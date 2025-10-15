Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον ίδιο τον Πορτογάλο σταρ να σχολιάζει το επίτευγμά του.
- «Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;
- Ένας 12χρονος απείλησε με σουγιά συμμαθητή του για να του αποσπάσει χρήματα
- Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες
- Στο Top 10 των ισχυρότερων διαβατηρίων η Ελλάδα – Εκτός δεκάδας οι ΗΠΑ
Η Πορτογαλία έμεινε ισόπαλη 2-2 κόντρα στην Ουγγαρία, σε ένα χορταστικό παιχνίδι όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε δύο φορές.
Μάλιστα ο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ έφτασε τα 41 γκολ στην προκριματική φάση των Παγκοσμίων Κυπέλλων και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην σχετική διαδικασία.
Ο «CR7» σχολίασε το επίτευγμά του μέσω ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια, τονίζοντας πως σημαίνει πολλά για εκείνον να αγωνίζεται με την Πορτογαλία, πως είναι περήφανος, ενώ έδωσε ραντεβού για τις αναμετρήσεις του Νοέμβρη.
Não é segredo que representar a Seleção significa muito para mim e por isso estou muito orgulhoso de ter atingido esta marca única por Portugal.
Obrigado a todos que me ajudaram a chegar aqui. Vemo-nos em novembro para fechar o apuramento para o mundial! pic.twitter.com/HILx0cmGVK
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 15, 2025
«Δεν είναι μυστικό ότι η εκπροσώπηση της Εθνικής ομάδας σημαίνει πολλά για μένα και είμαι πολύ υπερήφανος που πέτυχα αυτό το μοναδικό ρεκόρ για την Πορτογαλία. Ευχαριστώ όλους όσοι με βοήθησαν να φτάσω εδώ. Τα λέμε τον Νοέμβριο για να ολοκληρώσουμε τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου», έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
- LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
- Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!
- Ρούντι: «Το 2015 μου είπαν ότι μου έχουν απομείνει ακόμη 2 ή 3 χρόνια μπάσκετ»
- Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)
- Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά
- Η Τότεναμ έτοιμη για το μεγάλο «κόλπο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις