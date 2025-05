Ο Γιαμάλ -στα 17 του- ισοφάρισε τον Ρονάλντο σε κατακτήσεις La Liga (pic, vid)

Το βράδυ της Πέμπτης (15/5) η Μπαρτσελόνα εξασφάλισε και μαθηματικά την κατάκτηση της La Liga, για τη σεζόν 2024-25, με τον Λαμίν Γιαμάλ να πανηγυρίζει το δεύτερο ισπανικό πρωτάθλημα της καριέρας του, μόλις στα 17 του χρόνια, μετά από αυτό του 2022-23.

Ο Ισπανός επιθετικός των Καταλανών σκόραρε και χτες, κόντρα στην Εσπανιόλ, ανοίγοντας το σκορ και τον… δρόμο προς την εξασφάλιση της κούπας.

— Stop That Football (@stopthatfooty) May 15, 2025

Κάπως έτσι, ο Γιαμάλ πανηγύρισε το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του, πριν καλά καλά… ενηλικιωθεί και ισοφάρισε τις κατακτήσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Lamine Yamal and Cristiano have the same number of LALIGA titles to their names 😳

Yamal has only been playing first team football for three seasons 👀 pic.twitter.com/M6MF383KVa

— ESPN FC (@ESPNFC) May 15, 2025