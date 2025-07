Ο γιος του Ρονάλντο δεν τα… μάσησε: «Καλύτερος από τον πατέρα μου ο Γιαμάλ, αλλά…» (vid)

Καλεσμένος σε live stream του γνωστού youtuber, Rakai, ήταν ο μεγάλος γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο και εκεί μίλησε για αρκετά θέματα της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ωστόσο η απάντησή του σε ερώτηση για το νέο ποδοσφαιρικό φαινόμενο, το παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ. Η απάντηση του Ρονάλντο τζούνιορ δεν ήταν ίσως η… αναμενόμενη από τους περισσότερους, αφού τόνισε ξεκάθαρα πως -αυτή τη στιγμή- ο Ισπανός εξτρέμ παίζει καλύτερα από τον CR7!

«Τώρα, ναι, ο Γιαμάλ παίζει καλύτερα από τον μπαμπά μου. Αλλά δεν έχει κατακτήσει κάτι σημαντικό ακόμα…», δήλωσε και το σχετικό video… εκτοξεύθηκε αμέσως στα viral.

Rakai just told Cristiano Ronaldo’s son, Cristiano Jr, that Lamine Yamal is a better football player than his dad 😭😭 pic.twitter.com/r0rb6wOssW

