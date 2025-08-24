Η ηγετική ομιλία του Ρονάλντο μετά το χαμένο Super Cup: «Ψηλά το κεφάλι» (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε για ακόμη μια φορά κοντά στην πηγή, αλλά… νερό δεν ήπιε με τη φανέλα της Αλ Νασρ, αποτυγχάνοντας να κερδίσει τον πρώτο του τίτλο στη Σαουδική Αραβία. Η ομάδα του ηττήθηκε με 5-3 στα πέναλτι από την Αλ Αχλί σε ματς που έληξε στην κανονική διάρκεια με 2-2.

Μάλιστα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σκόραρε και ήταν εύστοχος στην διαδικασία των πέναλτι, αλλά η συνεισφορά του δεν ήταν αρκετή για το πολυπόθητο τρόπαιο. Ο ίδιος όμως, μετά το τέλος του χαμένου τελικού, έδειξε και πάλι τον ηγετικό χαρακτήρα του, μιλώντας στους συμπαίκτες του και προσπαθώντας να τους ενθαρρύνει με εμψυχωτικά λόγια αλλά και μια χαρακτηριστική κίνηση.

Η ομιλία του Ρονάλντο και το «ψηλά το κεφάλι»:

Cristiano diciéndole a sus compañeros que estén con la cabeza alta , siempre con la cabeza alta No pasa nada 😉 Este es un verdadero capitan pic.twitter.com/G4dnZJxZyR — Arielipillo (@arielipillo) August 24, 2025

Μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο, μάλιστα, πολλοί φανς του Κριστιάνο Ρονάλντο τον αποθέωσαν στα social media για την κίνησή του να δώσει κουράγιο στους συμπαίκτες του.