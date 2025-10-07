Μαρότα: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέλυε ακόμα και τα μπουκάλια με το νερό!»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο Τζουζέπε Μαρότα, νυν CEO της Ίντερ και πρώην στέλεχος της Γιουβέντους, κλήθηκε να σχολιάσει το πόσο σημαντικό είναι για το ιταλικό ποδόσφαιρο να αγωνίζονται παίκτες όπως ο Λούκα Μόντριτς στην Μίλαν, έστω κι αν ο Κροάτης χαφ είναι «πατημένα» 40.

Μάλιστα, ο Ιταλός έφερε ως παράδειγμα τον Κριστιάνο Ρονάλντο (με τον οποίο συνυπήρξε στη «Γηραιά Κυρία»), επισημαίνοντας ότι ήταν διαφορετικός από τους άλλους, αφού όπως αποκάλυψε, ο Πορτογάλος έφτανε στο σημείο να αναλύει ακόμα και τα μπουκάλια με το νερό που έπιναν οι παίκτες!

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζουζέπε Μαρότα:

«Δεν θεωρώ ανησυχητικό το γεγονός ότι ένας 40χρονος παίκτης αγωνίζεται σε αυτό το επίπεδο εδώ. Το βλέπω ως θετική διαφήμιση για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Τα παιδιά μας ενθουσιάζονται όταν βλέπουν έναν τέτοιο παίκτη. Το πρωτάθλημά μας βρίσκεται σε μετάβαση και δεν είναι πλέον το Ελ Ντοράντο των αρχών του 2000. Όλες οι μεγάλες ιταλικές ομάδες ξοδεύουν το πολύ 30/35 εκατομμύρια για έναν παίκτη γεννημένο το 2004, 2005 ή 2006. Η Ρεάλ Μαδρίτης ξόδεψε 70 εκατομμύρια για τον Μασταντουόνο.

Στη Γιουβέντους, είχα την τύχη να έχω τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ήταν διαφορετικός από τους άλλους γιατί ακόμα και τα μπουκάλια νερού τα ανέλυε. Πήγαινε στον γιατρό και ρωτούσε τι περιείχαν τα μπουκάλια νερού, τα χαρακτηριστικά τους. Αν είναι ακόμα πρωταθλητής σήμερα, είναι πρωταθλητής και σε τέτοια πράγματα. Ο αλγόριθμος, ωστόσο, βοηθάει πολύ, αλλά δεν είναι καθοριστικός».