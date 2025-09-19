Ο Ρονάλντο δεν βάζει άλλα χρήματα στο ποδόσφαιρο

Αποστάσεις από το ποδόσφαιρο παίρνει ο Ρονάλντο Ναζάριο. Μπορεί στα γήπεδα να ήταν γνωστός ως «φαινόμενο» και να έχει κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα, όμως ως επενδυτής δεν είχε ανάλογη πορεία, με δεδομένο ότι απέτυχε σε συλλόγους όπως η Κρουζέιρο και η Ρεάλ Βαγιαδολίδ.

Ο Ρονάλντο το 2018 αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο (51%) των μετοχών της Ρεάλ Βαγιαδολίδ, ενώ το 2021 απέκτησε το 90% των μετοχών της Κρουζέιρο, της ομάδας στην οποία έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Όμως, τον Μάιο του 2024 πούλησε την Κρουζέιρο στον επιχειρηματία Πέδρο Λουρένσο, ενώ λίγο αργότερα αποχώρησε από τη Βαγιαδολίδ, μεταβιβάζοντας τις μετοχές σε αμερικανική εταιρία.

Τι δηλώνει για αυτή την εμπειρία; «Η θέλησή μου να συνεχίσω στο ποδόσφαιρο είναι σήμερα ίση με το μηδέν».

Σε συνέντευξή του εξήγησε τους λόγους: «Χάθηκε η ουσία. Δεν μπορώ να ξαναμπώ στο γήπεδο, όπως μου ζητάτε. Πρέπει να κοιτάξουμε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αναφέρομαι στους θεσμούς, στη νοοτροπία των αθλητών μας και στις σχέσεις μας. Και ο βασικός λόγος είναι τα χρήματά μου. Δεν σκοπεύω να σπαταλήσω άλλα στον αποκαλούμενο «μηχανισμό» του ποδοσφαίρου».

Ωστόσο άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο. «Αν η Κορίνθιανς αποφασίσει να γίνει ανώνυμη εταιρία, θα βρω τα χρήματα και θα μπω μέσα. Δεν θα είναι έκπληξη, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στο σύλλογο, στη δυναμική του κόσμου του. Η Κορίνθιανς είναι μια μηχανή αν οργανωθεί».

Ο Ρονάλντο, ο οποίος έχει αγωνιστεί στις Αϊντχόφεν, Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν και Κορίνθιανς άσκησε και κριτική στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο: «Το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο μου άνοιξε τις πόρτες για όλο τον κόσμο. Δεν μιλάω για την ιστορία μου ως ποδοσφαιριστής, αλλά για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Το ποδόσφαιρό μας είναι ανώτερο απ’ όλους μας. Είμαστε η μοναδική χώρα που έχει κατακτήσει πέντε Παγκόσμια Κύπελλα, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμη και η έννοια της «αριστείας» έχει χαθεί και απέχει πολύ από την δυναμική μας».