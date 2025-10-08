Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής – Πόσο εκτιμάται η καθαρή περιουσία του (pic)

Δεν σταματά να αναπτύσσεται εντός και εκτός γηπέδου ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που γράφει ιστορία σε όλους τους τομείς της ζωής του και συνεχίζει να αγωνίζεται στην Αλ Νασρ και στη Σαουδική Αραβία.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ εκτός από κορυφές εντός γηπέδου, στα 41 του, κατακτά και εκτός, με το Bloomberg Billionaires Index να τον «βαφτίζει» τον πρώτο δισεκατομμυριούχο ποδοσφαιριστή, με την καθαρή του αξία (net worth) να είναι πλέον στα 1,4 δις δολάρια!

Δισεκατομμυριούχος ο Ρονάλντο

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο του ποδοσφαίρου, με την καθαρή του περιουσία να ανεβαίνει στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για πολύ καιρό, αυτός και ο Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο ο Ρονάλντο έχει μονομαχήσει για τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη, κέρδιζαν παρόμοιους μισθούς. Αλλά από τότε που μετακόμισε στην Αλ-Νασρ στη Σαουδική Αραβία, η καθαρή του περιουσία έχει εκτοξευθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά το «Bloomberg Billionaires Index».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει έναν ακόμα λόγο να πετάει στα σύννεφα λίγο καιρό πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.