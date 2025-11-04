Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε πότε θα αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο (vid)

Συνέντευξη που θα συζητηθεί παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς αναφέρθηκε σε μια σειρά από ζητήματα που συζητιούνται ήδη έντονα γύρω από τον 40χρονο Πορτογάλο σταρ: Όπως το πότε θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, τη σύγκρισή του με τον Λιονέλ Μέσι, τον θάνατο του φίλου του Ντιόγκο Ζότα, την κακή αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται εδώ και χρόνια η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και και το πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει στην ζωή του η σύντροφός του.

Τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης του Κριστιάνο Ρονάλντο

Για το αν έχει αποφασίσει πότε θα αποσυρθεί:

«Σύντομα, αλλά νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος. Θα είναι δύσκολο, φυσικά. Θα είναι δύσκολο, ναι. Πιθανότατα θα κλάψω, ναι. Ναι, είναι φυσιολογικό. Και είμαι κάποιος που κλαίει εύκολα. Δεν καταπνίγω τα συναισθήματά μου. Είμαι ειλικρινής. Είμαι ανοιχτός άνθρωπος. Θα είναι δύσκολο, αλλά προετοιμάζομαι για το μέλλον μου από τότε που ήμουν 25, 26, 27 ετών. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσω να διαχειριστώ αυτή την πίεση».

🚨🎥 | Cristiano Ronaldo on retirement: «Soon. But I think I will be prepared. It will be tough? Of course. Will it be difficult? Yes. Probably I will cry? Yes. But I’ve prepared my future since I was 25, 26, 27 years old.» [@PiersUncensored]pic.twitter.com/8jLSGQTwaj — (fan) Frank 🧠🇵🇹 (@AmorimEra_) November 4, 2025

Όσον αφορά το αν κάτι μπορεί να γεμίσει το κενό που αφήνει το ποδόσφαιρο, ο Κριστιάνο είναι σαφής:

«Τίποτα, νομίζω. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την έκκριση αδρεναλίνης που νιώθουμε στο ποδόσφαιρο όταν σκοράρουμε ένα γκολ. Όπως είπα, όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Οπότε νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος, νομίζω.

Αλλά έχω άλλα πάθη. Θα έχω περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μου. Θα έχω περισσότερο χρόνο για την οικογένειά μου, για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, ειδικά την Μπέλα, η οποία είναι τριών ετών, και την οποία αρχίζω να μου λείπει όταν ταξιδεύω και περνάω τόσες πολλές μέρες στο ξενοδοχείο με την ομάδα», συνέχισε.

Η καθοδήγηση της καριέρας του γιου του, Κριστιάνο Τζούνιορ, Κριστιανίνο, θα αποτελέσει σίγουρα ένα άλλο κίνητρο που θα βρει ο CR7 όταν σταματήσει να παίζει ποδόσφαιρο . Ο γιος του κέρδισε το Κύπελλο Συνομοσπονδιών με την ομάδα κάτω των 16 ετών της Πορτογαλίας, το δεύτερο τρόπαιό του στις κατηγορίες νέων.

«Είναι ένα είδος ώθησης. Θέλω να ακολουθήσω τον Κριστιάνο Τζούνιορ επειδή βρίσκεται σε αυτό το σημείο της ζωής του όταν κάνεις κάποια ηλίθια πράγματα. Είναι φυσιολογικό, επειδή έκανα το ίδιο. Θέλω να είμαι με τον Ματέο, ο οποίος επίσης αγαπά το ποδόσφαιρο. Θέλω να είμαι περισσότερο οικογενειάρχης, πιο παρών», είπε ο Κριστιάνο.

Για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

«Δεν είναι δομημένος σύλλογος. Αλλά βρίσκεται μέσα στην καρδιά μου ακόμη, αγαπώ αυτόν τον σύλλογο. Ο Ρούμπεν Αμορίμ κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Τι να κάνει, θαύματα; Κάποιοι παίκτες δεν έχουν τη σωστή νοοτροπία, δεν έχουν καταλαβαίνουν τι είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Προφανώς και με πονάει η τρέχουσα κατάσταση της ομάδας, διότι έπαιξα τόσα χρόνια εκεί και κατέκτησα πολλά τρόπαια. Πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία, ας είμαστε ειλικρινείς. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν αφορά μόνο τον προπονητή και τους παίκτες».

Για τον θάνατο του Ζότα:

Όταν έμαθα για τον θάνατό του, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έκλαψα πολύ, ήταν μία πολύ δύσκολη στιγμή για όλους μας».

Για την Τζορτζίνα και πότε θα παντρευτούν:

«Δεν είμαι ρομαντικός τύπος… αλλά είμαι ρομαντικός με τον δικό μου τρόπο!. Είναι η γυναικά της ζωής μου, ήταν φυσικό να της κάνω πρόταση γάμου. Φροντίζει εμένα, την οικογένειά μου. Είναι μία ξεχωριστή γυναίκα και με καταλαβαίνει. Αυτό έψαχνα. Σχεδιάζουμε να κάνουμε τον γάμο μας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο και… ελπίζουμε με το τρόπαιο».

Για το Παγκόσμιο Κύπελλο:

«Δεν είναι όνειρό μου να κατακτήσω το Μουντιάλ. Πρέπει το συγκεκριμένο τρόπαιο να αποφασίσει εάν είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία; Μία μόνο διοργάνωση επτά αγώνων; Πιστεύετε ότι είναι δίκαιο αυτό;»

Για τη… μεταγραφή στην Άρσεναλ που τελικά δεν έγινε:

«Είναι αληθινή ιστορία. Ήμουν κοντά στο να ενταχθώ στην Άρσεναλ πολλά χρόνια πριν, αλλά είναι όλα παρελθόν. Ειλικρινά, όταν κοιτάζω την Άρσεναλ, δεν την βλέπω ως αντίπαλο. Μου αρέσει πολύ η ομάδα τους! Μπορούν να κατακτήσουν την Premier League φέτος».

Για την έντονη κριτική που δέχεται κατά διαστήματα από τον κόσμο:

«Δεν με νοιάζει τι σκέφτεται ο κόσμος για εμένα. Λένε ότι είμαι αλαζόνας, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Η κοινή γνώμη που σχετίζεται με εμένα, δεν έχει πλέον καμία σημασία για μένα προσωπικά. Ήταν στόχος μου να γίνω δισεκατομμυριούχος, αλλά δεν ήμουν ποτέ εμμονικός με τα χρήματα. Όταν φτάσεις σε ένα ορισμένο επίπεδο, τα χρήματα δεν έχουν σημασία».

Αναλυτικά όσα είπε στον Πιρς Μόργκαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο