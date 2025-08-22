Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Μέσα στον Αύγουστο ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε μια λαμπερή πρόταση γάμου στην επί δεκαετία σύντροφό του, Χεορχίνα Ροντρίγκες, προσφέροντάς της μάλιστα ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 39χρονος σούπερσταρ και η 31 ετών Αργεντινο-Ισπανίδα είναι μαζί από το 2016 και έχουν αποκτήσει ήδη μια υπέροχη οικογένεια με πέντε παιδιά, με τον γάμο να είναι το λογικό βήμα σε αυτή την περίοδο της ζωής τους.

«Κλειστό» συμβόλαιο… εφ’ όρου ζωής!

Ωστόσο, επειδή αμφότεροι… προσέχουν για να έχουν, μπορεί ακόμη να μην έχουν παντρευτεί, ωστόσο έχουν ήδη υπογράψει ένα μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο που θα εξασφαλίσει το μέλλον των παιδιών τους, όπως αναφέρει το πορτογαλικό περιοδικό TV GUIA. Το συγκεκριμένο συμβόλαιο μάλιστα έχει τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την γέννηση της πρώτης τους κόρης, Αλάνα Μαρτίνα και προβλέπει οικονομικούς όρους που… ζαλίζουν!

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, σε περίπτωση που το ζευγάρι χωρίσει, η Χεορχίνα αυτομάτως θα λαμβάνει για το υπόλοιπο της ζωής της μηνιαία σύνταξη ύψους 114.000 δολαρίων, ενώ θα της παραχωρηθεί και η έπαυλη του Κριστιάνο στη Μαδρίτη που αξίζει αυτή τη στιγμή περί τα 5,6 εκατομμύρια. Μια κίνηση του Πορτογάλου που φυσικά έγινε με σκοπό την εξασφάλιση των παιδιών και της μητέρας τους στο μέλλον, ανεξαρτήτως συνθηκών.

Αμύθητη περιουσία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών, ανεξαρτήτως σπορ και ήδη η περιουσία του ξεπερνά τα 671 εκατομμύρια δολάρια, όντας άλλωστε αυτή τη στιγμή ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο. Μονάχα από το συμβόλαιό του στη σαουδαραβική Αλ Νασρ, λαμβάνει ετησίως 230 εκατομμύρια, ενώ φυσικά σε αυτά προστίθενται ως… εξτραδάκια οι πολλές συμφωνίες εκατομμυρίων από χορηγίες και διαφημιστικά συμβόλαιο.