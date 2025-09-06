Επιβλητική η Πορτογαλία με δύο γκολ του Ρονάλντο (0-5) – Άνετα η Αγγλία την Ανδόρρα (2-0)

Εντυπωσιακή πρεμιέρα για την Πορτογαλία στον πέμπτο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ! Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ διέλυσε με 5-0 την Αρμενία εκτός έδρας, έχοντας εκ των πρωταγωνιστών τον Κριστιάνο Ρονάλντο που σκόραρε δύο φορές και βρήκε δίχτυα με το εθνόσημο για 23η σερί χρονιά.

Από σέντρα του Κανσέλο και κεφαλιά του Φέλιξ στο 10′ η Πορτογαλία έκανε το 0-1 ενώ στο 21′ ο Ρονάλντο με προβολή από γύρισμα του Νέτο έγραψε το 0-2. Οι φιλοξενούμενοι δεν κατέβασαν ρυθμό και στο 32′ ο Κανσέλο έκανε το 0-3 για την ομάδα του που πέτυχε άλλα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.

Με τρομερό σουτ στο 46′ ο Ρονάλντο έκανε το 0-4 και έγινε ο δεύτερος σκόρερ στα χρονικά των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Κριστιάνο έχει πλέον 38 και απέχει μόλις ένα γκολ από το να ισοφαρίσει το απόλυτο ρεκόρ του Κάρλος Ρουίς. Το τελικό 0-5 διαμόρφωσε ο Φέλιξ από κοντά στο 61′ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Αρμενία: Αβαγκιάν, Πιλογιάν, Χαρουτουνιάν, Μουραντιάν, Τικνιζιάν (79’ Γκριγκοριάν), Χοβανισιάν, Ίβου, Σπερτσιάν, Μπιχακτσιάν (60’ Σεβικιάν), Μπαρσεγκιάν (79’ Σαγκογιάν), Ζελαραγιάν (60’ Ράνος).

Πορτογαλία: Ντιόγκο Κόστα, Κανσέλο (79’ Παλίνια), Ντίας, Ινάσιο, Μέντες (67’ Ταβάρες), Νέβες, Βιτίνια, Φερνάντες, Νέτο (46’ Τρινκάο), Φέλιξ (67’ Γκονσάλβες), Ρονάλντο (58’ Ρονάλντο).

Στο ρελαντί η Αγγλία

Στο «Villa Park» η Αγγλία δεν ζορίστηκε ιδιαίτερα και έκανε το 4Χ4 επικρατώντας με 2-0 κόντρα στην Ανδόρα.

Κέιν και Έζε είχαν από μία καλή στιγμή στο ξεκίνημα του ματς για τους γηπεδούχους που άνοιξαν τελικά το σκορ στο 24′ με αυτογκόλ του Γκαρσία σε σέντρα του Μαντουέκε.

Έζε και Ράσφορντ έχασαν διπλή μεγάλη ευκαιρία με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, αλλά στο 67′ ο Ράις με κεφαλιά από σέντρα του Μαντουέκε διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Αγγλία: Πίκφορντ, Τζέιμς (68’ Ρότζερς), Γκέχι (76’ Γκέχι), Μπερν, Λιούις-Σκέλι, Άντερσον, Ράις (68’ Λιβραμέντο), Μαντουέκε, Έζε (76’ Γκιμς-Ουάιτ), Ράσφορντ (68’ Γκόρντον), Κέιν.

Ανδόρα: Άλβαρεζ, Φοντ, Λιοβέρα, Γκαρσία, Ολιβέρα, Νίκολας, Ροντρίγκο (81’ Γκόμες), Βαλές (59’ Γκουλιέν), Μίλερ, Κέρβος, Κουκού (59’ Λόπεζ).

