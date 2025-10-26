Σπάει τα… κοντέρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Έφτασε τα 950 γκολ στην καριέρα του (pic)
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 950 γκολ στη μυθική του καριέρα, με το τέρμα που πέτυχε κόντρα στην Αλ Χαζέμ.
Tα 950 γκολ στην καριέρα του έφτασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, συνεχίζοντας ακάθεκτος για το μυθικό milestone των 1000 τερμάτων με τη φανέλα της Αλ Νασρ.
Ο 40χρονος σούπερ σταρ πέτυχε στο 88′ το δεύτερο γκολ της Αλ Νασρ στην εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Αλ Χαζέμ, κάνοντας το 6/6 στη Saudi Pro League και βρίσκεται στη πρώτη θέση με 18 βαθμούς.
Ο Ρονάλντο έφτασε τα 34 γκολ σε 38 ματς μέσα στο 2025, ενώ συνολικά έχει πετύχει 5 γκολ με τη Σπόρτινγκ, 145 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 450 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, 101 με τη Γιουβέντους, 106 με την Αλ Νασρ και 143 με την εθνική Πορτογαλίας.
Δείτε το βίντεο με το γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της Αλ Νασρ
🤖🎞️ Cristiano Ronaldo reaches 950 career goals with Al Nassr on top of the Saudi Pro League!
34 goals, 3 assists in 38 games in 2025. pic.twitter.com/yEjk01U3PD
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2025
