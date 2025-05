Μπαρτσελόνα: «Δένει» με νέο πολυετές συμβόλαιο τον Γιαμάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ -σύμφωνα με την «Sport»- θα υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα όταν κλείσει τα 18 του έτη, δηλαδή τον ερχόμενο Ιούλιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιαμάλ έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με τους «Καταλανούς», αλλά στις 13 Ιουλίου θα κλείσει τα 18 του χρόνια. Εκείνη την ημέρα αναμένεται να επικυρωθεί και η ανανέωση του συμβολαίου του Ισπανού επιθετικού, με την νέα του συμφωνία να έχει διάρκεια ως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει… θραύση με την Μπαρτσελόνα, αλλά και την εθνική Ισπανίας παρότι σε επίπεδο ανδρών αγωνίζεται σταθερά για λιγότερο από μια διετία. Ήδη έχει γράψει 101 συμμετοχές με τους «μπλαουγκράνα», έχοντας 22 γκολ και 33 ασίστ, ενώ είναι και 19 φορές διεθνής με την Ισπανία με 4 τέρματα.

🚨 Lamine Yamal will sign a new contract at Barcelona until 2030 when he turns 18. ✍️💙❤️

(Source: @sport) pic.twitter.com/oMosjTpPZS

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 6, 2025