Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Μαρότα: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέλυε ακόμα και τα μπουκάλια με το νερό!»
Μαρότα: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέλυε ακόμα και τα μπουκάλια με το νερό!»

Με αφορμή την παρουσία του 40χρονου Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν, ο CEO της Ίντερ αναφέρθηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο όταν συνυπήρξαν μαζί στη Γιουβέντους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο Τζουζέπε Μαρότα, νυν CEO της Ίντερ και πρώην στέλεχος της Γιουβέντους, κλήθηκε να σχολιάσει το πόσο σημαντικό είναι για το ιταλικό ποδόσφαιρο να αγωνίζονται παίκτες όπως ο Λούκα Μόντριτς στην Μίλαν, έστω κι αν ο Κροάτης χαφ είναι «πατημένα» 40.

Μάλιστα, ο Ιταλός έφερε ως παράδειγμα τον Κριστιάνο Ρονάλντο (με τον οποίο συνυπήρξε στη «Γηραιά Κυρία»), επισημαίνοντας ότι ήταν διαφορετικός από τους άλλους, αφού όπως αποκάλυψε, ο Πορτογάλος έφτανε στο σημείο να αναλύει ακόμα και τα μπουκάλια με το νερό που έπιναν οι παίκτες!

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζουζέπε Μαρότα:

«Δεν θεωρώ ανησυχητικό το γεγονός ότι ένας 40χρονος παίκτης αγωνίζεται σε αυτό το επίπεδο εδώ. Το βλέπω ως θετική διαφήμιση για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Τα παιδιά μας ενθουσιάζονται όταν βλέπουν έναν τέτοιο παίκτη. Το πρωτάθλημά μας βρίσκεται σε μετάβαση και δεν είναι πλέον το Ελ Ντοράντο των αρχών του 2000. Όλες οι μεγάλες ιταλικές ομάδες ξοδεύουν το πολύ 30/35 εκατομμύρια για έναν παίκτη γεννημένο το 2004, 2005 ή 2006. Η Ρεάλ Μαδρίτης ξόδεψε 70 εκατομμύρια για τον Μασταντουόνο.

Στη Γιουβέντους, είχα την τύχη να έχω τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ήταν διαφορετικός από τους άλλους γιατί ακόμα και τα μπουκάλια νερού τα ανέλυε. Πήγαινε στον γιατρό και ρωτούσε τι περιείχαν τα μπουκάλια νερού, τα χαρακτηριστικά τους. Αν είναι ακόμα πρωταθλητής σήμερα, είναι πρωταθλητής και σε τέτοια πράγματα. Ο αλγόριθμος, ωστόσο, βοηθάει πολύ, αλλά δεν είναι καθοριστικός».

Βιεϊρίνια: «Θέλω τον χρόνο μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και από όλο πόστο»
Βιεϊρίνια: «Θέλω τον χρόνο μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και από όλο πόστο»

Συνέντευξη στην οποία αναφέρεται στον νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ, μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, αλλά και στα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον δικέφαλο παραχώρησε ο Αντρέ Βιεϊρίνια!

Ενταση Βαλέρι – Σιδηρόπουλου επειδή δεν αποβλήθηκε ο Πιερό
Ενταση Βαλέρι – Σιδηρόπουλου επειδή δεν αποβλήθηκε ο Πιερό

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ και υπεύθυνος για το VAR θεώρησε αδικαιολόγητο το λάθος του Σιδηρόπουλου να μην κληθεί ο Βεργέτης στο VAR. Ολοι οι διάλογοι από την τηλεδιάσκεψη ΚΕΔ-διαιτητών

Γκατούζο για τον αγώνα με το Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν – Δεν μπορούμε να χάσουμε»
Γκατούζο ενόψει Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν - Δεν μπορούμε να χάσουμε»

Ενόψει του αγώνα της Ιταλίας με το Ισραήλ, ο Τζενάρο Γκατούζο καυτηρίασε όσα συμβαίνουν στη Γάζα και εξέφρασε την θλίψη του για τον χαμό τόσων ανθρώπων που ανήκουν στον άμαχο πληθυσμό.

Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′
Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′

Ο Λανουά σχολίασε και τις έξι επίμαχες φάσεις (διαιτητής ο Βεργέτης, VAR ο Σιδηρόπουλος) του αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3. Επίσης, ο Γάλλος θεωρεί ότι σωστά αποβλήθηκε ο Ρέλβας στο 48'.

Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca» η κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και το πιθανότερο να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

ΕΠΟ: Στο Παγκρήτιο το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, εξηγήσεις για τη διακοπή στο VAR
ΕΠΟ: Στο Παγκρήτιο το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, εξηγήσεις για τη διακοπή στο VAR

Οι αρμόδιοι αλλά και ο ΟΦΗ διαβεβαιώνουν ότι θα είναι έτοιμο ενόψει του αγώνα της 3ης Ιανουαρίου. Επιστολή της εταιρίας για το «μπλακ άουτ» στο VAR του αγώνα Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2

Η «Marca» για τον Αλμέιδα: «Ανέστησε τη Σεβίλλη – Κάθε ομιλία του ένα μάθημα ζωής» (vid)
Η «Marca» για τον Αλμέιδα: «Ανέστησε τη Σεβίλλη – Κάθε ομιλία του ένα μάθημα ζωής» (vid)

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρεται με κολακευτικά σχόλια στον Ματίας Αλμέιδα για τη «μεταμόρφωση» της Σεβίλλης επί των ημερών του. Αποκορύφωμα φυσικά το εντυπωσιακό 4-1 επί της Μπαρτσελόνα.

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και τα γκρουπ δυναμικότητας (pic)
Οι ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και τα γκρουπ δυναμικότητας (pic)

Σχεδόν το 1/3 του προσεχούς Μουντιάλ είναι ήδη... σχηματισμένο, αφού οι 18 ομάδες είναι γνωστές, ενώ οι μισές από αυτές ξέρουν και τα γκρουπ δυναμικότητας στα οποία θα βρίσκονται.

Αναχωρεί για Γλασκώβη η αποστολή της Εθνικής (vids)
Αναχωρεί για Γλασκώβη η αποστολή της Εθνικής (vids)

Η Εθνική Ελλάδος συγκεντρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στο «Ελ. Βενιζέλος» από όπου θα πετάξει στις 16:30 για τη Γλασκώβη ενόψει του ματς με τη Σκωτία – Δείτε εικόνες από την αναχώρηση.

Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες
Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες

Η αυτοκινητοπομπή του δισεκατομμυριούχου προέδρου του Εκουαδόρ Ντάνιελ Νομπόα, δέχθηκε επίθεση από αυτόχθονες που διαμαρτύρονται για την αύξηση του ντίζελ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά για την «απίστευτη» συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο «Marty Supreme»
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά για την «απίστευτη» συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο «Marty Supreme»

«Όταν συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους παρακολουθούσα μεγαλώνοντας, που είναι δάσκαλοι, είναι σαν να βρίσκομαι σε μάθημα θεάτρου» ανέφερε ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου.

Χαμάς: Ζητά διεθνείς εγγυήσεις για τη Γάζα γιατί «η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της»
Διεθνείς και αμερικανικές εγγυήσεις ζητά η Χαμάς γιατί «η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της»

Η Χαμάς μέσω του εκπροσώπου της Χαλίλ Αλ Χάγια ζήτησε προσωπικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, δηλώνοντας πως δεν εμπιστεύεται το Ισραήλ

Γαλλία: Το κρίσιμο σταυροδρόμι που έχει να επιλέξει ο Μακρόν – Παραίτηση ή πρόωρες βουλευτικές εκλογές
Το κρίσιμο σταυροδρόμι που έχει να επιλέξει ο Μακρόν - Παραίτηση ή πρόωρες βουλευτικές εκλογές

Η Γαλλία βρίσκεται σε μια βαθιά πολιτική κρίση. H παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί καθιστούν πλέον τον Εμανουέλ Μακρόν περισσότερο απομονωμένο από ποτέ. Ο δρόμος που έχει μπροστά του είναι δύσβατος και οι πιέσεις αφόρητες.

