Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)

Η Πορτογαλία έμεινε ισόπαλη 2-2 κόντρα στην Ουγγαρία, σε ένα χορταστικό παιχνίδι όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε δύο φορές.

Μάλιστα ο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ έφτασε τα 41 γκολ στην προκριματική φάση των Παγκοσμίων Κυπέλλων και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην σχετική διαδικασία.

Ο «CR7» σχολίασε το επίτευγμά του μέσω ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια, τονίζοντας πως σημαίνει πολλά για εκείνον να αγωνίζεται με την Πορτογαλία, πως είναι περήφανος, ενώ έδωσε ραντεβού για τις αναμετρήσεις του Νοέμβρη.

Não é segredo que representar a Seleção significa muito para mim e por isso estou muito orgulhoso de ter atingido esta marca única por Portugal. Obrigado a todos que me ajudaram a chegar aqui. Vemo-nos em novembro para fechar o apuramento para o mundial! pic.twitter.com/HILx0cmGVK — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 15, 2025

«Δεν είναι μυστικό ότι η εκπροσώπηση της Εθνικής ομάδας σημαίνει πολλά για μένα και είμαι πολύ υπερήφανος που πέτυχα αυτό το μοναδικό ρεκόρ για την Πορτογαλία. Ευχαριστώ όλους όσοι με βοήθησαν να φτάσω εδώ. Τα λέμε τον Νοέμβριο για να ολοκληρώσουμε τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου», έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.