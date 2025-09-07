Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι

Η Πορτογαλία επικράτησε με το επιβλητικό 5-0 εκτός έδρας της Αρμενίας, για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 και έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πέτυχε 2 τέρματα στην αναμέτρηση, πετυχαίνοντας άλλο ένα επίτευγμα στην καριέρα του.

Ο «CR7» έφτασε τα 38 γκολ σε 48 παιχνίδια σε επίπεδο προκριματικών Μουντιάλ, ανεβαίνοντας δεύτερος στην σχετική λίστα των σκόρερ και προσπέρασε τον Λιονέλ Μέσι που έχει 36 τέρματα σε 72 παιχνίδια.

Πλέον ο 40χρονος επιθετικός χρειάζεται ακόμη ένα τέρμα για να φτάσει στην πρώτη θέση, ένα παίκτη άγνωστο σε αρκετούς φιλάθλους. Ο λόγος για τον Κάρλος Ρουίζ από την Γουατεμάλα.

Δείτε την ανάρτηση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο:

Cristiano Ronaldo surpasses Lionel Messi as the 2nd highest scorer in World Cup Qualifying history 🥈📈 pic.twitter.com/d7Hl0R6kkR — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 6, 2025

Ο 45χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κατέχει τη σχετική πρωτιά με 39 τέρματα, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να χρειάζεται… λίγα λεπτά ακόμα για να κατακτήσει άλλη μία κορυφή στο παλμαρέ του.