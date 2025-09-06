Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε για 23η σερί σεζόν στην καριέρα του! Τα πόσα γκολ έφτασε συνολικά

Οι δύο τελευταίοι των… Μοϊκανών στο ποδόσφαιρο είναι σίγουρα ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο ένας έπαιξε πριν από λίγες ώρες το τελευταίο του παιχνίδι μπροστά στο κοινό της Αργεντινής, ενώ ο άλλος βρήκε και πάλι τον δρόμο προς τα δίχτυα στον αγώνα της Εθνική Πορτογαλίας απέναντι στην Αρμενία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε τόσο στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης με προβολή όσο και στο 46 με τρομερό σουτ και έφτασε τα 942 καριέρας και τα 140 με την εθνική ομάδα, καταφέρνοντας μάλιστα να χριστεί σκόρερ σε 23 διαφορετικές αγωνιστικές περιόδους με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του!

CRISTIANO RONALDO SCORES AGAIN !! WHAT A GOAL 🤯 pic.twitter.com/WIkQjDkLLB — Janty (@CFC_Janty) September 6, 2025



Σε 40 ετών και στην 6η φορά που παίζει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχει πετύχει γκολ και στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια (με Δανία, Γερμανία και Ισπανία πριν την Αρμενία) της Πορτογαλίας.

Επίτευγμα αν μη τι άλλο εντυπωσιακό για τον τεράστιο Πορτογάλο, ο οποίος μαζί με τον Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να μας υπενθυμίζει για ποιον λόγο αγαπάμε το ποδόσφαιρο, με την συνέπεια και την αφοσίωση που δείχνουν στο άθλημα που υπηρετούν να είναι απλά… μοναδική.