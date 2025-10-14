Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε και έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ
Με το γκολ που πέτυχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατά της Ουγγαρίας έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Μια ακόμα «κορυφή» του ποδοσφαίρου ανήκει και επίσημα πλέον στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος παρόλο που έχει 40ρίσει δεν δείχνει να έχει στο μυαλό του να σταματήσει να βάζει την μπάλα στα δίχτυα ούτε για την Αλ Νασρ, αλλά ούτε για την Εθνική Πορτογαλίας.
Ο CR7 σκόραρε στον αγώνα της Πορτογαλίας ενάντια στην Ουγγαρία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στο 22ο λεπτό, πετυχαίνοντας το γκολ νούμερο 40 σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό τον τοποθετεί με ένα γκολ παραπάνω από τον Κάρλος Ρουίζ στη σχετική λίστα, όντας πλέον ο κορυφαίος σκόρερ στην Ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο μεγάλος του αντίπαλός, Λιονέλ Μέσι, βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας με 36 γκολ.
🔝🇵🇹 Cristiano Ronaldo: The all-time top goalscorer in #FIFAWorldCup qualifying history!#WeAre26 pic.twitter.com/jyOXaGlU7C
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 14, 2025
