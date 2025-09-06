sports betsson
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

Επιβλητική η Πορτογαλία με δύο γκολ του Ρονάλντο (0-5) – Άνετα η Αγγλία την Ανδόρρα (2-0)
Επιβλητική η Πορτογαλία με δύο γκολ του Ρονάλντο (0-5) – Άνετα η Αγγλία την Ανδόρρα (2-0)

Σαρωτική η Πορτογαλία με το 5-0 από την έδρα της Αρμενίας με τον Κριστιάνο να σκοράρει δύο φορές. Στο «ρελαντί» η Αγγλία κόντρα στην αδύναμη Ανδόρρα (2-0).

Εντυπωσιακή πρεμιέρα για την Πορτογαλία στον πέμπτο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ! Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ διέλυσε με 5-0 την Αρμενία εκτός έδρας, έχοντας εκ των πρωταγωνιστών τον Κριστιάνο Ρονάλντο που σκόραρε δύο φορές και βρήκε δίχτυα με το εθνόσημο για 23η σερί χρονιά.

Από σέντρα του Κανσέλο και κεφαλιά του Φέλιξ στο 10′ η Πορτογαλία έκανε το 0-1 ενώ στο 21′ ο Ρονάλντο με προβολή από γύρισμα του Νέτο έγραψε το 0-2. Οι φιλοξενούμενοι δεν κατέβασαν ρυθμό και στο 32′ ο Κανσέλο έκανε το 0-3 για την ομάδα του που πέτυχε άλλα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.

Με τρομερό σουτ στο 46′ ο Ρονάλντο έκανε το 0-4 και έγινε ο δεύτερος σκόρερ στα χρονικά των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Κριστιάνο έχει πλέον 38 και απέχει μόλις ένα γκολ από το να ισοφαρίσει το απόλυτο ρεκόρ του Κάρλος Ρουίς. Το τελικό 0-5 διαμόρφωσε ο Φέλιξ από κοντά στο 61′ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Αρμενία: Αβαγκιάν, Πιλογιάν, Χαρουτουνιάν, Μουραντιάν, Τικνιζιάν (79’ Γκριγκοριάν), Χοβανισιάν, Ίβου, Σπερτσιάν, Μπιχακτσιάν (60’ Σεβικιάν), Μπαρσεγκιάν (79’ Σαγκογιάν), Ζελαραγιάν (60’ Ράνος).

Πορτογαλία: Ντιόγκο Κόστα, Κανσέλο (79’ Παλίνια), Ντίας, Ινάσιο, Μέντες (67’ Ταβάρες), Νέβες, Βιτίνια, Φερνάντες, Νέτο (46’ Τρινκάο), Φέλιξ (67’ Γκονσάλβες), Ρονάλντο (58’ Ρονάλντο).

Δείτε ΕΔΩ τα highlights

H βαθμολογία στον 6ο όμιλο:

Στο ρελαντί η Αγγλία

Στο «Villa Park» η Αγγλία δεν ζορίστηκε ιδιαίτερα και έκανε το 4Χ4 επικρατώντας με 2-0 κόντρα στην Ανδόρα.

Κέιν και Έζε είχαν από μία καλή στιγμή στο ξεκίνημα του ματς για τους γηπεδούχους που άνοιξαν τελικά το σκορ στο 24′ με αυτογκόλ του Γκαρσία σε σέντρα του Μαντουέκε.

Έζε και Ράσφορντ έχασαν διπλή μεγάλη ευκαιρία με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, αλλά στο 67′ ο Ράις με κεφαλιά από σέντρα του Μαντουέκε διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Αγγλία: Πίκφορντ, Τζέιμς (68’ Ρότζερς), Γκέχι (76’ Γκέχι), Μπερν, Λιούις-Σκέλι, Άντερσον, Ράις (68’ Λιβραμέντο), Μαντουέκε, Έζε (76’ Γκιμς-Ουάιτ), Ράσφορντ (68’ Γκόρντον), Κέιν.

