Συμπαίκτης με τον Ρονάλντο στην Αλ Νασρ ο Φέλιξ (pic)

Ο Ζοάο Φέλιξ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ. Η ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την παραχώρηση του Πορτογάλου επιθετικού, με τους Λονδρέζους να βάζουν στα ταμεία τους 50 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Φέλιξ θα βρεθεί με τους συμπατριώτες του Κριστιάνο Ρονάλντο και τον τεχνικό του συλλόγου, οι οποίοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον 25χρονο επιθετικό, ο οποίος ήταν πολύ κοντά στην επιστροφή του στη Μπενφίκα.

Την περσινή σεζόν ο Φέλιξ είχε 41 συμμετοχές, με 10 γκολ και 3 ασίστ, παίζοντας στο πρώτο μισό της σεζόν στην Τσέλσι και στο δεύτερο δανεικός στη Μίλαν.

🚨🟡🔵 EXCLUSIVE: Al Nassr agree deal to sign João Félix from Chelsea, here we go!

Player authorized to fly for medical and join Al Nassr, initial transfer fee worth €30m plus add-ons and heavy sell-on clause to meet Chelsea €50m valuation in future.

Paperwork being prepared. pic.twitter.com/pCcS4AiAuZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2025