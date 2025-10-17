Παροτρύνουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο να επιστρέψει στην Σπόρτινγκ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας της ομάδας που τον ανέδειξε, πριν πάρει μεταγραφή (2003) για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα το ήθελαν πολλοί, το έχει ζητήσει μέχρι και η μητέρα του, ενώ αυξάνονται οι φωνές που τον παροτρύνουν να ολοκληρώσει την όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία του, μια καριέρα γεμάτη διακρίσεις και τίτλους, στην ομάδα της καρδιάς του.

«Νομίζω ότι θα παίξει εδώ μια μέρα. Προφανώς η επιστροφή του εξαρτάται από αυτόν: εκτός από σπουδαίος παίκτης, ο Κριστιάνο είναι μεγάλος οπαδός της Σπόρτινγκ», δήλωσε το 2021 ο πρόεδρος της Σπόρτινγκ Λισαβόνας Φρεντερίκο Βαράντας.

Στην κουβέντα που γίνεται μπήκε και η μητέρα του, Ντολόρες Αβέιρο, η οποία έχει δηλώσει: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρέπει να επιστρέψει στη Σπόρτινγκ, για μένα. Του αρέσει να παρακολουθεί τα παιχνίδια της Σπόρτινγκ. Του έχω ήδη πει: «Γιε μου, πριν πεθάνω θέλω να σε δω να επιστρέφεις στη Σπόρτινγκ». Μου απάντησε ότι θα δούμε»…

Η συζήτηση ζωντάνεψε και μετά από δηλώσεις του πρώην συμπαίκτη του Ρικάρντο Σα Πίντο στον ραδιοφωνικό σταθμό της Marca: «Θα ήταν απίστευτο να τον δούμε να ολοκληρώνει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ. Θα ήταν η καλύτερη, μια όμορφη ιστορία για όλους. Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο όπως ο Κριστιάνο, ξέρεις ότι υπάρχουν ιστορίες που συμβαίνουν μόνο μία φορά. Θα ήταν μια όμορφη ιστορία, μια πολύ όμορφη. Οι οπαδοί της Σπόρτινγκ το αξίζουν. Και το ίδιο και αυτός».

Ο Σα Πίντο, μάλιστα, συμβούλεψε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, να μην φορέσει τον αριθμό «7» στην πλάτη: «Φόρεσα τον αριθμό 7 για τη Σπόρτινγκ, αλλά μετά παραλίγο να γίνει άτυχος αριθμός. Μακάρι να επέστρεφε, έστω και με διαφορετικό αριθμό. Το σημαντικό είναι να επιστρέψει. Το να τελειώσει στη Σπόρτινγκ θα ήταν φανταστικό για όλους».

Πάντως, ο 40χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο θα αργήσει να επιστρέψει στην Πορτογαλία, αν επιστρέψει. Ηδη, ο CR7 έχει συμφωνήσει για επέκταση του συμβολαίου του για ακόμη 2 χρόνια, άρα θα παίζει στη Σαουδική Αραβία πέρα ​​από τα 42α γενέθλιά του!