Ανδόρα: Άλβαρεζ, Φοντ, Λιοβέρα, Γκαρσία, Ολιβέρα, Νίκολας, Ροντρίγκο (81’ Γκόμες), Βαλές (59’ Γκουλιέν), Μίλερ, Κέρβος, Κουκού (59’ Λόπεζ).

Δείτε ΕΔΩ τα highlights

Η βαθμολογία στον 11ο όμιλο:

Μπάσκετ 06.09.25

Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» από τους Φινλανδούς, πέταξαν έξω το μεγάλο φαβορί του Eurobasket!

Η Φινλανδία έριξε... βόμβα μεγατόνων στο Eurobasket 2025, καθώς με ηγέτη τον τρομερό Μάρκανεν (29π.), απέκλεισε τη Σερβία από τη συνέχεια με 92-86 και πήρε εκείνη το «χρυσό εισιτήριο» για τους «8»!

Ποδόσφαιρο 06.09.25

Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει

Μετά την φοβερή εμφάνιση της Εθνικής μας κόντρα στην Λευκορωσία, «τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων και για το επόμενο ματς κόντρα στη Δανία, με το sold out να πλησιάζει.

Eurobasket 2025 06.09.25

Ο Λιθουανός που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Ελλάδα

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Αζουόλας Τουμπέλις έκαναν δηλώσεις μετά την πρόκριση της Εθνικής Λιθουανίας επί της Λετονίας και αναφέρθηκαν και στην πιθανή αναμέτρηση με την Ελλάδα.

Μετά την φοβερή εμφάνιση της Εθνικής μας κόντρα στην Λευκορωσία, «τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων και για το επόμενο ματς κόντρα στη Δανία, με το sold out να πλησιάζει.

LIVE: Αυστρία – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αυστρία – Κύπρος

LIVE: Αυστρία – Κύπρος. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αυστρία – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε... φουριόζα στα προκριματικά του Μουντιάλ και το κυριότερο είναι ότι δείχνει να διαθέτει όχι απλά ελκυστικό παρόν, αλλά ακόμη καλύτερα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον.

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αρμενία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αγγλία – Ανδόρρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Πόλεμος» στο γαλλικό ποδόσφαιρο – Μαρσέιγ και Λανς αμφισβητούν το μοντέλο της Ligue 1
Ποδόσφαιρο 06.09.25

«Πόλεμος» στο γαλλικό ποδόσφαιρο – Μαρσέιγ και Λανς αμφισβητούν το μοντέλο της Ligue 1

Οι ιδιοκτήτες της Μαρσέιγ και της Λανς μίλησαν στη Le Figaro και εξαπέλυσαν επίθεση κατά της ηγεσίας της λίγκας και προσωπικά του προέδρου της, Βενσάν Λαμπρούν.

Τι συμβαίνει με την Εθνική Γερμανίας; (pics)
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Τι συμβαίνει με την Εθνική Γερμανίας; (pics)

Σύμπτωση η ήττα από τη Σλοβακία στην πρεμιέρα, ή μέρος ευρύτερου αγωνιστικού προβλήματος; Η διαχείριση του Νάγκελσμαν και η έλλειψη «βάθους» στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας.

Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)
On Field 06.09.25

Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)

Η Εθνική Ελλάδας της νέας εποχής είναι μοναδική, εντυπωσιάζει, καθηλώνει και δείχνει ότι έχει έρθει για να εγκατασταθεί ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.

Έξαλλη η Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ντεμπελέ, προμηνύονται εξελίξεις
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Έξαλλη η Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ντεμπελέ, προμηνύονται εξελίξεις

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ αποχώρησε τραυματίας μόλις 30 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια της Παρί που θεωρεί πως ο παίκτης ρισκάρισε αδικαιολόγητα.

Φοβερός Γιοβάνοβιτς: «Πωωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την Ελλάδα χαμηλού επιπέδου;»
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Φοβερός Γιοβάνοβιτς: «Πωωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την Ελλάδα χαμηλού επιπέδου;»

Ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αγωνιστικό επίπεδο της Λευκορωσίας, τονίζοντας ότι ο κάθε αντίπαλος της Εθνικής αξίζει σεβασμό.

Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία
Προεκλογικό άρωμα 07.09.25

Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία

Με μέτρα «για τους πολλούς», και μικρό αντίκρισμα στην τσέπη επίσης για τους πολλούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέταξε προεκλογικά (;) πυροτεχνήματα στη ΔΕΘ, προσδοκώντας στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος για την κυβέρνηση

Η Φινλανδία έριξε... βόμβα μεγατόνων στο Eurobasket 2025, καθώς με ηγέτη τον τρομερό Μάρκανεν (29π.), απέκλεισε τη Σερβία από τη συνέχεια με 92-86 και πήρε εκείνη το «χρυσό εισιτήριο» για τους «8»!

Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς
1942 06.09.25

Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς

Ο Εντουαρντ Σαάτσι, διευθύνων σύμβουλος στούντιο παραγωγής ταινιών τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο IndieWire: «Ξεκινάμε με τον Όρσον Γουέλς επειδή είναι ο σημαντικότερος αφηγητής των τελευταίων 200 ετών».

Μετά την φοβερή εμφάνιση της Εθνικής μας κόντρα στην Λευκορωσία, «τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων και για το επόμενο ματς κόντρα στη Δανία, με το sold out να πλησιάζει.

ΚΚΕ: Πίσω από τη «μαγική εικόνα» Μητσοτάκη βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν οι εργαζόμενοι
«Κενό γράμμα» 06.09.25

ΚΚΕ: Πίσω από τη «μαγική εικόνα» Μητσοτάκη βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν οι εργαζόμενοι

«Το μόνο στο οποίο ήταν ειλικρινής ο κ. Μητσοτάκης είναι η προσήλωσή του στις αντιλαϊκές οδηγίες της ΕΕ, στη δημοσιονομική πειθαρχία της, στην στροφή στην πολεμική οικονομία», λέει το ΚΚΕ

Ο παίκτης από τη Λιθουανία που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Εθνική
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο Λιθουανός που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Ελλάδα

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Αζουόλας Τουμπέλις έκαναν δηλώσεις μετά την πρόκριση της Εθνικής Λιθουανίας επί της Λετονίας και αναφέρθηκαν και στην πιθανή αναμέτρηση με την Ελλάδα.

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
«Αναξιόπιστος» 06.09.25

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Ανακοίνωσε οτι 'ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της οικογένειας και των νέων', που επι 6 χρόνια αφαίμαξε φορολογικά και άφησε απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση», λέει το ΠΑΣΟΚ

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Στριμωγμένη ξανά 06.09.25

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν
«Yπέροχο» 06.09.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν

Η Σίντνεϊ Σουίνι ενσαρκώνει την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν στην νέα βιογραφική ταινία «Christy» -ένα έργο που για να έρθει εις πέρας απαιτούσε αυστηρή προπόνηση, πειθαρχία και Chick-fil-A.

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη
Αγανάκτηση 06.09.25 Upd: 21:55

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

LIVE: Αυστρία – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αυστρία – Κύπρος

LIVE: Αυστρία – Κύπρος. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αυστρία – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Ψυχρή λογική 06.09.25

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)
Μπάσκετ 06.09.25

Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)

Η Λιθουανία πήρε το ντέρμπι της Βαλτικής με 88-79 και πλέον περιμένει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές
Φαβορί 06.09.25 Upd: 22:25

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές

Η ταινία «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους κέρδισε Χρυσό Λέοντα, ενώ ο Μπένι Σάφντι απέσπασε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Smashing Machine».

Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας
Νέα μέσα 06.09.25

Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας

Ο σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αλλάξει - Πλέον, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν και οι δύο πλευρές προσαρμόζεται στα μοντέλα αναγνώρισης, διάσωσης, αναχαίτισης και επίθεσης των drones

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
