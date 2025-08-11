Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στη Χεορχίνα (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ φαίνεται πως πλησιάζουν στα σκαλιά της εκκλησίας, μετά από αρκετά χρόνια κοινής πορείας.

Οι απορίες όσων λατρεύουν τα gossip, σχετικά με το γιατί ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν έχει ακόμη παντρευτεί τη σύντροφό του, φαίνεται πως φτάνουν στο τέλος τους. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η σύντροφος του ποδοσφαιριστή μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.

Δείτε την ανάρτηση της Χεορχίνα:

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Ροντρίγκεζ, διακρίνεται το χέρι της που ακουμπάει εκείνο του συντρόφου της, ενώ το δάχτυλό της κοσμεί το εντυπωσιακό μονόπετρο που της πρόσφερε ο Ρονάλντο, ζητώντας της να τoν παντρευτεί. «Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε στη λεζάντα.