Σ. Θεοδωρόπουλος: «Να δουλεύουμε καλύτερα και όχι περισσότερο» – Και ο ΣΕΒ ενάντια στο 13ωρο;
Σ. Θεοδωρόπουλος: «Να δουλεύουμε καλύτερα και όχι περισσότερο» – Και ο ΣΕΒ ενάντια στο 13ωρο;

Αφού η αύξηση της παραγωγικότητας δεν σημαίνει αύξηση των ωρών εργασίας, τότε γιατί ψηφίζονται νόμοι εργασιακής εξουθένωσης; Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ στην ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής.

«Λιγότερο δημοφιλής και από διάρροια»: Ο Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από νέα δημοσκόπηση
«Λιγότερο δημοφιλής και από διάρροια»: Ο Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από νέα δημοσκόπηση

Το τελευταίο επεισόδιο του σόου του ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε δριμύτερος σατιρίζοντας ακόμη περισσότερο τον ορκισμένο εχθρό του Ντόναλντ Τραμπ 

Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει, απέναντι σε όλους και όλα
Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει, απέναντι σε όλους και όλα

«Σε ευχαριστώ από καρδιάς για τον αγώνα σου, για να μπορέσουμε να ανασάνουμε πιο ελεύθεροι από αύριο», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Γαλλία: Οι θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, λέει η Λαγκάρντ – Οι μακρονιστές αδειάζουν τον πρόεδρο τους
Γαλλία: Οι θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, λέει η Λαγκάρντ – Οι μακρονιστές αδειάζουν τον πρόεδρο τους

Την ώρα που η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δηλώνει πως παρακολουθεί τις εξελίξεις, σιγά - σιγά οι μακρονιστές παίρνουν αποστάσεις από τον πρόεδρό τους

Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου – Άγνωστοι πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό
Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου – Άγνωστοι πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ερευνά το σημείο της έκρηξης - Μικρές ζημιές στο κέντρο διασκέδασης και σε ένα αυτοκίνητο

Γάζα: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο
Γάζα: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, καθώς και τουρκική αντιπροσωπεία αναμένεται να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο για τη Γάζα

Βιεϊρίνια: «Θέλω τον χρόνο μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και από όλο πόστο»
Βιεϊρίνια: «Θέλω τον χρόνο μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ και από όλο πόστο»

Συνέντευξη στην οποία αναφέρεται στον νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ, μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, αλλά και στα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον δικέφαλο παραχώρησε ο Αντρέ Βιεϊρίνια!

Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων
Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων

Η εγγονή του χολιγουντιανού ηθοποιού Στιβ ΜακΚουίν, Μόλι, κατέθεσε αγωγή εναντίον του κληρονόμου του έργου, Μπρεντ Μπόρτσερτ, υποστηρίζοντας ότι είναι η νόμιμη ιδιοκτήτρια.

«Οι ανίκανοι»: Το καυστικό πρωτοσέλιδο της Lib
«Οι ανίκανοι»: Το καυστικό πρωτοσέλιδο της Libération για την πολιτική κρίση στη Γαλλία

Σε πολιτικό τέλμα η Γαλλία για ακόμη μια φορά. Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να βγει από την κινούμενη άμμο των επιλογών του με τη γαλλική Libération να… μην «χαρίζει κάστανα».

Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς
Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς

«Με την ψυχή, την επιμονή και το δίκιο του, κατόρθωσε να λυγίσει ένα σύστημα που επέμενε να συγκαλύπτει και να παραπλανά», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

ΚΚΕ: Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού
Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού, λέει το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία σχολιάζει τον τερματισμό της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, την νίκη των συγγενών με την συμπαράσταση του λαού και την απαιτούμενη επαγρύπνηση

