

Σύνταξη
Γρηγόρης Σκλήκας: Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση
Γρηγόρης Σκλήκας 04.11.25

Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση

Ο Γρηγόρης Σκλήκας βρέθηκε στη γωνία, δεχόμενος τα πυρά από τους βουλευτές της ΝΔ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και βρέθηκε και απομονωμένος από την ίδια την κυβέρνηση

Χρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας
Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια
Ελλάδα 04.11.25 Upd: 18:36

Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια

Παραδόθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, μεταξύ της οικογένειας τους και της οικογένειας Καργάκη.

Σύνταξη
Νεκρός ο στόχος των 1,5 βαθμών για την κλιματική αλλαγή, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ
Έσπασε ο θερμοστάτης 04.11.25

Νεκρός ο στόχος για το κλίμα, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ – Η θερμοκρασία θα ανέβει πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου

Ο πλανήτης οδεύει προς αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,5 βαθμούς έως τα τέλη του αιώνα, κάτι που θα υπερδιπλασιάσει το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που εκτίθεται σε επικίνδυνους καύσωνες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών
Νέα διακοπή 04.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών

«Να μπει ένα τέρμα στην κοροϊδία και στα ψέματα της κυβέρνησης», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τα προβλήματα που προέκυψαν το πρωί της Τρίτης στο μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος
«Με εμφατική παρουσία» 04.11.25

Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος

«Ναι» σε εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ αλλά «εκεί που πρέπει να φτάνει το ελληνικό κράτος και να είναι εκεί, με εμφατική παρουσία», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα
Στην Αθήνα 04.11.25

Ξεσηκωμός αγροτών και κτηνοτρόφων – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα

«Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο των Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19
Ποδόσφαιρο 04.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
